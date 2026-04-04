Hapag-Lloyd Cruises feiert Gourmet-Jubiläum mit 20 Sternen an Bord

Hapag-Lloyd Cruises feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Das Gourmetfestival „EUROPAs Beste“ geht in die 20. Runde. Unter dem Motto „Kurs auf 20 Sterne“ wird das Pooldeck der EUROPA am 21. August 2026 im Hamburger Hafen zur Bühne für eine einzigartige Dichte an Spitzengastronomie. Das Event markiert den Höhepunkt einer viertägigen Kurzreise von Hamburg nach Kiel.

The Globe by Kevin Fehling, MS Europa



Hapag-Lloyd Cruises feiert Gourmet-Jubiläum

Was vor zwei Jahrzehnten als Idee startete, hat sich längst zu einem einzigartigen Konzept entwickelt: „EUROPAs Beste“ vereint persönliche Gastgeberkultur mit der Tradition europäischer Spitzengastronomie. Die EUROPA, ein kleines Luxusschiff mit Platz für maximal 400 Gäste, bietet mit ihrer mehrfach ausgezeichneten Kulinarik den idealen Rahmen für dieses Ereignis, das fest im Programm der Reederei verankert ist.

„Es ist unser täglicher Anspruch, unseren Gästen immer wieder besondere Erlebnisse zu bieten. Außergewöhnliche Momente sind der wahre Reiz einer Reise mit Hapag-Lloyd Cruises“, sagt Isolde Susset, Managing Director bei Hapag-Lloyd Cruises, im Gourmet Report Gespräch.

Das kulinarische Herz der EUROPA

Das Jubiläum steht ganz im Zeichen der Sterneküche. „Unsere EUROPA steht für kulinarische Exzellenz und den Mut, sich stetig neu zu erfinden. Zu unserem 20-jährigen Jubiläum bringen wir 20 Michelin-Sterne an Bord“, erklärt Lisa Wilken, Head of Luxury Cruises bei Hapag-Lloyd Cruises. „Möglich wird das durch visionäre Spitzenküche sowie eine Crew, die mit Leidenschaft und Präzision dafür sorgt, dass aus einer Idee ein unvergessliches Erlebnis wird.“

Die gastronomische Handschrift der EUROPA wird maßgeblich von zwei Köpfen geprägt:

Ben Schütz , Küchenchef an Bord der MS EUROPA, verantwortet die Bordküche. Der Jahrgangsbeste seiner Ausbildung sammelte Erfahrung in regionalen Spitzenbetrieben, unter anderem bei Philipp Stein, bevor er auf die EUROPA kam. Zum zweiten Mal in Folge fungiert er als Gastgeber für die Kocheilite.

, Küchenchef an Bord der MS EUROPA, verantwortet die Bordküche. Der Jahrgangsbeste seiner Ausbildung sammelte Erfahrung in regionalen Spitzenbetrieben, unter anderem bei Philipp Stein, bevor er auf die EUROPA kam. Zum zweiten Mal in Folge fungiert er als Gastgeber für die Kocheilite. Kevin Fehling, 3-Sterne-Koch aus Hamburg, begann seine Karriere einst als Sous-Chef auf der EUROPA. Mit seinem Restaurant „THE GLOBE“ ist er bis heute eng mit dem Schiff verbunden und tischt regelmäßig auf Reisen selbst auf. Auch beim Jubiläum wird er ein exklusives Gericht präsentieren.

Die Sterneköche des Jubiläums

Traditionell bereichern hochkarätige Sterneköche das kulinarische Abendprogramm. Für die 20. Ausgabe gibt Hapag-Lloyd Cruises bereits die ersten Namen bekannt:

Dirk Luther steht für klassische französisch inspirierte Haute Cuisine und serviert im Zwei-Sterne-Restaurant MEIEREI in Glücksburg exzellente Menüs mit regionalen Spitzenprodukten.

steht für klassische französisch inspirierte Haute Cuisine und serviert im Zwei-Sterne-Restaurant MEIEREI in Glücksburg exzellente Menüs mit regionalen Spitzenprodukten. Martin Stopp kombiniert im Zwei-Sterne-Restaurant „ATAMA by Martin Stopp“ nahe Saarbrücken klassische Kochtechniken mit internationalen und kreativen Geschmackserlebnissen.

kombiniert im Zwei-Sterne-Restaurant „ATAMA by Martin Stopp“ nahe Saarbrücken klassische Kochtechniken mit internationalen und kreativen Geschmackserlebnissen. Tanja Grandits setzt im Restaurant STUCKI in Basel auf eine farbintensive Aroma-Küche, in der Kräuter, Gewürze sowie mediterrane und asiatische Einflüsse harmonisch verschmelzen. Mit zwei Michelin-Sternen gehört sie zu den renommiertesten kulinarischen Persönlichkeiten der Schweiz.

