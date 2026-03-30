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Die besten Restaurants in Bremen 2026

Die besten Restaurants in Bremen 2026: Küchenchef Frank Seyfried kocht mediterran mit regionalen Einflüssen.

Frank Seyfried Parkhotel Bremen

Die besten Restaurants in Bremen 2026

Park Restaurant, Bremen
Küchenchef: Frank Seyfried
www.hommage-hotels.com
Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Frank Seyfried, ein gebürtiger Schwabe, bringt seine geradlinige kulinarische Philosophie im Traditionshotel im Bürgerpark zum Ausdruck. Er kocht mediterran und integriert dabei regionale Einflüsse. Passende Pairings mit ausgesuchten Weinen. Bremens Wohnzimmer mit Blick auf den Hollersee. Hauptgerichte 41-65 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*

Feine Kulinarik im neuen Conrad Hotel Hamburg

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de

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Die besten Restaurants in Bremen 2026

Zusammenfassung

Die besten Restaurants in Bremen 2026: Küchenchef Frank Seyfried kocht mediterran mit regionalen Einflüssen.

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