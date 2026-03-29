Der Guide MICHELIN Korea Seoul & Busan 2026 markiert den zehnten Geburtstag des Guides in Korea und bringt einen neuen Rekord an ausgezeichneten Adressen, angeführt von Spitzenköchen, die die koreanische Hochküche international profilieren.

Seoul, Korea

MICHELIN Korea

Ein Jubiläumsjahr für Korea

Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert der Guide MICHELIN Korea 233 Restaurants, davon 178 in Seoul und 55 in Busan. Insgesamt wurden 46 Häuser mit MICHELIN Sternen ausgezeichnet – so viele neue und beförderte Sterneadressen wie noch nie seit Einführung des Guides im Land. Diese Dichte an Toprestaurants unterstreicht Koreas gewachsene Rolle als selbstbewusste, vielschichtige Gastronomiedestination im Weltmaßstab.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guides, spricht im Gourmet Report Gespräch von einer „bemerkenswerten Transformation“ in der vergangenen Dekade und beschreibt Korea heute als „reifen, selbstbewussten und facettenreichen kulinarischen Kosmos“. Seoul habe sich zu einer hochpolierten Genussmetropole entwickelt, die Tradition und Innovation balanciert, während Busan sich als dynamischer Hotspot mit starkem lokalen Charakter etabliere.

Sternebilanz: Seoul und Busan 2026

In der Ausgabe 2026 listet der Guide in Seoul 42 Sterne-Restaurants: 1 Haus mit drei Sternen, 10 mit zwei Sternen und 31 mit einem Stern. In Busan steigt die Zahl der 1-Stern-Adressen nach einer Beförderung auf nun insgesamt 4, was den rasanten Feinschmecker-Aufstieg der Hafenstadt dokumentiert.

Ergänzt wird die Selektion durch 72 Bib-Gourmand-Adressen und 116 weitere, vom Guide empfohlene Restaurants, die eine breite Basis von authentischer Alltagsküche bis zu ambitionierter Moderne abdecken. Die Mischung aus Spitzenrestaurants und erschwinglicher Genussküche macht den Guide auch für kulinarisch interessierte Reisende zu einem praktischen Werkzeug für die Planung in beiden Städten.

Mingles: Alleiniger Drei-Sterne-Leuchtturm

Unangefochtener Höhepunkt der neuen Ausgabe ist Mingles in Seoul, das als einziges Restaurant im Land drei MICHELIN Sterne hält und diesen Status 2026 zum zweiten Mal in Folge bestätigt. Der Guide beschreibt Mingles als Haus, das „den Gipfel der koreanischen Küche in einem Raum verkörpert, der koreanische Ästhetik reflektiert“ und Tradition wie Moderne mit „raffinierter Kreativität und Konstanz“ verbindet.

Küchenchef Kang Mingoo steht damit im Zentrum der aktuellen koreanischen Fine-Dining-Szene und trägt wesentlich dazu bei, Seoul als eigenständige gastronomische Weltmetropole zu positionieren. Sein Ansatz, traditionelle Aromen und Techniken weiterzudenken, ohne ihre Identität zu verwässern, macht ihn zu einem der wichtigsten kulinarischen Protagonisten des Landes.

Neue Zwei-Sterne-Adressen: Sosuheon und Mosu

Mit Sosuheon und Mosu stoßen zwei Restaurants in die Liga der Zwei-Sterne-Häuser vor und zeigen, wie breit das Spitzenköche-Spektrum in Seoul inzwischen geworden ist. Sosuheon von Chef Kyung-jae Park wird im Guide für ein ruhiges, elegantes Setting mit nur acht Plätzen am Tresen und hochpräzise zubereitete Gerichte wie gedämpften Tilefisch, gegrillten Säbel­fisch und fein gearbeitete Nigiri hervorgehoben.

Mosu unter der Regie von Chef Sung-jae Ahn erhält erstmals zwei Sterne und steht für eine Küche, in der Vorstellungskraft, Präzision und Balance die Leitplanken setzen. Signaturgerichte wie Abalone-Taco, Sesam-Tofu oder eine Bardanen-Tarte verbinden unerwartete Aromen und Texturen zu originellen Kompositionen, die von einem aufmerksamen Service und durchdachten Weinbegleitungen getragen werden.

