Gesättigte Fette und Cholesterin: Wie sicher sind Butter, Käse & Co. wirklich?

PURE‑Studie & DGE‑Leitlinie: Wie gefährlich sind gesättigte Fette wirklich für Cholesterin und Herz? Aktuelle Daten im Überblick

Käseauswahl, M.B. Teneriffa

Gesättigte Fette und Cholesterin

Über Jahrzehnte galt in der kardiologischen Praxis: Gesättigte Fettsäuren erhöhen das LDL‑Cholesterin – und damit das Risiko für koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt. Entsprechend empfahlen Fachgesellschaften, den Anteil gesättigter Fette zu reduzieren und Kohlenhydrate als Hauptenergiequelle zu nutzen.

Was die DGE zu gesättigten Fetten sagt

Die DGE‑Leitlinie „Fettzufuhr und Prävention ausgewählter ernährungsmitbedingter Krankheiten“ bewertet den Zusammenhang zwischen gesättigten Fettsäuren und Krankheitsrisiko auf Basis einer systematischen Literaturrecherche.

Die DGE schreibt: „Eine höhere Zufuhr gesättigter Fettsäuren erhöht das Risiko für eine Dyslipoproteinämie mit Anstieg des LDL‑Cholesterins mit überzeugender Evidenz.“

Weiterhin betont die Leitlinie, dass der Austausch gesättigter durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren Gesamt‑ und LDL‑Cholesterin senkt, während Effekte auf HDL‑Cholesterin und Triglyceride eher begrenzt sind.

Die DGE schreibt: „Die Evidenz zeigt, dass eine Substitution gesättigter durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren das Risiko für koronare Herzkrankheit wahrscheinlich reduziert.“ Neue Studie: Sterneküche fördert gesundes Altern

Ein zentrales Problem: Viele ältere Interventionsstudien wurden primär auf Surrogatparameter wie Serum‑Lipide, nicht auf „harte“ Endpunkte wie Myokardinfarkt und kardiovaskulären Tod ausgerichtet. In der klinischen Praxis stellt sich daher die Frage, wie stark Ernährungs‑induzierte LDL‑Veränderungen tatsächlich in eine Endpunktreduktion übersetzt werden.

PURE‑Studie: Mehr Fett, weniger Mortalität?

Die Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE)‑Studie analysierte über 135.000 Personen aus 18 Ländern mit bis zu 7,4 Jahren Follow‑up und verglich unterschiedliche Makronährstoffmuster. Ein hoher Kohlenhydratanteil (>60 Energieprozent) war mit einer um rund 28% erhöhten Gesamtsterblichkeit assoziiert, während ein höherer Fettanteil (ca. 35 Energieprozent) mit einer etwa 23% niedrigeren Sterblichkeit einherging.

Bemerkenswert: Dieser Effekt trat für alle Fettarten – inklusive gesättigter Fettsäuren – auf.

Laut einer Analyse der PURE‑Daten: „Der Austausch von 5 Energieprozent Kohlenhydraten durch gesättigte Fettsäuren war mit einer Reduktion des Schlaganfallrisikos um bis zu 20% assoziiert.“

LDL, Partikelgröße und klinische Relevanz

Inzwischen wird zunehmend betont, dass LDL‑Cholesterin per se nicht die ganze Story erzählt, sondern Partikelzahl, -größe und Remnant‑Lipoproteine mit ins Risikoprofil eingehen. Gesättigte Fette können zwar LDL erhöhen, gleichzeitig aber HDL steigern und größere, weniger atherogene LDL‑Partikel begünstigen.

„Der Fokus sollte weniger auf der absoluten LDL‑Zahl aus reinen Ernährungsinterventionen liegen, sondern auf der Gesamtrisikokonstellation inklusive Blutdruck, ApoB‑Partikel, Insulinresistenz und Lebensstil.“

Milchfett, Fleisch und verarbeitete Produkte

Neuere Übersichtsarbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass ein moderater Konsum von Milchprodukten – auch mit höherem Fettanteil – bis etwa 200 g pro Tag nicht mit einem signifikant erhöhten KHK‑Risiko assoziiert ist. „Milchprodukte liefern neben gesättigten Fettsäuren zahlreiche andere Komponenten wie Kalzium, Vitamin K und Peptide, die in der Gesamtbilanz potenziell protektive Effekte haben können.“

Deutlich negativer schneiden verarbeitetes Fleisch sowie zucker‑ und salzreiche, stark verarbeitete Lebensmittel ab, die konsistent mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko verknüpft sind. Protektiv wirken Fisch, Hülsenfrüchte, ungesättigte Fette und Nüsse – unabhängig von der Debatte um gesättigte Fettsäuren.

Mediterrane Kost vs. fettarme Diät

Aus kardiologischer Sicht zeigen sich zwei Ernährungsmuster mit Evidenz: mediterrane Ernährung und fettreduzierte Diäten können bei Hochrisikopatienten sowohl Gesamtmortalität als auch nichttödliche Herzinfarkte senken. In einer aktuellen Analyse schnitt die mediterrane Kost leicht besser ab, was vermutlich auf die Kombination aus einfach ungesättigten Fettsäuren (Olivenöl), Omega‑3‑reichen Fischmahlzeiten, Gemüse, Vollkorn und moderatem Alkohol zurückzuführen ist.

Die Deutsche Herzstiftung betont für Patienten mit koronarer Herzkrankheit:

„Im Rahmen einer mediterran orientierten Kost sollten Butter, Schmalz und Sahne weitgehend durch pflanzliche Öle (z. B. Olivenöl, Rapsöl) ersetzt und Milchprodukte in Maßen konsumiert werden.“[herzstiftung]​

Für die klinische Praxis bedeutet das: Gesättigte Fette sind nicht per se „verboten“, sollten aber in ein insgesamt pflanzenbetontes, energieadaptiertes Muster eingebettet sein.

