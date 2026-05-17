Der Michelin Guide hat erstmals eine gemeinsame Restaurantauswahl für die wirtschaftlich und kulinarisch bedeutende Region Shanghai, Jiangsu und Zhejiang (Jiangnan) vorgelegt. Bei der feierlichen Enthüllung in Taizhou (Provinz Zhejiang) wurden 409 Restaurants ausgezeichnet – darunter 77 mit einem, zwei oder drei Michelin-Sternen. Neu aufgenommen wurden die Städte Changzhou, Wenzhou und Taizhou. Stefan Stiller hält als einziger seine Drei Sterne! Wir haben die Liste der ausgezeichneten Restaurants!

Stefan Stiller, Taian Table, Shanghai und Guangzhou

Erster gemeinsamer Michelin für Shanghai, Jiangsu und Zhejiang

CEO Gwendal Poullennec erklärt dem Gourmet Report: „Dieses Jahr ist für den MICHELIN Guide von besonderer Bedeutung. Der MICHELIN Stern wurde vor 100 Jahren, 1926, in Frankreich geboren. Wir feiern auch das zehnjährige Jubiläum des ersten MICHELIN Guide für das chinesische Festland. Dieser Stern, Symbol kulinarischer Exzellenz, hat die Ozeane überquert und leuchtet nun über der wunderschönen Landschaft von Jiangnan.“

Weitere Aussage von Poullennec:

Die Zusammenführung der Selektionen von Shanghai, Jiangsu und Zhejiang sei ein wichtiger Schritt – sie zeige ein „vielfältiges, harmonisches und dynamisches Bild der Jiangnan-Küche“.

Die wichtigsten Personen des neuen Guide MICHELIN Shanghai | Jiangsu | Zhejiang 2026

1. Küchenchefs mit neuen Auszeichnungen

Name Restaurant Ort Auszeichnung Bin Yu Jie Xiang Lou Hangzhou MICHELIN Chef Mentor Preis (neu in der Region) – gleichzeitig 2 Sterne für sein Restaurant Abby Chen Trine Shanghai MICHELIN Junger Chef Preis Tony Su T’ang Court Shanghai Aufstieg auf 2 Sterne Chef der Amazing Chinese Cuisine (Changning) Amazing Chinese Cuisine Shanghai Aufstieg auf 2 Sterne Chef von Tou Zao (Wok-Meister) Tou Zao Shanghai Aufstieg auf 2 Sterne Zhou Xiaoyan Huaiyang Delights (Jingan) Shanghai Erster 1 Stern Johnny Pham (französisch-vietnamesischer Chef) Vivant by Johnny Pham Shanghai Erster 1 Stern Song (Chefin) Jie Xiang Lou Hangzhou 2 Sterne & Mentoring Chef von Meng Du Hui Meng Du Hui Nanjing 1 Stern Chef von Pin Ning Fu Pin Ning Fu Nanjing 1 Stern Chef von Xi Ding Jia Yan Xi Ding Jia Yan Suzhou 1 Stern Chef von Cheng Yuan Cheng Yuan Yangzhou 1 Stern

2. Weitere wichtige Persönlichkeiten (Service & Sommellerie)

Beryl GUO (Bao Li Xuan, Shanghai, 2 Sterne) – MICHELIN Service Preis

„Sie beeindruckte durch ruhige, distinguierte Art – ein Vorbild für die Servicebranche.“

(Bao Li Xuan, Shanghai, 2 Sterne) – „Sie beeindruckte durch ruhige, distinguierte Art – ein Vorbild für die Servicebranche.“ Mario WANG (Meng Du Hui, Nanjing, 1 Stern) – MICHELIN Sommellerie Preis

„Schuf eine strukturierte Weinkarte mit großen chinesischen Gewächsen und französischen Klassikern.“

Die regionale Verteilung der Sterne

Region 3 Sterne 2 Sterne 1 Stern Bib Gourmand Empfohlen Gesamt Shanghai 1 14 (3 neu) 35 (3 neu) 35 71 156 Jiangsu 0 0 9 (4 neu) 57 45 111 Zhejiang 0 2 18 (1 neu) 72 52 142

Das einzige Drei-Sterne-Restaurant der Region: Stefan Stillers Taian Table (Shanghai) – weiterhin auf höchstem Niveau.