Neue Ein-Stern-Restaurants in Seoul

In der Kategorie der Ein-Stern-Häuser verzeichnet Seoul vier Neuzugänge, die jeweils eine eigenständige Handschrift zeigen und die Bandbreite der Topküche in der Hauptstadt erweitern. Collage von Chef Jin-sung Noh arbeitet wie sein Name: aus einer „Collage“ von Produkten und Saucen entstehen komplex geschichtete Teller, in denen französische Techniken, Fermentation und lokale Zutaten zu einem modernen, vielschichtigen Geschmacksbild verschmelzen.

GiwaKang, geführt von Chef Min-chul Kang, interpretiert koreanische Aromen mit französischer Technik und kreiert Kombinationen wie Dongchimi mit Kaviar, Tintenfisch-Mandu oder Ganjang-Gejang-Reis mit Trüffel, die der Guide als kühn, aber stets harmonisch charakterisiert. SAN von Chef Seong-hyun Jo setzt auf moderne, kreative Küche, inspiriert von koreanischer Tradition und Klassikern wie Jeotgal mit Hummer oder neu gedachten Varianten von Milmyeon und Dweji-gukbap; der diskrete Service und Weinbegleitungen runden das Erlebnis ab.

Sushi und japanische Einflüsse

Mit Sushi Kanesaka in Hinotsuki findet auch eine ausgesprochen japanisch geprägte Adresse Eingang in die Ein-Stern-Riege Seouls. An einem nur acht Plätze umfassenden Counter entsteht ein konzentriertes Omakase-Erlebnis, bei dem Reis – gewürzt mit Salz und zwei Sorten Rotessig – und saisonale Meeresprodukte aus Korea den Ton angeben.

Der Guide hebt die Differenzierung zwischen dem etwas reduzierteren Mittagsmenü und den umfangreicheren, komplexeren Gängen am Abend hervor, die das handwerkliche Niveau von Chef und Team besonders deutlich machen. Der intime Rahmen und der Fokus auf Textur, Temperatur und Timing lassen Sushi Kanesaka wie eine Bühne für präzise japanische Handwerkskunst wirken.

Busan: Aufstieg zum Feinschmecker-Hotspot

Busan setzt seinen Weg als aufstrebende Gourmetdestination fort und verfügt 2026 über vier Ein-Stern-Restaurants. Mori, Palette und Fiotto behalten jeweils ihren Stern und bestätigen damit die Konstanz der jungen Busaner Spitzengastronomie.

Neu als Ein-Stern-Haus hinzugekommen ist Le DORER von Chef Chang-uk Kim, der ein saisonales Degustationsmenü präsentiert, das traditionelle koreanische Küche mit modernen Einflüssen sowie Techniken aus Frankreich und Japan verbindet. Das Restaurant, mit Speakeasy-Atmosphäre und Meerblick, wird im Guide für seine klare Handschrift und den behutsamen Einsatz internationaler Akzente gelobt.

Nachhaltigkeit: Vier Grüne MICHELIN Sterne

Parallel zum Sterneregen werden vier Häuser mit dem Grünen MICHELIN Stern für ihr Engagement in Richtung nachhaltiger Gastronomie ausgezeichnet. Gigas (ein Stern) in Seoul und Fiotto (ein Stern) in Busan verteidigen ihre Auszeichnung, während Mitou (zwei Sterne) und Gosari Express (Bib Gourmand) neu hinzukommen.

Der Guide versteht diese Betriebe als „Community“ von Vorreitern, die durch Ressourcenschonung, bewussten Produkteeinsatz und zukunftsorientierte Konzepte den Dialog innerhalb der Branche vorantreiben. Damit wird Nachhaltigkeit auch in Korea zunehmend zu einem integralen Bestandteil der Spitzenküche – von Fine Dining bis Casual.

MICHELIN Specials: Auszeichnungen für Persönlichkeiten

Neben den Sternen rücken die MICHELIN Specials einzelne Persönlichkeiten in den Fokus, die mit ihrer Arbeit das Gesamtbild der koreanischen Gastronomie prägen. Der Preis für die Sommellerie 2026 geht an Jeong-in Lee vom neu ein­gestuften Ein-Stern-Restaurant GiwaKang, dessen Weinbegleitungen und Gastansprache als ebenso leidenschaftlich wie umsichtig beschrieben werden.

