Insgesamt empfiehlt der MICHELIN Frankreich in 2025 654 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern – 31 mit drei MICHELIN-Sternen, 81 mit zwei MICHELIN-Sternen und 542 mit einem MICHELIN-Stern – verteilt über ganz Frankreich.

Mit 78 neuen Sternen, darunter zwei Auszeichnungen der Spitzenklasse, feiert der MICHELIN Frankreich 2025 den Erfolg der französischen Gastronomie. Das Le Coquillage erhält drei MICHELIN-Sterne, ebenso wie Christopher Coutanceau, der an die Spitze des gastronomischen Firmaments zurückkehrt. Zwei MICHELIN-Sterne wurden an 9 Restaurants vergeben, von denen 6 einen kometenhaften Aufstieg erlebt haben. 57 Restaurants in 13 Regionen des französischen Mutterlandes wurden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärt Gourmet Report: „Wir hätten uns keine bessere Auswahl an Restaurants wünschen können, um das 125-jährige Bestehen des MICHELIN-Führers zu feiern. Mit 78 neu vergebenen Sternen spiegelt die Ausgabe 2025 die Großzügigkeit, das Engagement und den Reichtum der französischen Gastronomieszene wider, die sich innerhalb eines Jahres in jeder der 13 Metropolregionen ständig bereichert hat. Diese neue Auswahl, die auf unveränderten Methoden, Kriterien und Standards beruht, bestätigt mit Überzeugung, dass Frankreich weiterhin einen wichtigen, einflussreichen und inspirierenden Platz im kulinarischen Weltkonzert einnimmt“.

Zwei Restaurants auf drei Sterne erhöht

Le Coquillage, in Saint-Méloir-des-Ondes, im idyllischen Rahmen eines prächtigen Lokals, dessen wenige Räume mit zwei MICHELIN-Schlüsseln ausgezeichnet wurden, bringt Roellinger Poesie in die Kochkunst mit einer Feinheit und Qualität, die neue Höhen erreicht. Ganz im Sinne seines „Chemin des douaniers“ – einer Komposition aus Seespinne, in Apfelessig gekochtem Eigelb, Korallensauce und Kräutern der Saison – ist jede Kreation überraschend, auffällig und unglaublich präzise. Sie spiegeln die Überzeugungen, den Werdegang und die Fantasie dieses sensiblen und diskreten Küchenchefs perfekt wider und preisen den Reichtum der lokalen Fisch- und Gartenbauprodukte. Darüber hinaus lässt der Küchenchef subtile Anspielungen auf die ikonischen Rezepte der Familie Roellinger und seine Leidenschaft für Gewürze einfließen, wie der bretonische blaue Hummer zeigt, der in zwei Gängen serviert wird.

In La Rochelle hält Christopher Coutanceau erneut die Fahne der drei MICHELIN-Sterne über seinem gleichnamigen Restaurant hoch. Der „Fischerkoch“, der sich für nachhaltige Fischereipraktiken einsetzt und dabei die Jahreszeiten im Meer respektiert, erreicht mit einer immer präziseren, raffinierteren und direkteren Küche den Gipfel seiner Kunst. Der Ozean offenbart seine wahre Natur in den Gerichten durch intensive und elegante Kreationen, dank außergewöhnlicher technischer Fähigkeiten, wie die „Pithiviers de vieiras“ und die ikonische „Sardine vom Kopf bis zum Schwanz“ beweisen. Auch der Chefkonditor Benoît Godillon leistet hervorragende Arbeit, die in diesem Jahr durch die Aufnahme des Restaurants in die Auswahl der Passionsdesserts gewürdigt wird. Partner und Oberkellner Nicolas Brossard präsentiert das kulinarische Universum von Christopher Coutanceau mit Eleganz und Ernsthaftigkeit.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer mit diesen beiden Neuzugängen in der höchsten kulinarischen Kategorie – die auch mit dem Grünen Stern ausgezeichnet wurden – 31 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen in Frankreich.

Neun Restaurants neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.