Stefan Stillers (Shanghai) – weiterhin auf höchstem Niveau. Einer der Höhepunkte: Taizhou erhält auf Anhieb 4 Ein-Sterne-Restaurants.

Grüner Stern & Nachhaltigkeit

Pu Zhu (Hangzhou) – behält seinen MICHELIN Green Star für nachhaltige Gastronomie.

Fazit

Die erstmalige Bündelung der Regionen Shanghai, Jiangsu und Zhejiang im MICHELIN Guide 2026 unterstreicht die wachsende kulinarische Bedeutung des Jangtse-Deltas. Besonders hervorzuheben sind die persönlichen Auszeichnungen für Küchenchef Bin Yu (Chef Mentor), Jungköchin Abby Chen, Service-Expertin Beryl GUO und Sommelier Mario WANG – sie stehen für Exzellenz, Talent und internationale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Gastronomie. Der beste Koch der Region bleibt Stefan Stiller mit seinem Drei-Sterner Tainan Table. Ratgeber: Ist eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll?

Shanghai – alle Michelin Sterne & Bib Gourmand 2026

Michelin-Sterne – Überblick Shanghai

3 Sterne: 1 Restaurant

2 Sterne: 12 Restaurants

1 Stern: 38 Restaurants

⭐⭐⭐ Drei Sterne (Shanghai)

Taian Table

⭐⭐ Zwei Sterne (Shanghai)

102 House | 壹零贰小馆

8½ Otto e Mezzo BOMBANA Shanghai

*Amazing Chinese Cuisine | 菁禧会 (Changning)

Bao Li Xuan | 宝丽轩 (Bvlgari Shanghai)

Canton 8 | 喜粤8号 (Runan Jie)

Da Vittorio Shanghai

Fu He Hui | 福和慧

Imperial Treasure | 御宝轩 (Huangpu)

Ji Pin Court | 吉品轩

The House of Rong | 荣府宴 (Nanyang Lu)

*T’ang Court | 唐阁 (The Langham Xintiandi)

*Tou Zao | 头灶

( * = neu auf 2 Sterne befördert)

⭐ Ein Stern (Shanghai)

Canton Table (Three on the Bund)

Cheng Long Hang | 成隆行蟹王府 (Huangpu)

Da Dong | 大董 (Xuhui)

*Fabula

Fu 1015 | 福一零一五

Fu 1039 | 福一零三九

Fu 1088 | 福一零八八

Gastro Esthetics by Da Dong 美大董

*Huaiyang Delights | 三月醉淮扬 (Jing’an)

il Ristorante – Niko Romito (Bvlgari Shanghai)

Jin Xuan | 金轩 (The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong)

Lao Zheng Xing | 老正兴 (Huangpu)

Le Comptoir de Pierre Gagnaire (Capella Shanghai)

Lei Garden | 利苑 (Pudong)

Lei Garden | 利苑 (Xuhui)

Ling Long | 凌珑

Lu Style | 鲁采

Maison Lameloise

Meet The Bund | 遇外滩

Ming Court | 明阁

Moose | 鹿园 (Changning)

Moose | 鹿园 (Pudong)

Narisawa

Obscura

Oriental Sense & Palate | 东方景宴

Ren He Guan | 人和馆 (Xuhui)

Seventh Son | 家全七福 (Jing’an)

Sheng Yong Xing | 晟永兴 (Huangpu)

Sole | 景煊

*Vivant by Johnny Pham

Wu You Xian | 屋有鲜

Xin Rong Ji | 新荣记 (Nanjing Xi Lu)

Yi Long Court | 逸龙阁 (The Peninsula Shanghai)

Yong Fu | 甬府 (Hongkou)

Yong Fu | 甬府 (Huangpu)

Yong Yi Ting | 雍颐庭

Yue Hai Tang | 粤海棠·wineapp

Zhou She | 周舍 (Minhang)

( * = neu mit 1 Stern ausgezeichnet)

Bib Gourmand – Shanghai (35 Restaurants)

Hinweis: 35 Bib Gourmand insgesamt, 8 davon neu.

