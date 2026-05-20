Die besten Restaurants in Kiel 2026: Küchenchef Lasse Knickrehm (2,5/5) vom Ahlmanns verbindet norddeutsche Produkte mit moderner, weltoffener Aromenküche und macht das Restaurant zur ersten Adresse der Stadt.
Die besten Restaurants in Kiel 2026
Ahlmanns, Kiel-Düsternbrook
Küchenchef: Lasse Knickrehm
https://www.kieler-kaufmann.de/restaurantbar/ahlmanns
Mi–Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Bewertung: 2,5/5
Küchenchef Lasse Knickrehm serviert im Ahlmanns ein regional geprägtes Menü, in dem er heimische Zutaten wie Nordsee-Fisch und Produkte aus Schleswig-Holstein mit internationalen Ideen kombiniert; optional gibt es eine vegetarische Variante.
Menüs ab 109 €.
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de
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Die besten Restaurants in Kiel 2026
Zusammenfassung
Die besten Restaurants in Kiel 2026: Küchenchef Lasse Knickrehm (2,5/5) vom Ahlmanns verbindet norddeutsche Produkte mit moderner, weltoffener Aromenküche und macht das Restaurant zur ersten Adresse der Stadt.