Sechs Betriebe erhalten ein, zwei oder drei Jahre nach der ersten Auszeichnung mit einem MICHELIN-Stern eine zweite Auszeichnung. In seinem Maison Nouvelle (Bordeaux) gewinnt Philippe Etchebest, unterstützt von einem gut ausgebildeten Team, noch mehr Präzision und Regelmäßigkeit in seinem großzügigen persönlichen kulinarischen Ansatz, wie zum Beispiel seine berühmten Pilzravioli oder seine Neuinterpretation des Bordeaux-Steaks. Ebenfalls in Neu-Aquitanien wurde Guillaume Roget mit einem zweiten MICHELIN-Stern für sein Restaurant Ekaitza (Ciboure) ausgezeichnet, in dem er meisterhaft und intelligent die besten lokalen Zutaten zelebriert, wie das großartige Gericht mit konfitiertem Seehecht in Entenfett mit Pilzen und Kaffeearomen beweist. Die gleiche Dynamik herrscht auch im Norden, im Rozó (Marcq-en-Barœul), bei Diego Delbecq und Camille Pailleau. Nachdem sie 2023 ihren ersten MICHELIN-Stern erhalten haben, beeindrucken sie die Inspektoren weiterhin mit immer tiefgründigeren und ausgewogeneren Kreationen, ob herzhaft oder süß, die kürzlich in der Auswahl der Passionsdesserts anerkannt wurden. Im L’Observatoire du Gabriel (Bordeaux) erhält Bertrand Noeureuil einen zweiten MICHELIN-Stern für das emblematische Lokal, das er Ende 2023 übernommen hat. Hier greift der ehemalige Kollege von Arnaud Donckele auf das Savoir-faire seines Mentors zurück und spielt mit den lokalen Traditionen, wie bei seiner exquisiten und kunstvollen Neuinterpretation des Chabrot, die die Gäste zum Genießen in der Küche einlädt. In Paris werden die beiden sehr unterschiedlichen japanischen Köche Tomoyuki Yoshinaga und Shinichi Sato für ihre jeweiligen Restaurants Sushi Yoshinaga und Blanc mit einem zweiten MICHELIN-Stern ausgezeichnet, nur ein Jahr nachdem sie ihren ersten Stern erhalten haben. Während das Sushi Yoshinaga eine Reise in das Herz des traditionellen Japans bietet, ist das Blanc bestrebt, ein sehr anspruchsvolles französisches Restauranterlebnis zu bieten.

Ein weiterer Botschafter japanischer Aromen, das L’Abysse Monte-Carlo (Monaco), hat seit seiner Eröffnung zwei MICHELIN-Sterne für seine außergewöhnlichen Omakase-Menüs erhalten. Yasunari Okazaki reiste an, um dieses Restaurant zu eröffnen, eine Nachbildung des L’Abysse im Pavillon Ledoyen, in dem hervorragende Sushi mit den besten Fischen aus dem Mittelmeer serviert werden.

Im Herzen des exklusiven Alpenortes Courchevel, im eleganten Hotel Le Strato, bietet Baumanière 1850 eine präzise, raffinierte und besonders großzügige Küche. Von mediterranen Bezügen bis hin zu eher lokalen Aromen wagt Küchenchef Thomas Prod’homme gastronomische Anspielungen auf seine Gerichte, wie z.B. seine „Kindheitserinnerung“, eine köstliche Zubereitung aus hausgemachten Farfalle, Sot-l’y-laisse (ein besonderer Teil des Huhns), Zwiebel und Tomme de Savoie.

Auch in Saint-Rémy-de-Provence setzen Fanny Rey und Jonathan Wahid ihr ständiges Streben nach Exzellenz fort. In ihrem intimen Restaurant L’Auberge de Saint-Rémy vereinen Fanny Rey und Jonathan Wahid ihre Kräfte, um die Gäste mit der Kraft und der Persönlichkeit eines jeden ihrer Gerichte zu verzaubern, wie zum Beispiel mit der inzwischen berühmten Grünen Zebra-Tomate, einer Erinnerung aus meiner Kindheit“.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN Frankreich 81 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen.