Neu 2026 (8):

*157 Shi Fang | 157食坊

*A Yong Mian Guan | 阿勇面馆 (Dongshufang Lu)

*Blossom | 瑰禧

*He Shan Mian Jia | 和膳面家

*Ning Hai Shi Fu | 宁海食府

*Ou Yue Zun Xian | 瓯越·尊鲜

*Tan | 坛

*The Taste of Huzhou | 菰城宴

Alle 35 Bib Gourmand Shanghai:

*157 Shi Fang | 157食坊

A Niang Mian Guan | 阿娘面

*A Yong Mian Guan | 阿勇面馆 (Dongshufang Lu)

*Blossom | 瑰禧

Chun | 春

Cong’s Kitchen | 聪菜馆

Da Hu Chun | 大壶春 (Sichuan Lu)

Easeful Cuisine | 逸采

Gong De Lin | 功德林 (Nanjing Xi Lu)

Hao Sheng | 豪生酒家

*He Shan Mian Jia | 和膳面家

Ho Hung Kee | 何洪记

Jingmei Wuxi Noodle Shop | 井梅无锡私房面馆 (Yanping Lu)

Lan Xin | 兰心 (Jinxian Lu)

Lao Di Fang Mian Guan | 老地方面馆

Lu Bo Lang | 绿波廊

Mao Long | 茂隆

Mi Thai | 米泰

Nanxiang Steamed Bun | 南翔馒头店 (City God Temple)

*Ning Hai Shi Fu | 宁海食府

*Ou Yue Zun Xian | 瓯越·尊鲜

Polux

Qiao Ai Lai Lai Xiao Long | 莱莱小笼·乔艾 (Huangpu)

Rong Cuisine | 荣小馆 (Huangpu)

Rongjia Noodle Soup with Yellow Croaker | 荣叔黄鱼面 (Jing’an)

*Tan | 坛

The Lakeside Veggie | 临湖素食

*The Taste of Huzhou | 菰城宴

Wang Lu | 望庐 (Pudong)

Xiao Tao Mian Guan | 小陶面馆

Yangzhou Fan Dian | 扬州饭店 (Huangpu)

Yongfu Mini | 甬府小鲜 (Pudong)

Yu Du Lao Wei Mian Noodle Shop | 渔都老味面 (Huangpu)

Yu Ge Zhanjiang | 渔哥·湛江 (Jing’an)

Yunhe Noodle | 云和面馆 (Huangpu)

📍 JIANGSU PROVINZ (9 Restaurants)

Nanjing (4 Restaurants)

Restaurant Status Küchenstil Dai Yuet Heen (帝粤轩) Weiterführend Kantonesisch Jiangnan Wok · Yun (江南灶·云府) Weiterführend Huaiyang Meng Du Hui (梦都会) NEU (Aufstieg) Anhui-Küche Pin Ning Fu (品宁府) NEU (Aufstieg) Huaiyang

Suzhou (3 Restaurants)

Restaurant Status Küchenstil Dingshan · Jiangyan (鼎膳·匠宴) Weiterführend – Pingjiangsong (平江颂) Weiterführend – Xi Ding Jia Yan (喜鼎家宴) NEU (Erstmalig) Dongbei-Küche / Meeresfrüchte

Yangzhou (2 Restaurants)

Restaurant Status Küchenstil Shang Palace (香宫) Weiterführend Huaiyang Cheng Yuan (橙园) NEU (Aufstieg) Huaiyang mit Fusion-Einflüssen

📍 ZHEJIANG PROVINZ (15 Restaurants)

Hangzhou (11 Restaurants – alle weiterführend)

