Veröffentlicht am von Gourmet Report

Die besten Restaurants in Kiel 2026

Die besten Restaurants in Kiel 2026: Küchenchef Lasse Knickrehm (2,5/5) vom Ahlmanns verbindet norddeutsche Produkte mit moderner, weltoffener Aromenküche und macht das Restaurant zur ersten Adresse der Stadt.

Lasse Knickrehm

Die besten Restaurants in Kiel 2026

Ahlmanns, Kiel-Düsternbrook
Küchenchef: Lasse Knickrehm
https://www.kieler-kaufmann.de/restaurantbar/ahlmanns
Mi–Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Bewertung: 2,5/5

Küchenchef Lasse Knickrehm serviert im Ahlmanns ein regional geprägtes Menü, in dem er heimische Zutaten wie Nordsee-Fisch und Produkte aus Schleswig-Holstein mit internationalen Ideen kombiniert; optional gibt es eine vegetarische Variante.
Menüs ab 109 €.

Schleswig-Holsteins Spitzenadressen zwischen Nord- und Ostsee

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de

In Kiel fand „Der Feinschmecker“ ein erwähnenswertes Restaurant. Kennen Sie weitere?
Wir und die Leser freuen uns über Ihre Tipps. Schreiben Sie in die Kommentare. Bitte mit (notfalls kleiner) Beschreibung!

Lasse Knickrehm
Die besten Restaurants in Kiel 2026

Zusammenfassung

Die besten Restaurants in Kiel 2026: Küchenchef Lasse Knickrehm (2,5/5) vom Ahlmanns verbindet norddeutsche Produkte mit moderner, weltoffener Aromenküche und macht das Restaurant zur ersten Adresse der Stadt.

Sende
Benutzer-Bewertung
0 (0 Stimmen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.