57 Restaurants in ganz Frankreich wurden neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Von Ost nach West und von Nord nach Süd gibt es in jeder der 13 französischen Metropolregionen mindestens ein neues Restaurant, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde. Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes und Ile de France bleiben das Spitzentrio, aber auch in den anderen Regionen gibt es viele Schätze. Die Inspektoren in Centre-Val-de-Loire waren begeistert von dem Duo Yann Tournier in der Küche und Justine Heuze im Speisesaal, die für ihr vor zwei Jahren übernommenes Restaurant Pomme d’Or (Sancerre) mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden. Zwei neue Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, bringen Prestige nach Korsika: Finestra von Italo Bassi (Bonifacio) und Le Charlie (Porticcio), wo Küchenchef Richard Toix den Schwerpunkt auf lokale Zutaten legt und manchmal einen subtilen Bezug zu seinen ausgedehnten Reisen nach Asien herstellt. In der Region Grand Est gibt es nicht weniger als 7 Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet sind. Eines davon ist das Bulle d’Osier (Langres), das neue gastronomische Erlebnis von Laurent Petit, dessen Küche von Chefkoch Valentin Loison geprägt ist. Ein anderes ist das Burnel (Rouvre-en-Xaintois), wo Maye Cissoko in einem 1919 eröffneten und heute in vierter Generation geführten Familienhotel die klassische saisonale Speisekarte souverän perfektioniert. Yozora (Metz), ein gastronomisches Restaurant im Herzen des Centre Pompidou-Metz, präsentiert die japanisch inspirierten Kreationen des Küchenchefs Charles Coulombeau, die mit den besten lokalen Produkten zubereitet werden.

Als Zeichen der ständigen und kontinuierlichen Beobachtung des gastronomischen Geschehens in Frankreich durch die Inspektoren des MICHELIN-Führers handelt es sich bei 28 der 57 neu ausgezeichneten Restaurants um Einrichtungen, die im Laufe des Jahres 2024-2025 entdeckt wurden und nun zum ersten Mal direkt mit einem MICHELIN-Stern empfohlen werden. Viele von ihnen haben erst vor kurzem ihre Türen geöffnet. Im Freia (Nantes), das sich auf dem Dach eines Parkhauses in der Nähe des Bahnhofs befindet, bereitet die Küchenchefin Sarah Mainguy eine poetische, hauptsächlich pflanzliche Küche zu. Aldehyde (Paris) ist ein Restaurant mit nur zwanzig Plätzen, in dem der junge Chefkoch Youssef Marzouk französische Traditionen mit tunesischen Aromen verbindet. Fario (Céret) ist das erste Restaurant des Küchenchefs Kevin de Porre, der nach einer herausragenden Karriere bei Contraste in Paris in seine Heimat zurückgekehrt ist und sich nun darauf konzentriert, fachmännische Techniken mit lokalen Zutaten zu verbinden. Sechex-Nous (Margencel) ist ein diskretes Restaurant am Ufer des Genfer Sees, das von Chefkoch Lucas Dumélie und Oberkellnerin Manon Moleins-Plassat eröffnet wurde.

Für Feinschmecker, die auf der Suche nach originellen Konzepten sind, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die neue Route der MICHELIN-Sterne-Restaurants zu ergänzen. Das L’Orangerie (Eugénie-les-Bains) im Speisesaal des mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants von Michel Guérard bietet die besten klassischen Gerichte des Begründers der Nouvelle Cuisine sowie raffinierte Grillgerichte vom Holzfeuer. Im Vaisseau (Paris) bietet der Medienkoch Adrien Cachot eine gewagte und unterhaltsame Küche mit ungewöhnlichen Zutaten, wie z. B. Zentrolophus (ein Fisch vom Meeresgrund des Mittelmeers) mit Kutteln und Gelbwein. Im La Palme d’Or (Cannes) huldigt Chefkoch Jean Imbert der siebten Kunst mit einer raffinierten maritimen und provenzalischen Küche, die wie ein Drehbuch präsentiert wird. Die Auberge Sauvage (Servon), die in einem ehemaligen Pfarrhaus aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist, wurde mit dem MICHELIN-Stern „Grüner Stern“ ausgezeichnet, weil Chefkoch Thomas Benady in seinen Meeresfrüchte- und Gemüsegerichten den Reichtum des herrlichen Gemüsegartens des Anwesens hervorhebt.