Restaurant Küchenstil Bo (珀) – Gui Yu Shan Fang (桂语山房) Zhejiang Lan Xuan (兰轩) – Jin Sha Hall (金沙厅) – Le Coq (雷克拉法餐) Französisch Long Jing Cao Tang (龙井草堂) Hangzhou Sense (感官) – Song (颂) – An Xiang · Wild Yeast (暗香·Wild Yeast) – Xin Rong Ji (新荣记) Taizhou Yu Zhi Lan (玉芝兰) Sichuan

Taizhou (4 Restaurants – ALLE NEU / ERSTMALIG)

Restaurant Stadtteil Küchenstil Carved Dragons (Jiaojiang) (刻龙壹号) Jiaojiang Taizhou-Küche (Meeresfrüchte) Lao Bian Jiu Jia (Jindai Road) (老扁酒家) Jindai Road Taizhou-Küche (Innovativ) Xin Rong Ji (Jiaojiang) (新荣记) Jiaojiang Taizhou-Küche Xin Rong Ji (Linhai) (新荣记) Linhai Taizhou-Küche

BIB GOURMAND RESTAURANTS

📍 JIANGSU PROVINZ (57 Bib Gourmand)

Nanjing (21 Bib Gourmand) – 6 NEU

NEUE Bib Gourmand (6) Kategorie Cui Jie Xiao Chi (崔姐小吃) Snacks / Nudeln Fu Lin Xuan (Jiqingmen Street) (富临轩) Lokale Nanjing-Küche Gu Jia Bao Zi (顾家包子) Dim Sum (Krabben-Taschen) Wu Ming Lao Lu Mian (无名老卤面) Nudeln (Alte Soße) Zheng Qing Niu Rou Guo Tie Dian (正清牛肉锅贴店) Rindfleisch-Pfannenbrote Zhi He Lao Ya Fen Si Tang (致和老鸭粉丝汤) Entennudelsuppe

Bestehende Bib Gourmand (15) Kategorie Chi Man Kitchen (迟慢厨房) – Fang Po Cake Shop (芳婆糕团店) – Hao Po Tang Bao (好婆汤包) – Jinling Wang Jia Wonton (金陵汪家馄饨) Wonton Xiao Pan Ji Duck Blood Soup (小潘记鸭血粉丝汤) Entenblutnudeln Li Ji清真馆 (Li Ji Qingzhen Guan) Muslimische Küche Du Shi Li De Xiang Cun (都市里的乡村) – Guang Ying Ju · Lao Zheng Xing (广迎居·老正兴) – Hou Pin Xiao Yuan (侯品小苑) – Jin Ling Yang Jia Wonton (金陵杨家馄饨店) Wonton Qiang Ye Fan Dian (强烨饭店) – San Bai Wan Bao Ying Chang Yu Mian (三百碗宝应长鱼面) Nudeln Xin Fang Yuan Shi Fu (馨方园食府) – Xu Jian Ping Tang Bao (Rehe Nanlu) (徐建萍汤包) Krabben-Taschen You Mian (囿面) Nudeln

Suzhou (Bib Gourmand – Anzahl in Quellen nicht vollständig aufgelistet)

Bib Gourmand (Auswahl, darunter 6 NEUE) Kategorie A Cheng (阿成饭店) (NEU) Suzhou-Küche Liu Yi Lou (Nanxin Road) (六宜楼) (NEU) Suzhou-Küche San Xing Yang Rou Guan (三星羊肉馆) (NEU) Lammgerichte Liu Jia You Meng Mei (柳家有梦梅) (NEU) Dim Sum Tang Yuan (塘园) (NEU) Suzhou-Nudeln Gusu Fusion (姑苏楼上) (NEU) Kantonesisch + Suzhou

Yangzhou (Bib Gourmand – 2 NEUE)

NEUE Bib Gourmand Kategorie Lao Hu Mian Guan (老虎面馆) Nudeln Liuyuanchun Teahouse (柳园春茶肆) Dim Sum / Huaiyang

Changzhou (9 Bib Gourmand – ERSTMALS)