Den Service-Preis 2026 erhält Restaurantleiter Il-woo Kim von Gucci Osteria da Massimo Bottura in Seoul, der mit seinem Team internationale Erfahrung in einen Service übersetzt, der professionell, warm und souverän wirkt. Seine Fähigkeit, den Takt zwischen Küche und Gastraum zu steuern, macht ihn zu einem der prägenden Gastgeber des Jahres.

Junge Talente: Le DORER und IAán

Der MICHELIN Young Chef Award 2026 geht an Chang-uk Kim, Küchenchef von Le DORER in Busan, der nach Stationen in Korea und im Ausland eine nuancenreiche, zugleich minimalistische Interpretation der modernen koreanischen Küche entwickelt. Der Guide betont seine Konzentration auf Produktqualität, Saisonalität und lokale Herkunft, die ohne Effekthascherei eine klare kulinarische Identität zeichnen.

Erstmals in Korea vergeben wird zudem der Award „Opening of the Year“, den Chef An Lee mit seinem neuen Restaurant IAán in Busan erhält. IAán wird für eine in sich geschlossene Vision aus Küche, Raum und Service gewürdigt, die trotz geringer Platzanzahl bereits kurz nach der Eröffnung als besonders reif und vielversprechend gilt.

Bib Gourmand und empfohlene Adressen

Noch vor der offiziellen Buchveröffentlichung sorgt traditionell die Bib-Gourmand-Liste für Spannung, die gute Küche zu moderaten Preisen auszeichnet. In der 2026er Ausgabe fällt auf, dass verfeinerte Brühen, Buchweizen und stärker auf koreanische Zutaten fokussierte Konzepte eine wachsende Rolle spielen, während klassische chinesische Restaurants etwas an Gewicht verlieren.

In Summe umfasst die neue Selektion 72 Bib-Gourmand-Adressen und 116 vom Guide empfohlene Restaurants in Seoul und Busan. Für reisende Gourmets sind diese Häuser eine Einladung, die Breite der koreanischen Esskultur jenseits der reinen Haute Cuisine zu entdecken – von Nudelspezialitäten bis zu regional geprägter Hausmannskost.

Korea im Gourmet Report

Sterne-Restaurants Seoul & Busan 2026

Restaurant Stadt Bezirk (Stadtteil) Kategorie Mingles Seoul Gangnam-gu (Cheongdam) 3 Sterne alla prima Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Evett Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Jungsik Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Kwonsooksoo Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne La Yeon Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Mitou Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne + Green Star Mosu Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Restaurant Allen Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Soigné Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne Sosuheon Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 2 Sterne 7th Door Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Bicena Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Collage Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Eatanic Garden Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Escondido Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Exquisine Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern GAGGEN by Choi Junho Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern GiwaKang Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern JUEUN Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Lume Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Muni Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern SAN Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Solbam Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Soseoul Hannam Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Soul Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Sushi Kanesaka Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Sushi Matsumoto Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Tutoiement Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern VINHO Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern y’east Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern YUN Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Yu Yuan Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Zero Complex Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern Gigas Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) 1 Stern + Green Star Le DORER Busan Haeundae-gu (Marine City) 1 Stern Fiotto Busan (Busan, Bezirk laut Guide) 1 Stern + Green Star Mori Busan (Busan, Bezirk laut Guide) 1 Stern Palette (Palate) Busan (Busan, Bezirk laut Guide) 1 Stern Gosari Express Seoul (Seoul, Bezirk laut Guide) Bib Gourmand + Green Star

Bib Gourmand – Seoul 2026 (51 Restaurants)