Mehrere Küchenchefs mit glänzenden Karrieren, die von den Auswahlteams im Laufe der Zeit aufmerksam verfolgt wurden, bestätigen ihre Beständigkeit in neuen, mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Lokalen. Ombellule (Lyon) präsentiert die Arbeit der Küchenchefs Tabata und Ludovic Mey. Ineffable (Barbentane) ist das neue Restaurant von Chefkoch Nicolas Thomas. Im Belle de Mars (Marseille) bietet das unglaubliche Duo Michel Marini und Kim-Mai Bui Haute Cuisine zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Acte 2 Yannick Delpech (Toulouse) ist das neue Restaurant des gleichnamigen Chefkochs, das in einem umgebauten Sägewerk untergebracht ist. Monique (Calvisson) ist der gastronomische Tempel von Chefkoch Julien Caille, der in einer umgebauten Scheune außerhalb seines Heimatdorfes untergebracht ist.

Die Auswahl 2025 zeigt auch einige sehr bewundernswerte unternehmerische Initiativen, die das Engagement talentierter Fachleute bei der Schaffung von Einrichtungen, die ihre eigene Identität widerspiegeln, belegen. In Plomeur zum Beispiel wurde der junge Küchenchef Jules Rolland für sein erstes Restaurant Nuance mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Er stammt aus einer Gastronomenfamilie und hat die ehemalige Dorfpizzeria in ein gastronomisches Ziel für authentische, elegante und inspirierende Kreationen verwandelt, wie z. B. das Meer und das Land der Jakobsmuscheln und Chotten. In Cabourg eröffnet Charles-Antoine Jouxtel in der Küche, der nach einer beeindruckenden Tournee durch renommierte Lokale in seine Heimat zurückkehrt, zusammen mit der Chefkellnerin und Sommelière Charlotte Schwab ihr erstes gemeinsames Geschäft. Sie haben eine ehemalige Garage in ein gastronomisches Restaurant, das Symbiose, umgewandelt, in dem die besten Zutaten aus der Normandie verwendet werden, wie zum Beispiel beim Dessert „éloge de la ponme“ („Ode an den Apfel“). Das im MICHELIN-Führer 2024 empfohlene Restaurant hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht und wurde dieses Jahr mit seinem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Insgesamt werden in der Auswahl des MICHELIN-Führers 2025 542 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern empfohlen.

4 Sonderpreise und die Auswahl an Passionsdesserts

Um die unterschiedlichen Kenntnisse und Handwerke der Gastronomie zu würdigen, die weiterhin unvergessliche gastronomische Erlebnisse schaffen, würdigen die MICHELIN Sommelier- und Service-Auszeichnungen eine Auswahl talentierter Spezialisten. Die MICHELIN Young Chef und Chef Mentor Awards wiederum fördern aufstrebende Talente bzw. die Weitergabe von Wissen.

Der von San Pellegrino gesponserte MICHELIN Service Award 2025 geht an Coralie Semery, Leiterin des Restaurants Ébullition (Montpellier), ausgezeichnet mit einem MICHELIN Stern; und Valentin Cavalade, Front-of-House-Manager im Restaurant Le Jules Verne (Paris), mit zwei MICHELIN-Sternen. Nachdem sie ihre Fähigkeiten in großen Lokalen (wie L’Oxalys in Val-Thorens und Casadelmar in Porto-Vecchio) verfeinert hat, bringt Coralie Semery dem Restaurant, das sie und ihr Mann Boris Caillol 2019 eröffnet haben, Eleganz und Präzision in das kulinarische Erlebnis. Diese aufmerksame und engagierte Teamleiterin bewegt sich von Tisch zu Tisch und achtet stets auf den Genuss der Gäste. Der in Guadeloupe geborene Valentin Cavalade begann seine Karriere im Service- und Empfangsbereich bereits in jungen Jahren. Als ehemaliger Lehrling im Le Pré Catelan wechselte er 2019 zum Küchenchef Frédéric Anton, der ihm die Position des Meters im Hotel und später des Front-of-House-Managers im Jules Verne anvertraute. In dieser luxuriösen Umgebung erneuert Valentin Cavalade die Kunst des Service durch eine perfekte Balance zwischen Professionalität und menschlicher Wärme.