Wie kritisch mit der „Rehabilitation“ von gesättigten Fetten umgehen?

Einige neuere Publikationen und populärwissenschaftliche Bücher argumentieren, dass die historische Verteufelung gesättigter Fette auf selektiver Evidenzinterpretation und statistischen Tricks beruht. Analysen von Metastudien legen nahe, dass bei hoher Aufnahme gesättigter Fette der Cholesterinspiegel in echten Ernährungssituationen nicht zwangsläufig ansteigt, solange die Gesamtenergiebilanz und die Kohlenhydratqualität im Rahmen bleiben.

Gleichzeitig warnt die kritische Fachliteratur davor, aus diesen Befunden eine generelle Freigabe abzuleiten. „Die Behauptung, man könne gesättigte Fette ohne Konsequenz konsumieren, greift zu kurz; das Risiko entsteht vor allem im Kontext von Übergewicht, Zucker und stark verarbeiteten Lebensmitteln.“

Konsequenzen für Kardiologie und Genießer

Für Kardiologinnen und Kardiologen zeichnet sich ein pragmatischer Mittelweg ab:

Fokus auf Gesamt‑Ernährungsmuster statt einzelner Makronährstoffe (viel Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch).

Gesättigte Fette aus unverarbeiteten Quellen (z. B. Käse, Joghurt, Fleisch in moderater Menge) sind für viele Patienten im Rahmen eines ausgewogenen Musters vertretbar.

Stark verarbeitete Produkte, Zuckergetränke und sehr kohlenhydratreiche Kostmuster sollten konsequent begrenzt werden.

„Nicht das Butterbrot ist das Problem, sondern das Weißmehl mit Margarine, Zucker und Bewegungsmangel im Paket.“

Studien & Leitlinien im Überblick

DGE-Leitlinie „Fettzufuhr und Prävention ausgewählter ernährungsmitbedingter Krankheiten“ (2. Version, 2015)

Evidenzbasierte Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zur Rolle von Gesamtfett, gesättigten, einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren in der Prävention von Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Hypertonie, Metabolischem Syndrom und KHK.

Kernaussage: Begrenzung gesättigter Fettsäuren auf etwa 7–10% der Gesamtenergie, Substitution durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren und möglichst geringe Zufuhr von Transfettsäuren.

URL: https://www.dge.de/wissenschaft/dge-leitlinien/leitlinie-fett/​

PURE‑Studie (Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries, Lancet 2017)

Prospektive Kohortenstudie mit über 135.000 Teilnehmenden aus 18 Ländern; höherer Fettanteil (inkl. gesättigter Fettsäuren) war mit geringerer Gesamtmortalität assoziiert, während sehr kohlenhydratreiche Kost mit höherer Mortalität einherging.

Kernaussage: Totale Fettzufuhr und einzelne Fettarten waren nicht mit kardiovaskulären Ereignissen assoziiert, gesättigte Fette hatten eine inverse Assoziation mit Schlaganfällen.

URL (PubMed-Abstract): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28864332/​

Mediterrane Ernährung und kardiovaskuläre Prävention (PREDIMED, Lyon Heart Study, CORDIOPREV u. a.)

Randomisierte Studien und Metaanalysen zeigen, dass eine mediterrane Kost mit hohem Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, Olivenöl, Nüssen und Fisch kardiovaskuläre Ereignisse und Gesamtmortalität signifikant reduzieren kann.

Kernaussage: Die mediterrane Ernährung gilt als eines der am besten evidenzbasierten Ernährungsmodelle zur Primär- und Sekundärprävention von Herz‑Kreislauf-Erkrankungen.

Übersichtsartikel (2024): https://www.revespcardiol.org/en-effect-of-the-mediterranean-diet-in-card-articulo-S1885585724000434​

DGE „Leitlinie Fett kompakt“ und FAQ zur Fett-Leitlinie

Kompakte Aufbereitung der Leitlinie und Antworten auf häufige Fragen, u. a. zur empfohlenen Spanne der Fettzufuhr (ca. 30 Energieprozent bei Erwachsenen) und zur realen Fettaufnahme in Deutschland.

Kernaussage: Bestätigung der früheren Leitlinienergebnisse, Betonung eines moderaten Fettverzehrs bei gleichzeitiger Bevorzugung günstiger Fettsäureprofile.

URL „Leitlinie Fett kompakt“ (PDF): https://cdn.dge-medienservice.de/media/productattach/d/g/dge_leitlinie_fett_kompakt.pdf​

URL FAQ zur Fett-Leitlinie (PDF): https://www.dge.de/fileadmin/dok/gesunde-ernaehrung/faq/DGE-FAQ-Fett-Leitlinie-2015.pdf​

Zum Weiterlesen / tiefe Recherche

PURE‑Studie – Fett, Kohlenhydrate und kardiovaskuläre Ereignisse

Dehghan M et al. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study, Lancet 2017;390(10107):2050‑2062.pubmed.ncbi.nlm.nih

DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3

Dehghan M et al. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study, Lancet 2017;390(10107):2050‑2062.pubmed.ncbi.nlm.nih DOI: PREDIMED – Mediterrane Ernährung zur Primärprävention

Estruch R et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet, N Engl J Med 2013;368(14):1279‑1290.

DOI: 10.1056/NEJMoa1200303

Estruch R et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet, N Engl J Med 2013;368(14):1279‑1290. DOI: Lyon Diet Heart Study – Mediterrane Ernährung nach Myokardinfarkt (Sekundärprävention)

de Lorgeril M et al. Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study, Circulation 1999;99(6):779‑785.

DOI: 10.1161/01.CIR.99.6.779