Restaurant Kategorie Chang Xian De (Tianning) (常鲜德乐购迎桂馒头店) Snacks Fang Xiang by Detan (Zhonglou) (德泰恒·方巷) Changzhou-Küche Hua Yue Dou Xiang (花悦豆香) Snacks Jiu Yan (Hehai East Road) (久宴) Changzhou-Küche Qing Wa Xiang (Tianning) (青瓦巷) Changzhou-Küche Ru Yuan (如苑) Changzhou-Küche Sheng Xing Mian Guan (盛兴面馆) Changzhou-Nudeln South Garden (南园) Changzhou-Küche Tai Hu San Bai (太湖三白馆) Jiangsu-Küche

📍 ZHEJIANG PROVINZ (72 Bib Gourmand)

Hangzhou (Bib Gourmand – Anzahl in Quellen teilweise aufgelistet)

NEUE Bib Gourmand (9):

Restaurant Kategorie Dou Lai Fan Dian (都来饭店) Hangzhou-Küche Ma Er Si Fang Cai (马儿私房菜) Hangzhou-Küche Shi Wei Xian (Shangcheng) (食为鲜) Hangzhou-Küche Xiao Shan Wei Dao (萧山味道) Hangzhou-Küche Tong Ma Ma (Xihu) (童妈妈) Zhejiang-Küche Xiao Bai Cai (小柏菜) Zhejiang-Küche Xiao Zhu Fan Dian (小朱饭店) Zhejiang-Küche Ye Long Jing (也龙井) Zhejiang-Küche Little Pigtail Noodle Shop (小辫子面店) Nudeln

Wenzhou (19 Bib Gourmand – ERSTMALS)

Kategorie Restaurants Nudelgerichte (7) Heng Qian Kou Huang Zhu Ying San Xian Mian (亨乾口黄珠英三鲜面), Jin Hong Lao Zi Hao Zhu Zang Fen (锦泓老字号猪脏粉), Mao Chang Lao Mian Guan (毛昌佬面馆), Run Feng He Niu Za (润丰和牛杂), Sun Guo Hua Qing Jiang San Xian Mian (Renmin North Road) (孙国花清江三鲜面), Xue Miao Zhu Zang Fen (雪苗猪脏粉), Yangjia Shantou Mai Mian Lao Dian (Canghe Lane) (永嘉山头麦面老店) Dim Sum / Frühstück (3) Jin Wen Yu Yuan (Huiyuan Road) (锦文鱼圆), Juan Juan Zao Dian Dian (娟娟早点店), Yan Ji Gao Tou Pu (颜记糕头铺) Wonton (3) Bai Nian Hun Tun Lao Dian (百年馄饨老店), Lao Wen Zhou Hun Tun Dan (老温州馄饨担), Zhang Ren Hun Tun Pu (长人馄饨铺) Zhejiang-Küche / Meeresfrüchte (6) Ayu Renjiashao (阿玉人家烧), He Jiu Jia (和酒家), Shuang Jing Tou (双井头饭店), Xiao Cai Yuan (小菜园), Yu Ji Seafood (余记海鲜), Zheng Zhengliang Seafood (Nantang Street) (郑正亮海鲜)

Taizhou (19 Bib Gourmand – ERSTMALS)

Kategorie Restaurants (Auswahl) Lokale Spezialitäten Bei Men Niu Xue Geng (北门牛血羹), Lao Huang Chao Ma Ci (老黄炒麻糍), Li Ji Gu Tou Tang (李记骨头汤), Zhang Yuan Chui Fan (Yanyu Road) (张元炊饭), Tang A Yi Bian Shi (汤阿姨扁食) Nudelgerichte Ma Lu Qiao Jiang Tang Mian (马路桥姜汤面), Shen Ji Mai Xia Mian Pi Dian (沈记麦虾面皮店), Wei Chen Xiao Chi (味晨小吃), Yi Qin Shou Da Mian (一勤手打面)

Michelin China: https://guide.michelin.com/en/cn/shanghai-municipality/shanghai/restaurants