Die besten Restaurants in Bremen 2026: Küchenchef Frank Seyfried kocht mediterran mit regionalen Einflüssen.

Frank Seyfried Parkhotel Bremen

Die besten Restaurants in Bremen 2026

Park Restaurant, Bremen

Küchenchef: Frank Seyfried

www.hommage-hotels.com

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Frank Seyfried, ein gebürtiger Schwabe, bringt seine geradlinige kulinarische Philosophie im Traditionshotel im Bürgerpark zum Ausdruck. Er kocht mediterran und integriert dabei regionale Einflüsse. Passende Pairings mit ausgesuchten Weinen. Bremens Wohnzimmer mit Blick auf den Hollersee. Hauptgerichte 41-65 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

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