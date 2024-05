Linus Varnhorn gewinnt den Milram Cup 2024

Am Ende haben Nuancen den Unterschied gemacht: Mit seinem kreativen und handwerklich anspruchsvollen Menü konnte Linus Varnhorn den MILRAM Cup 2024 für sich entscheiden.

Milram KochCup: Gewinner Linus Varnhorn

Linus Varnhorn

„Ich war schon drei Mal beim Wettbewerb dabei. Es macht jedes Mal riesig Spaß und bringt dich persönlich weiter. In diesem Jahr hat es auch mit dem ersten Platz geklappt, was mich natürlich richtig freut“, erzählt der Auszubildende aus dem Maritim Hotel Bremen dem Gourmet Report. Gemeinsam mit sieben weiteren jungen Talenten hatte er die Aufgabe, aus einem vorgegebenen Warenkorb ein individuelles Drei-Gänge-Menü zu kreieren. Mit dem MILRAM Cup, der bereits zum neunten Mal stattfand, wollen der Koch-Club Bremen, das Bremer Schulzentrum am Rübekamp und MILRAM Food-Service das Image des Kochberufs stärken.

Speisen auf hohem Niveau

In diesem Jahr galt es in der Vorspeise Bulgur mit der MILRAM VeJog Joghurt-Alternative oder der MILRAM Schmand-Alternative zu kombinieren. Im Hauptgericht stand Wolfsbarsch im Mittelpunkt und beim Dessert sollte der Klassiker MILRAM Speisequark auf Rhabarber treffen. Linus Varnhorn servierte geeiste Joghurt-Gurken-Suppe mit Tomaten-Bulgur, anschließend Wolfsbarsch mit Sellerie-Püree und Dauphine-Karotten. Zum Dessert gab es ein Rhabarber-Tatar mit Limetten-Mousse und Quarkbällchen. Doch nicht nur das Gewinner-Menü begeisterte die Jury. Nachwuchsköchin Leonie Blankenhorn brachte unter anderem tomatisierten Bulgur mit Tomaten-Lauch-Salat und Limetten-Schmand-Pesto auf den Teller. Damit ergatterte sich die Auszubildende im GOP Varieté Theater den zweiten Platz. Als Drittplatzierter überzeugte Finn Beckers. Der Kochanwärter aus dem Atlantic Hotel Landgut Horn servierte Kreationen wie gebratener Wolfsbarsch mit Zitronensauce, gegrillten Karotten und Fenchelrisotto. „Die Schüler haben insgesamt eine wirklich tolle Leistung abgeliefert – optisch und geschmacklich waren alle Gerichte top. Der Wettbewerb bewegt sich mittlerweile auf einem wirklich hohen Niveau, vergleichbar mit gehobener Gastronomie“, lobt László Nagy, Küchenmeister am Bremer Schulzentrum am Rübekamp im Gourmet Report.

Linus Varnhorn (Mitte) Milram KochCup

Nachwuchsförderung seit fast zehn Jahren

Der Wettbewerb ist mittlerweile in der Region zu einer festen Größe geworden und soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten, junge Talente zu fördern und letztlich dem fortschreitenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Auszubildenden wenden unter Zeitdruck ihr Fachwissen an und beweisen Jahr für Jahr ein hohes Maß an Kreativität. Dazu Nina Rempe, Head of Marketing Food-Service: „Ob in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsverpflegung: Der Fachkräftemangel beschäftigt die gesamte Branche. Mit dem MILRAM Cup möchten wir dem aktiv entgegenwirken, junge Talente motivieren und ihnen Perspektiven aufzeigen.“

Webseite: https://www.milram-food-service.de/