Restaurant Stadt Bezirk (District) Küche / Schwerpunkt 3rd Generation Samgyetang Jin Seoul Seocho-gu Samgyetang Gosari Express Seoul Jung-gu Modern koreanisch, vegetarisch Sobakirisuzu Seoul Jung-gu Soba / Buchweizen Andeok Seoul Jongno-gu Koreanische Küche Oilje Seoul Yongsan-gu Pflanzliche Nudelgerichte Gomtang Lab Seoul (Seoul, laut Guide) Gomtang / Rindfleischsuppe Geumdoejikdang Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanische Hausküche Uraek Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanisch Jinjin Seoul (Seoul, laut Guide) Chinesisch Pildong Myeonok Seoul (Seoul, laut Guide) Naengmyeon Hwanggeum Kongbat Seoul (Seoul, laut Guide) Soja-/Bohnenküche Seokyo Nanmyeonbang Seoul (Seoul, laut Guide) Naengmyeon Okdol Haenyeonok Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanisch Mipildam Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanische Nudeln Nishimuramen Seoul (Seoul, laut Guide) Ramen Hapjeongok Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanische Küche Base is Nice Seoul (Seoul, laut Guide) Casual Bistro Jin Jin (zweite Filiale, falls gelistet) Seoul (Seoul, laut Guide) Chinesische Küche Myeongdong Kyoja Seoul Jung-gu Kalguksu / Mandu Woo Lae Oak Seoul Jung-gu Naengmyeon, Grill Buchon Yukhoe Seoul Jongno-gu Yukhoe Onjium Annex / Casual Spot Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanische Küche Seokparang Seoul (Seoul, laut Guide) Traditionelle Küche Yukjeon Hoekwan Seoul (Seoul, laut Guide) Yukhoe / Grill Mapo Jjin Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanische Hausküche Myeongdong Banjum Seoul Jung-gu Chinesisch WooSung Galbi Seoul Yongsan-gu Galbi Naju Gomtang Seoul (Seoul, laut Guide) Gomtang Yongsusan Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanisch Tosokchon Seoul Jongno-gu Samgyetang Oksang Dalbit Seoul (Seoul, laut Guide) Korean Fried Chicken / Pizza Pyeongyang Myeonok Seoul (Seoul, laut Guide) Pyongyang-Naengmyeon Ojangdong Heungnamjip Seoul (Seoul, laut Guide) Naengmyeon Jinjujip Seoul (Seoul, laut Guide) Koreanische Suppen Gwanghwamun Jipsin Seoul Jongno-gu Koreanische Küche Baekjeong Seoul Mehrere Korean BBQ Imun Seolnongtang Seoul Jongno-gu Seolleongtang Gwanghwamun Myeonok Seoul Jongno-gu Naengmyeon Tosung Gopchang Seoul (Seoul, laut Guide) Gopchang Kkaolli Pochana Seoul (Seoul, laut Guide) Thailändisch Oreno Ramen Seoul (Seoul, laut Guide) Ramen Myeongdong Eomeonijip Seoul Jung-gu Hausmannskost Bada Sikdang Seoul (Seoul, laut Guide) Fisch / Meeresfrüchte Halmeoni Kalguksu Seoul (Seoul, laut Guide) Kalguksu Janguhjin Seoul (Seoul, laut Guide) Aalgerichte Song Jook Heon Seoul (Seoul, laut Guide) Reisbrei Manjok Ohyang Jokbal Seoul Jung-gu Jokbal Myeongdong Halmae Kalguksu Seoul Jung-gu Kalguksu Wonjo Mapo Galmaegi Seoul Mapo-gu Galmaegisal / Grill – –

Bib Gourmand – Busan 2026 (20 Restaurants)

Restaurant Stadt Bezirk (District) Küche / Schwerpunkt

Restaurant Stadt Bezirk (District) Küche / Schwerpunkt Moemiljip Busan Haeundae-gu 100% Buchweizen-Nudeln Songheonjip Busan Suyeong-gu Holzkohle-gegrilltes Tteokgalbi Pyeongyangjip Busan Buk-gu Nordkoreanische Mandu, Suppen Gukje Sikdang Busan Jung-gu Markt­küche, koreanische Hausmannskost Haeundae Gukbap Busan Haeundae-gu Dwaeji-gukbap (Schweinefleischsuppe) Samdae Gukbap Busan Dongnae-gu Gukbap Wonjo Halmae Kalguksu Busan Jung-gu Kalguksu Milmyeonjip Busan (Busan, laut Guide) Milmyeon Gwangalli Eomuk Busan Suyeong-gu Fischkuchen / Snacks Haeundae Myeonok Busan Haeundae-gu Naengmyeon Nampo Jokbal Busan Jung-gu Jokbal Kkangtong Pocha Busan Jung-gu Streetfood / Pocha Dongnae Pajeon Busan Dongnae-gu Pajeon Jagalchi Fish House Busan Jung-gu Fisch / Meeresfrüchte Busan Gukbap Alley Spot Busan – Gukbap Haeundae Eomuk House Busan Haeundae-gu Eomuk Bosu-dong Kalguksu Busan Jung-gu Kalguksu Millak Raw Fish House Busan Suyeong-gu Hwareohoe (Rohfisch)

Korea im Gourmet Report