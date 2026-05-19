Frankfurt bereitet sich auf einen der kulinarischen Höhepunkte des Jahres vor: Am 23. Juni findet im Gesellschaftshaus Palmengarten die Guide-Michelin-Sterneverleihung 2026 statt. Bereits ab dem 19. Mai beginnt mit „Sterne über Frankfurt“ ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, das sich über mehrere Wochen erstreckt und die Kreativität, Vielfalt und Innovationskraft der Gastronomie in den Fokus rückt. Für einige der exklusiven Genuss-Events sind aktuell noch wenige Tickets erhältlich.

Frankfurt, Mai 2026. Mit Fine Dining, Live-Cooking, Tastings, Talks und besonderen Eventformaten entwickelt sich „Sterne über Frankfurt“ erneut zu einem hochkarätigen Genussfestival. Die Veranstaltungsreihe verfolgt das Ziel, Frankfurt als bedeutenden Standort gastronomischer Spitzenleistungen zu präsentieren, die Vielfalt der Branche sichtbar zu machen und zugleich Nachwuchs, regionale Konzepte sowie die Zukunft der Gastronomie gezielt zu fördern. Gleichzeitig sollen Besucher aus der gesamten Region besondere kulinarische Erlebnisse genießen und das Flair der Guide-Michelin-Sterneverleihung in der ganzen Stadt spürbar werden lassen.

„Mit ‚Sterne über Frankfurt‘ schaffen wir weit mehr als ein Begleitprogramm zur Michelin Guide Ceremony. Wir bündeln die gastronomische Vielfalt unserer Stadt und Branche. Frankfurt wird über mehrere Wochen hinweg zum Treffpunkt für Spitzenköche, Gastgeber sowie Genussbegeisterte aus ganz Deutschland. Besonders wichtig ist uns dabei die Förderung des Nachwuchses, denn dort entsteht die Gastronomie von morgen“, erklärt Robert Mangold, Präsident des DEHOGA Hessen und Veranstalter von „Sterne über Frankfurt“.

Auftakt und Fokus auf den gastronomischen Nachwuchs

Den Auftakt bildet am 19. Mai die Welcome Party im neuen Frankfurter Hotel „The Florentin“. Das kürzlich eröffnete Haus bietet den idealen Rahmen für den Start von „Sterne über Frankfurt“ und setzt zugleich neue Impulse in der Frankfurter Hotellerie. An verschiedenen Live-Stationen präsentieren Sterneköchinnen und Sterneköche ihre Gerichte und geben damit einen ersten Einblick in die kommenden Wochen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Förderung junger Talente. Beim Event „Frankfurter Nachwuchs – Freigeister kochen“ am 12. Juni gestalten Auszubildende der Bergius-Berufsschule gemeinsam mit ihren Mentoren einen besonderen Abend, der zeigt, wie viel Kreativität, Leidenschaft und handwerkliches Können bereits in der nächsten Generation von Köchen steckt.

Regionale Genusskultur im Mittelpunkt

Auch die hessische Genusskultur nimmt bei „Sterne über Frankfurt“ eine zentrale Rolle ein. Unter dem Motto „Äppelwoi, Geschichten & hessische Spezialitäten“ widmet sich das Restaurant „Daheim bei den drei Steubern“ am 8. Juni der regionalen Küche sowie heimischen Apfelweinen. Ebenfalls im Zeichen der regionalen Kulinarik steht am 16. Juni das Event „Stöffsche & Sterneküche“. Bei dem Event verbindet Andreas Schneider und Zwei-Sterne-Koch Andreas Krolik auf dem Obsthof am Steinberg traditionelle Apfelweinkultur mit moderner Spitzenküche.

Nordic Night und Sterneverleihung als Finale

Ein besonderer Höhepunkt erwartet Frankfurt bereits am Vorabend der Michelin Guide Ceremony. Am 22. Juni empfängt der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt zahlreiche Sterneköchinnen und Sterneköche aus ganz Deutschland im Römer. Rund 70 Spitzenköchinnen und -köche werden zu diesem Empfang erwartet. Im Anschluss findet mit der „Nordic Night“ im Frankfurter Hof ein kulinarischer Abend statt, bei dem an Live-Kochstationen moderne nordische Küche präsentiert wird und der zugleich den Auftakt zum großen Finale bildet.

Den krönenden Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet die Verleihung der Guide-Michelin-Sterne am 23. Juni im Gesellschaftshaus Palmengarten. Ausgezeichnet werden die besten Restaurants Deutschlands. Die Teilnahme ist ausschließlich auf Einladung möglich. Die Veranstaltung wird zudem live über die offiziellen YouTube- und Facebook-Kanäle des Guide MICHELIN übertragen.

Weitere Informationen sowie Tickets zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter www.sterneueberfrankfurt.de.