setzt im Restaurant STUCKI in Basel auf eine farbintensive Aroma-Küche, in der Kräuter, Gewürze sowie mediterrane und asiatische Einflüsse harmonisch verschmelzen. Mit zwei Michelin-Sternen gehört sie zu den renommiertesten kulinarischen Persönlichkeiten der Schweiz. Dieter Koschina reist aus Portugal an. Im Zwei-Sterne-Restaurant VILA JOYA an der Algarve kreiert er nahezu täglich ein neues Menü und setzt dabei besonders auf leichte, regionale Produkte.

Vom Käse bis zum Cocktail: Perfektion im Detail

Ergänzend zu den Spitzenköchen gestalten ausgewählte Genussmanufakturen den Abend. Der Fokus liegt auf handwerklicher Qualität und authentischem Geschmack. Mit dabei sind:

Kevin Kugel Chocolatier aus Sindelfingen für ursprünglich intensive Schokoladenkunst.

aus Sindelfingen für ursprünglich intensive Schokoladenkunst. Fromagerie Antony um Bernard Antony aus dem Elsass mit einer exquisiten Käseauswahl.

um Bernard Antony aus dem Elsass mit einer exquisiten Käseauswahl. Altonaer Kaviar Import Haus (AKI) aus Hamburg mit Kaviarspezialitäten.

aus Hamburg mit Kaviarspezialitäten. BOS FOOD aus Meerbusch mit Trüffelprodukten.

aus Meerbusch mit Trüffelprodukten. Ory Bar aus dem Mandarin Oriental in München mit mehrfach ausgezeichneten Signature-Drinks.

aus dem Mandarin Oriental in München mit mehrfach ausgezeichneten Signature-Drinks. Becking Kaffee aus Hamburg für traditionelle Röstkunst.

aus Hamburg für traditionelle Röstkunst. Obstkelterei van Nahmen aus Hamminkeln mit handwerklich hergestellten Fruchtsäften.

aus Hamminkeln mit handwerklich hergestellten Fruchtsäften. Giovanni L. aus Kiel für italienisches Eis.

aus Kiel für italienisches Eis. STOI aus Rattenberg mit einem Pop-up-Genusskonzept.

Europäische Weinkultur als Bestandteil des Gesamterlebnisses

Eine kuratierte Auswahl renommierter Weingüter bietet den Gästen eine begleitende Weinkultur auf höchstem Niveau:

Weingut von Othegraven (Deutschland) des Fernsehmoderators Günther Jauch für elegante Saar-Rieslinge.

(Deutschland) des Fernsehmoderators Günther Jauch für elegante Saar-Rieslinge. Weingut Markus Schneider (Deutschland) für moderne, kraftvolle Weinkunst.

(Deutschland) für moderne, kraftvolle Weinkunst. Weingut Karthäuserhof (Deutschland), eines der traditionsreichsten Weingüter der Welt.

(Deutschland), eines der traditionsreichsten Weingüter der Welt. Weingut Martin Waßmer (Deutschland) für finessenreiche Burgunder-Weine.

(Deutschland) für finessenreiche Burgunder-Weine. Champagner von Moet Hennessy (Frankreich).

(Frankreich). Weingut Antinori (Italien), seit über 600 Jahren in der Weinproduktion tätig. In diesem Jahr entsendet die Familie Sophia Antinori nach Hamburg.

(Italien), seit über 600 Jahren in der Weinproduktion tätig. In diesem Jahr entsendet die Familie nach Hamburg. Weingut Alois Lageder (Österreich) für biodynamischen Weinbau und charakterstarke Südtiroler Weine.

(Österreich) für biodynamischen Weinbau und charakterstarke Südtiroler Weine. Weingut Prager (Österreich) für präzise, Terroir-geprägte Weißweine.

Die Reise: Route und Buchung

Die Kurzreise mit der EUROPA vom 21. bis 25. August 2026 führt von Hamburg nach Kiel. Nach dem Gourmetabend am 21. August genießen die Gäste faszinierende Wasserwege und nordische Küstenstädte, darunter das charmante Ærøskøbing und die lebendige dänische Hauptstadt Kopenhagen. Den Abschluss bildet die Einfahrt nach Kiel.

Das Event wird von Moderatorin Angelina Kirsch eröffnet. Die Reise ist im PLATIN-Tarif ab 2.990 EUR pro Person bei Doppelbelegung buchbar, exklusive An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen und Buchungen sind möglich unter:

👉 www.hl-cruises.de/europas-beste oder im Reisebüro.