MICHELIN Frankreich hat im Vorfeld der Verleihung des Guide MICHELIN France & Monaco am 16. März 2026 in Monaco die aktualisierte Bib Gourmand-Auswahl für 2026 bekannt gegeben. Die Auszeichnung für herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis wird nun an insgesamt 430 Restaurants in Frankreich vergeben. Davon sind 75 Adressen neu in der Liste aufgeführt.

Bib-Gourmand-Restaurants

MICHELIN Frankreich 2026: 75 neue Bib Gourmands

Die Bib Gourmand-Auszeichnung wurde 1997 eingeführt und kennzeichnet Restaurants, die ein komplettes Menü (ohne Getränke) zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 40 Euro in den Regionen und 45 Euro in Paris anbieten. Die Auswahl repräsentiert verschiedene Küchenstile.

„Es war eine wahre Freude für unsere Inspektionsteams, die Straßen Frankreichs zu bereisen, um diese neuen Adressen zu entdecken. Die Marke von 400 Bib Gourmand-Restaurants zu überschreiten, bedeutet, eine lebendige Gastronomie zu feiern, die im ganzen Land präsent ist. In Dörfern wie in Städten lassen leidenschaftliche Küchenchefinnen und Küchenchefs das Herz ihrer Region schlagen und machen eine qualitativ hochwertige Küche für die breite Masse zugänglich“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report.

Regionale Schwerpunkte der neuen Auszeichnungen

Vier Regionen verzeichnen besonders viele neue Bib Gourmand-Restaurants:

Auvergne-Rhône-Alpes: 15 neue Auszeichnungen. Hervorzuheben sind beispielsweise „Il Visconti“ in Clermont-Ferrand (bistronomische Küche mit italienischem Einfluss) und „Les 9 Névés“ in Beaufort (moderne Küche mit ultra-lokalen Produkten). In Lyon wurden vier neue Adressen ausgezeichnet, darunter das traditionelle Bouchon „La Meunière“ und das Restaurant „Accentué“ mit Fokus auf Gewürzküche. Île-de-France: 12 neue Auszeichnungen. In Paris und der umliegenden Region wurden Restaurants verschiedener Konzepte aufgenommen. Dazu gehören „Farouche“ in Montrouge (moderne Küche), „Tata Yoyo“ in La Garenne-Colombes (saisonale Küche) und in Paris unter anderem „Kodawari Ramen – Yokochō“ (Ramen) sowie „Jip“ (franko-koreanische Küche). Nouvelle-Aquitaine: 11 neue Auszeichnungen. In der Region wurden beispielsweise „L’Épicurieux“ in Bar (Corrèze) für seine lokale Produktverwendung und „Monsieur Robert“ in Saint-Robert (Corrèze) für die präzise Küche ausgezeichnet. An der Küste wurden „Rafales“ in Royan und „Le Parvis“ in Saintes aufgenommen. Okzitanien: 9 neue Auszeichnungen. In dieser Region zählen dazu „Bonnie“ in Cahors (moderne, farbenfrohe Küche), „Les Dodus“ in Puy-l’Évêque (frische Marktküche) und „Tribu“ in Roquemaure.

Restaurants als sozialer Treffpunkt in ländlichen Regionen

Eine Reihe der neuen Bib Gourmand-Restaurants befindet sich in kleineren Gemeinden und übernimmt dort oft eine Funktion als sozialer Mittelpunkt. Beispiele sind:

„Le Coude à Coude“ in Jarnac-Champagne (Charente-Maritime), neu geführt von Jérémie Deberque.

„L’Ouillette“ in Santenay (Côte-d’Or), ein traditionelles Familienrestaurant, nun von Simon Oudin weitergeführt.

„Maison Brume“ in La Chaize-Giraud (Vendée), unter der Leitung von Küchenchef Tanguy Rattier.

„Le Café de la Poste“ in Nâves-Parmelan (Haute-Savoie), das als Poststelle, Bäckerei und Bistro dient.

„Le Relais de la Rance“ in Quédillac (Ille-et-Vilaine), eine Dorfgaststätte, die von einem jungen Paar geführt wird.

Vollständige Liste der neuen Bib Gourmand-Restaurants 2026

Die vollständige Liste aller 430 Bib Gourmand-Restaurants wird ab 16. März 2026 auf der Website des Guide MICHELIN veröffentlicht. Die gedruckte Ausgabe erscheint am 20. März 2026.

Auswahl der neuen Bib Gourmand-Restaurants nach Regionen:

Auvergne-Rhône-Alpes: Agave (Bourg-en-Bresse), Barr Avel (Saint-Péray), Breizh Café Megève (Megève), Le Café de la Poste (Nâves-Parmelan), Les Nymphéas (Chasse-sur-Rhône), La Petite Chartreuse (La Tronche), Le Welcome (Chamalières), Il Visconti (Clermont-Ferrand), L’Épicurieux chez Luc (Curis-au-Mont-d’Or), Accentué, Cinq Mains, La Meunière, La Virée (alle Lyon), L’Éclat de Pierre (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), Les 9 névés (Beaufort).