Der MICHELIN Sommelier Award 2025, gesponsert vom Glaswarendesigner Nude, wird an Maéva Rougeoreille, Chefsommelierin des Restaurants Jean Sulpice (Talloires-Montmin), verliehen, die mit zwei MICHELIN Sternen und einem Grünen Stern ausgezeichnet wurde; sowie Jean Dumontet, Sommelier im Restaurant Frédéric Doucet (Charolles), mit einem MICHELIN-Stern. Maéva Rougeoreille wurde in Neukaledonien geboren und trat im November 2022 dem Restaurant Jean Sulpice bei. Mit Begeisterung und Gelehrsamkeit verwaltet sie einen Weinkeller mit mehr als 25.000 Flaschen und bereichert die Speisekarte mit mehr als 3.500 Referenzen weiterhin mit neuen Auswahlmöglichkeiten aus Frankreich und dem Ausland. Was Jean Dumontet betrifft, so hatte er alle Positionen im Restaurant von Frédéric Doucet inne, einem bedingungslosen Kollegen, der seit 25 Jahren an seiner Seite steht. Zunächst war er als Chef de Partie angestellt, wurde dann Sous Chef, bevor er als Direktor in den Speisesaal wechselte. Heute ist Jean Dumontet allein für den Weinservice des Restaurants verantwortlich, ein Bereich, in dem er sich durch die Begegnung mit einer beeindruckenden Anzahl von Winzern weitergebildet hat. Jean Dumontet, ein großer Kenner der großen Weine des Burgunds, setzt sich auch für die Förderung jüngerer, weniger bekannter, aber ebenso talentierter Winzer ein.

Der von Métro gesponserte MICHELIN Young Chef Award wird an Valentina Giacobbe vom Restaurant Ginko (Lille) verliehen, die gerade ihren ersten MICHELIN Stern erhalten hat. Valentina Giacobbe, geboren in Italien, stieg in die Restaurantwelt ein, nachdem sie nach ihrem Politikwissenschaftsstudium in Italien eine berufliche Wende vollzogen hatte. Er lernte bei Pierre Gagnaire und verfeinerte seine Fähigkeiten später bei Christophe Saintagne sowie bei Diego Delbecq und Camille Pailleau in Rozó. Mit der Unterstützung seines Partners, dem Konditor Julien Ingaud-Jaubert, eröffnete er im September 2023 sein erstes Restaurant im Herzen der Hauptstadt Flanderns. Valentina Giacobbe, eine führende Persönlichkeit in Lilles neuer gastronomischer Welle, beeindruckte die Guide MICHELIN-Inspektoren mit ihrer gewagten modernen Küche, die die besten lokalen Zutaten aus dem Norden mit Aromen und Techniken aus weit entfernteren Regionen kombiniert.

Der von Blancpain gesponserte MICHELIN Chef Mentor Award wurde an Küchenchef Bernard Pacaud verliehen. Bernard Pacaud, ein talentierter Fachmann mit einer außergewöhnlichen und bewegenden Karriere, lernte ab seinem 14. Lebensjahr bei Mère Brazier und dann bei Claude Peyrot im Vivarois, dessen Schüler er wurde, und eröffnete 1981 zusammen mit seiner Frau Danièle ein Restaurant, das legendär werden sollte: L’Ambroisie. Das ursprünglich am Quai de la Tournelle in Paris ansässige Restaurant war sofort erfolgreich und erhielt schnell zwei MICHELIN-Sterne, bevor es sich 1987 an seinem heutigen Standort am Place de Vosges niederließ und 1988 den dritten Stern erhielt. In seinen Küchen erfindet Bernard Pacaud nicht nur eine kulinarische Handschrift, die eine Referenz darstellt, sondern er widmet sich auch der Ausbildung mehrerer Generationen von Köchen, denen er mit Leidenschaft und Bescheidenheit eine bedingungslose Liebe zum Essen vermittelt Produkt sowie die Werte Respekt und die Suche nach einer gut gemachten Arbeit.

Der MICHELIN Guide Frankreich 2025 auf einen Blick

Über 3000 empfohlene Restaurants, darunter:

o 31 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen (2 neu);

o 81 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (9 neu);

o 542 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (57 neu);

o 100 Restaurants mit einem MICHELIN Green Star (10 neu);

o 399 Bib-Gourmand-Restaurants (15 neue).