Sieben Sterne auf Hoffest von Odefey & Töchter

Nach dem erfolgreichen Debüt des Hühnerfests 2019 lädt Premium-Geflügelzüchter Lars Odefey am 14. Juni 2025 erneut auf seinen Hof bei Uelzen zum Odefey & Töchter Hoffest. 20 Spitzenköche und -köchinnen machen gemeinsam mit handverlesenen Erzeugern nachhaltig hergestellte Lebensmittel und artgerechte Tierhaltung erlebbar.

Egal, ob Micha Schäfer im „Nobelhart & Schmutzig“, Sven Elverfeld im „Aqua“ oder Alain Weissgerber im „Taubenkobel“ bei Wien – wenn Spitzenköche Geflügel servieren, stammt es oft von einem kleinen Hof in der Lüneburger Heide: Odefey & Töchter. Die nachhaltige Hühnerzucht von Lars Odefey hat sich innerhalb weniger Jahre vom Geheimtipp zu einem der gefragtesten Lieferanten der Spitzengastronomie entwickelt. Längst steht Odefeys Federvieh auf den Menükarten der besten Restaurants in Deutschland und Österreich. „Wir züchten Geflügel, wie es sein soll. Mit Respekt vor unseren Tieren und Bewusstsein für unsere Umwelt“, unterstreicht der Zweiundvierzigjährige.

Spitzenküche trifft Hühnerhof

Zum Hühnerfest im Juni verwandelt sich der idyllische Hof des Züchters in einen lebendigen Food Markt. Die Neuauflage lockt mit über 20 Koch- und Genussstationen und sieben Michelin-Sternen. Mit dabei sind u.a. Maurizio Oster vom Hamburger „Zeik“, Benjamin Gallein vom „Votum“ in Hannover, Micha Schäfer vom Berliner „Nobelhart & Schmutzig“, Thomas Wohlfeld vom „Handwerk“ in Hannover als auch die Teams vom Hamburger „Petit Amour“ und „haebel“. Ergänzt wird das kulinarische Aufgebot durch handverlesene Erzeuger wie „Alster Waguys“ und „Brotwerk“, ausgewählte Winzer wie Weingut „Schätzel“ aus Rheinhessen, lokale Bierbrauer sowie die Hamburger Premiumrösterei „55 Degrees“.

Hofführungen, Scheunenfete und Camping

Neben Hofführungen und Verkostungen, in denen Gäste mehr über artgerechte Zucht und handwerklich hergestellte Lebensmittel lernen können, ist dank buntem Kinderprogramm samt Spiegeleier-Workshops, Heuballenburg und Ponyreiten auch an Familien gedacht. Während der Tag mit 1Live-Moderator Tilmann Köllner ausklingt, startet der Sonntagmorgen beim Katerfrühstück mit Eierspeisen vom offenen Feuer. Wer auf dem Hof übernachten möchte, findet auf der Campingwiese nicht nur kostenfrei Platz für Zelt oder Camper, sondern kann bei der Buchung auch ein Zelt samt Ausrüstung des Outdoorausstatters Nordian Camp reservieren.

Huhn, Handwerk, Herkunft

2017 quittierte Lars Odefey seinen Unternehmensberaterjob und kehrte auf den elterlichen Hof in seine Heimat zurück, um sich seinen Traum zu erfüllen: Ein kleine Landwirtschaft, die Nachhaltigkeit, bäuerliches Handwerk und Tierwohl in den Fokus stellt. „Gutes Essen beginnt mit der Herkunft und Haltung. Nur wer sich liebevoll um die Tiere kümmert, kann herausragende Qualität erwarten.“ Was mit einer einzigen französischen Geflügelrasse begonnen hat, ist gewachsen. Mittlerweile bevölkern vier Hühnerrassen, Enten, Wachteln und Perlhühner die naturbelassenen Weiden des Hofs in Mehre. Von der Brutstätte und Aufzucht über die artgerechte Haltung im Freien bis hin zur hofeigenen, stressfreien Schlachtung findet alles im Radius von weniger als 300 Metern statt. Über 250 Gastronomiebetriebe, darunter zahlreiche Sternerestaurants, vertrauen auf diese Qualitätsformel. „Wir arbeiten nur mit Köchinnen und Köchen zusammen, die unsere Werte teilen und garantieren Nachhaltigkeit, Tierwohl und absolute Transparenz von der Weide bis auf den Teller“, so der Züchter.

Tickets & Informationen

Tickets zum Hühnerfest sind ab sofort über die Website von Odefey & Töchter erhältlich. Der Preis beträgt 249 Euro pro Person und die Pauschale enthält ganztägig alle Getränke (Wasser, Kaffee, Weine und alkoholische Getränke) sowie alle Gerichte und Kostproben der 20 teilnehmenden Spitzenköchen und Produzenten. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt und Verzehr; Jugendliche (13–17 Jahre) zahlen 59 Euro. Für 79 Euro können Zelte von Nordian Camp hinzugebucht werden.

Veranstaltungsort

Odefey & Töchter

Mehrer Straße 1

29525 Hansestadt Uelzen

www.odefeyundtoechter.de