„Restaurant Fugu mit Tim Raue“ auf der „Mein Schiff Relax“

Die Mein Schiff Relax, das neueste Schiff der Mein Schiff Flotte, lädt zu einer spektakulären Genussreise ein. Mit insgesamt 14 Restaurants und Bistros sowie 17 Bars und Lounges bietet das Schiff eine unvergleichliche Vielfalt an gastronomischen Erlebnissen, die jede Reise zu einer kulinarischen Entdeckungsreise machen. Ob feine Haute Cuisine, bodenständige Klassiker oder spektakuläre Genuss-Pakete – an Bord wird Genuss auf höchstem Niveau zelebriert. Ein besonderes Highlight ist das neue Exklusiv-Restaurant „Fugu mit Tim Raue“, das fernöstliche Köstlichkeiten mit neuester Technologie zu einem innovativen Dinner-Erlebnis vereint. Zu den weiteren Besonderheiten des Neubaus gehört zudem, dass die meisten Restaurants eine Bar integriert oder in direkter Umgebung haben, wo Gäste einen Aperitif genießen oder nach dem Essen den Tag mit hochwertigen Cocktails oder Long Drinks ausklingen lassen können.

Trotz der größeren Schiffsgröße bleibt der persönliche Wohlfühlfaktor an Bord unverändert. Die Sitzplatzkapazität in den Restaurants beispielsweise wurde der Gästezahl angepasst, um weiterhin eine entspannte Atmosphäre zu gewährleisten. Die exklusiven Restaurants befinden sich nicht an einem Ort im Heck des Schiffes, sondern sind über verschiedene Decks verteilt. Dieser dezentrale Ansatz sorgt für eine bessere Verteilung der Gäste in den verschiedenen Bereichen.



Exklusiv-Restaurant „Fugu mit Tim Raue“

Das „Fugu mit Tim Raue“ lädt ein zu einer spektakulären Genussreise, die fernöstliche Küche auf neue Weise und mit allen Sinnen erleben lässt: das Restaurant vereint ein 5-Gänge-Menü japanischer Spezialitäten aus der Feder von Sternekoch Tim Raue mit neuester Technologie zu einem innovativen Dinner-Erlebnis. Direkt vor dem Fugu befindet sich die „Street Art Bar“, die im Industrial-Stil eingerichtet und mit Graffitis dekoriert ist. Hier können Gäste zusätzlich zu dem inkludierten Getränkeangebot aufpreispflichtige Sushi-Variationen und Signature-Gerichte von Tim Raue wie Wasabi-Garnele oder Thunfisch-Pizza genießen.

Restaurant Atlantik mit neuer Lage und eigener Bar

Das Hauptrestaurant „Atlantik“, das sich über zwei Decks erstreckt, wurde auf Wunsch der Gäste im Heck-Bereich platziert. Gäste genießen neben der hervorragenden Küche auch die traumhafte Aussicht. Ein weiterer innovativer Höhepunkt ist die integrierte Bar, die tagsüber und abends geöffnet hat. Die Bar besticht durch ein beeindruckendes und harmonisches Design mit schönen Möbeln und lädt ein zum Entspannen und Verweilen.



Neue gastronomische Erlebnisse

Wenn Gäste sich auf Ihrer Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Relax etwas Besonderes gönnen möchten, finden Sie genau das, was Sie suchen, in den Spezialitätenrestaurants und exklusiven Bars. Wer es besonders exklusiv mag, findet in der neuen „Captain’s Bar“ auf Deck 16 über der Brücke einen einzigartigen Rückzugsort mit erstklassigen Signature-Drinks, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein absolutes Highlight sind, und Panoramablick auf das Meer durch riesige Fensterfronten, die sich über zwei Decks erstrecken. Gleich nebenan lädt das skandinavisch inspirierte „Høfde“ mit hochwertigen Fisch- und Fleischgerichten sowie einem exklusiven Frühstücksangebot ein.

Neu an Bord der Mein Schiff Relax ist auch das „Chalet“, in dem alpine Küche aus Frankreich, Österreich und der Schweiz kombiniert wird. Das Chalet ist nicht nur ein Exklusiv-Restaurant, sondern verfügt auch über eine Inklusiv-Bar – eine Kombination, die es so zum ersten Mal auf der Mein Schiff Flotte gibt: tagsüber und abends werden Gäste in der „Chalet – Bar“ mit dem Inklusiv-Bar-Menü der Mein Schiff Flotte verwöhnt.



Auf Deck 5 im Atrium des Schiffes ist das Feedback der Gäste auch in zwei neue Konzepte eingeflossen: französisches Savoir-Vivre wird im inklusiven Bistro „Sur Mer Bistrot“ angeboten mit typischem Pariser Café-Flair und gegenüber befindet sich eine der beliebtesten Urlaubsküchen an Bord: in der „Taverna Dionysos“ werden Spezialitäten Griechenlands serviert. In beiden Restaurants kann das Essen auch in einem Außenbereich unter freiem Himmel genossen werden.

Das Buffet-Restaurant „Harbour Market“ auf Deck 16 bietet internationale Spezialitäten von früh bis spät. Direkt angrenzend serviert die „Osteria – Pizza e Pasta“ am Mittag und Abend italienische Klassiker mit Service am Platz.

Die Vielfalt der Erde genießen Gäste im neuen „Mein Schiff – Bar & Bistro“ im Atrium auf Deck 4. In einer von den Farben der Welt inspirierten Umgebung werden rund um die Uhr Snacks und Mahlzeiten verschiedener Kulturen serviert, darunter auch die bei Nachtschwärmern beliebte Currywurst. In der angrenzenden Bar, die beliebter Anlaufpunkt für die Gäste ist, gibt es ebenfalls rund um die Uhr das inkludierte Getränkeangebot.

Für Kaffeeliebhaber befindet sich die „Barista Bar“ auf Deck 3 des neuen Wohlfühlschiffs. Gäste können hier hochwertige Kaffee- und Schokoladenspezialitäten in entspannter Atmosphäre genießen. Das „D4 – Club & Lounge“ verwandelt sich spät in der Nacht in einen Club, tagsüber wird hier in entspannter Lounge-Atmosphäre eine umfangreiche Auswahl an inkludierten Getränken angeboten.

Kulinarische Genuss-Pakete für unvergessliche Momente

Für Gäste, die ihren Aufenthalt an Bord mit besonderen Genussmomenten abrunden möchten, bietet die Mein Schiff Relax exklusive Genuss-Pakete. Ob ein stilvolles Dinner, eine atemberaubende Show oder Entspannen mit erstklassigen Drinks – diese Angebote verbinden Kulinarik und Entertainment zu einzigartigen Erlebnissen.



Erlebnismomente-Paket

Kulinarik trifft Spektakel – inkludiert sind ein 3-Gänge-Menü im Høfde & eine Show nach Wahl im La Cage inklusive einer erlesen Getränkeauswahl.



Erlebnismomente-Paket Premium

Das Premium Paket kombiniert drei Highlights auf der Mein Schiff Relax. Ein 3-Gänge-Menü im Høfde, eine Show nach Wahl im La Cage inklusive einer erlesen Getränkeauswahl & die FUGU-Experience.



Captain’s Bar Paket

Im Paket inkludiert sind alle alkoholfreien Getränke, Bier, offene Weine, Cocktails, Spirituosen und Heißgetränke.

Diese Meldung sowie Bildmaterial finden Sie auch unter www.meinschiff.com/presse.