Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025

Seit fünf Jahren hat sich dieses Event als unumgängliches Treffen der Gastronomie im Fürstentum Monaco etabliert. Das Festival des Etoilés Monte-Carlo findet dieses Jahr ab dem 10. April 2025 wieder statt, nachdem das letzte Jahr dem 150-jährigen Jubiläum des Kellers des Hôtel de Paris gewidmet war, wird auch dieses Festival wieder ein Four-Hands-Dinner der Spitzenklasse bieten.

Zu diesem Anlass werden die Sterneköche der Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer die größten Namen der französischen und internationalen Gastronomie empfangen, bevor sie zusammen das traditionelle sieben Michelin-Sterne-Galadinner präsentieren.

Ein außergewöhnliches Treffen der größten Küchenchefs in Monte-Carlo

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ist mit sieben Sternen im Guide Michelin das mit den meisten Sternen ausgezeichnete Resort in Europa und nach wie vor eine der symbolträchtigsten Gruppen der Welt im Bereich der Spitzengastronomie und der Grand Art de Vivre. Mit einer 162-jährigen Geschichte und mehr als 30 Restaurants und Bars, stellt die Gruppe das enorme Talent ihrer Chefköche mit einem einzigartigen, jährlichen Treffen für Feinschmecker in den Fokus: dem Festival des Etoilés Monte-Carlo.

Der Auftakt findet am 10. April im Grill (1 Stern Guide Michelin) auf dem Rooftop des Hôtel de Paris Monte-Carlo statt. Dominique Lory, Executive Chef des monegassischen Palastes und seines ikonischen Grills, wird den Stargast Pierre Gagnaire empfangen – vor 25 Jahren arbeitete Dominique Lory an seiner Seite. Seine Begegnung mit Pierre Gagnaire war entscheidend für den Verlauf seiner Karriere und es ist ihm eine große Freude, ihn willkommen zu heißen. Dominique Lory kommt aus demselben Dorf wie Thierry Méchinaud, Chefkoch des Restaurants Pierre Gagnaire*** in Paris, welcher ebenfalls an dem Dinner teilnehmen wird.

Am 20. Juni findet im Louis XV-Alain Ducasse im Hôtel de Paris*** der zweite Part des Festivals statt, wo der mit den meisten Sternen ausgezeichnete Chefkoch der Welt, Alain Ducasse, an der Seite von Emmanuel Pilon den spanischen Chefkoch Albert Adrià begrüßt. Albert Adrià, der mit seinem Bruder Ferran das berühmte elBulli (Roses) leitete, führt heute unter anderem das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Enigma (Barcelona). Die beiden Starköche werden sich somit nach der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit bei dem Projekt eines Pop-up-Restaurant, ADMO (Paris, 2021-2022), wieder zusammenfinden.

Am 13. Juli findet im Herzen des Hôtel des Connaisseurs, dem Hôtel Hermitage Monte-Carlo, ein weiteres Highlight statt. Der mehrfach ausgezeichnete Sterne-Chefkoch Yannick Alleno wird in seinem monegassischen Pavyllon den italienischen Chefkoch Davide Oldaniempfangen, der in der Mailänder Provinz mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. Davide Oldani gilt als einer der einflussreichsten Köche seiner Generation und ist auch der Erfinder der „Cucina Pop“, bei der einfache Produkte und Zutaten mit erlesenen Aromen und Texturen vergemischt werden. Diese Kollaboration verspricht einen Moment der Geselligkeit und des Staunens.

Am 18. Juli wird das Blue Bay Marcel Ravin****, das Sternerestaurant des Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, das vierte Kapitel dieses Festivals mit einem weiteren herausragenden Duo schreiben. Der zweifache Sternekoch Marcel Ravin lädt Anne-Sophie Pic, Chefköchin des in Valence gelegenen Restaurants Pic***, ein. Sie ist die mit den meisten Sternen ausgezeichnete Chefköchin der Welt. Ein Abendessen, das den Grandes Tables du Monde würdig ist und diese beiden großen Chefköche zum ersten Mal zusammenbringt.

Das Finale des Etoilés Monte-Carlo endet wie üblich mit einem großen Galadinner, das in diesem Herbst im Fürstentum Monaco in einem der prestigeträchtigen Juwelen der Monte-Carlo Société des Bains de Mer stattfinden wird.

Programm des Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025

10. April: Abendessen im Grill*, Hôtel de Paris Monte-Carlo

Dominique Lory empfängt Chefkoch Pierre Gagnaire, Restaurant Pierre Gagnaire***, Paris

Sechs-Gänge-Menü – 450 Euro (mit einem Glas Champagner) / Abgestimmte Wein- und Speisenkombination: 225 Euro

20. Juni: Abendessen im Louis XV – Alain Ducasse im Hôtel de Paris***

Alain Ducasse empfängt Chef Albert Adrià, Restaurant Enigma*, Barcelona, Spanien

Sechs-Gänge-Menü – 750 Euro (inklusive abgestimmter Wein- und Speisenkombination)

13. Juli: Abendessen im Pavyllon Monte-Carlo*, Restaurant von Yannick Alléno, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Yannick Alleno empfängt Küchenchef Davide Oldani, Restaurant D’O**, Michelin Green Star, Cornaredo (Mailand), Italien

Sechs-Gänge-Menü – 650 Euro (inklusive abgestimmter Wein- und Speisenkombination)

18. Juli: Abendessen im Blue Bay Marcel Ravin**, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Marcel Ravin empfängt die Küchenchefin Anne-Sophie Pic, Restaurant Pic***, Valence

Sechs-Gänge-Menü – 700 Euro (inklusive abgestimmter Wein- und Speisenkombination)

Im Herbst 2025 (genauer Termin wird bekannt gegeben) findet die Abschlussgala des Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025

Informationen und Reservierungen

Louis XV- Alain Ducasse, Hôtel de Paris

Tel. +377 98 06 88 64 – adhp@sbm.mc

Le Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo

Tel. +377 98 06 88 88 – legrill@sbm.mc

Blue Bay Marcel Ravin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Tel. +377 98 06 03 60 – Reservation-McBay@montecarlobay.mc

Pavyllon Monte-Carlo, ein Restaurant von Yannick Alléno, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Tel. +377 98 06 98 98 – restaurantalleno@sbm.mc

