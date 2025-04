Gaumenexpedition mit Reinhold Messner im OLM

In der neuen Reihe „OLM People“ werden die Gäste des Eco-Aparthotel OLM im Südtiroler Pustertal einen Tag lang von besonders verdienten Menschen begleitet. Den Auftakt macht am 24. Mai 2025 der Extrembergsteiger Reinhold Messner, der – gemeinsam mit seiner Gattin Diane Schumacher – wandernd verschiedene kulinarische Stationen ansteuert und abends sogar am Herd steht. Messner kocht für Gäste? Wahrscheinlich eine Premiere! Reinhold Messner im OLM.

Big Minds in Sand in Taufers: Das energieautarke OLM schnürt für seine Gäste spannende Packages, bei denen besondere Menschen im Mittelpunkt stehen. Den Anfang macht der aus Brixen stammende Reinhold Messner, der so einige Insights beim Wandern und Kochen für die Gäste bereithalten wird.

Kulinarische Etappen mit dem Rekordhalter

Gemeinsam mit seiner Gattin Diane Schumacher geht es schon morgens mit dem Linienbus nach Mühlwald. Mit dabei sind OLM-Manager Astrid Hellweger und Käse-Sommelier Martin Pircher, denn auf einer gesellig-kommunikativen Wanderung werden drei Käsereien besucht. Bei Eggemoa, dem Mittermairhof und dem Hochgruberhof wird die Bedeutung der bäuerlichen Käseproduktion im Tal nähergebracht, Degustationen inklusive. Mit den fesselnden Anekdoten des sympathischen Extrembergsteigers vergehen die Wanderetappen wie im Flug!

Zurück im OLM findet abends ein Küchenplausch mit Reinhold, Diane und Kulinarik-Chef Berni Aichner statt. Beim Frontcooking steht heimische Gerste mit frischen Bergkräutern im Mittelpunkt. Für die passende Weinbegleitung sorgt der Kuenhof aus Brixen.

Nach unzähligen begleiteten Wanderungen begibt sich der Profi am Berg in der Showküche auf unbekanntes Terrain – vermutlich eine Premiere!

Viertägiges Package „OLM People 2025 | Reinhold Messner“ beinhaltet:

4 Übernachtungen von 22.05.–28.05.2025, Anreise am 22. oder 23.05.2025

Double: ab € 1.338,– für 2 Erwachsene inklusive Frühstück

Reichhaltiges Frühstück mit hohem Anteil an Bio-Produkten

Abendessen aus dem Kulinarikkalender im PRENN° ist optional zubuchbar

Nutzung des Wellnessbereiches: ganzjährig beheizter Außenpool, Badeteich, Innenpool, Dampfbad, Biosauna sowie finnische Panoramasauna

24.05.2025 – Ein Urlaubstag in Begleitung von Diane und Reinhold Messner:

Kulinarische Genusswanderung im Mühlwaldertal (untertags) und gemeinsamer Küchenplausch im Frontcooking-Bereich (abends beim Abendessen)

25.05.2025 – Wanderung in den Dolomiten mit Wanderführer

26.05.2025 – Wanderung in Kasern mit Wanderführer

