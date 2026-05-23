Tantris: Sabine Eichbauer wird CEO – Matthias Hahn verlässt das Haus

Das Münchner Spitzengastronomie-Haus TANTRIS MAISON CULINAIRE steht vor einem bedeutenden Führungswechsel. Nach sechs Jahren verabschiedet sich der international renommierte Executive Chef und kulinarische Direktor Matthias Hahn auf eigenen Wunsch.

Team Sabine Eichbauer, Tantis München

Sabine Eichbauer

Zugleich übergibt die Eigentümerfamilie Eichbauer die operative Gesamtleitung an die nächste Generation: Sabine Eichbauer übernimmt ab sofort die Position der CEO des traditionsreichen Hauses.

Matthias Hahn: Sechs Jahre, drei Michelin-Sterne, eine neue Ära

Matthias Hahn, ein ehemaliger Manager bei der Alain-Ducasse-Gruppe, kam im Sommer 2020 ans Tantris – in eine Phase des Umbruchs nach der langen Ära des legendären Hans Haas. Gemeinsam mit Felix und Sabine Eichbauer sowie Executive Chef Benjamin Chmura gelang es Hahn, das Haus innerhalb von sechs Jahren neu zu positionieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Restaurant TANTRIS trägt heute zwei Michelin-Sterne, das innovative Ablegerkonzept TANTRIS DNA wurde ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnet – insgesamt drei Sterne für die Maison CULINAIRE.

Felix Eichbauer, Miteigentümer, würdigte die Verdienste Hahns: „Mit Matthias Hahn hatten wir einen der versiertesten Kenner der internationalen Spitzengastronomie an unserer Seite. Seine Erfahrung, sein Blick für Exzellenz und seine Leidenschaft für das Handwerk haben den neuen Weg des TANTRIS wesentlich geprägt.“ Christian Bau: „Paris Tokio“ – Ein Meisterwerk der französisch-japanischen Spitzenküche

Sabine Eichbauer übernimmt CEO-Posten – Ein Zeichen der Kontinuität

Mit der Verabschiedung Hahns vollzieht sich nun eine weitere strategische Neuausrichtung in der Führungsstruktur. Sabine Eichbauer, bislang vor allem im operativen Hintergrund tätig, tritt in die Nachfolge ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Schwiegervaters Fritz Eichbauer ein. Sie wird künftig gemeinsam mit ihrem Ehemann Felix Eichbauer als Geschäftsführerin die Gesamtleitung des TANTRIS MAISON CULINAIRE verantworten.

Damit setzt das familiengeführte Haus auf bewährte Tradition: Die Eichbauers führen das Tantris in dritter Generation – mit Sabine Eichbauer als CEO nun erstmals an der Spitze einer Frau.

„Das TANTRIS ist ein Haus, das von seinen Menschen lebt. Von ihrer Leidenschaft, ihrer Neugier und ihrer Bereitschaft, immer wieder neu zu denken“, so Sabine Eichbauer. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und darauf, gemeinsam mit unserem Team weiterzuwachsen.“ Tim Lentl übernimmt die Küchenleitung des QIU im The Mandala Berlin

Benjamin Chmura bleibt (vorerst) Executive Chef – Fokus auf junge Talente

Die kulinarische Verantwortung bleibt vorerst in bewährten Händen: Benjamin Chmura, der bereits beide Restaurant-Küchen leitet, bleibt Executive Chef der gesamten MAISON CULINAIRE. Damit ist die gastronomische Qualität auch nach dem Weggang von Matthias Hahn gesichert. Jedoch wird in München recht laut gemunkelt, dass Benjamim Chmura nicht unbedingt seine Zukunft im Tantris sieht.

Sabine Eichbauer hob zudem die wachsende Bedeutung junger Frauen im Team hervor: „Was mich dabei besonders freut: Wir haben viele junge, talentierte Frauen im Team, die aus echter Begeisterung heraus arbeiten. So entsteht eine Qualität, die man nicht erzwingen kann – und genau dies möchte ich pflegen und stärken.“

Tantris blickt nach vorn – über fünf Jahrzehnte Erfolgsgeschichte

Das Tantris gilt seit seiner Eröffnung 1971 als eine der traditionsreichsten und innovativsten Adressen der europäischen Spitzengastronomie. Mit der neuen Doppelspitze aus Sabine Eichbauer (CEO) und Felix Eichbauer sowie Küchenchef Benjamin Chmura will das Haus den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen – international, modern und mit klarer Handschrift.

Der Abschied von Matthias Hahn erfolgt im besten Einvernehmen. Die Familie Eichbauer dankt ihm für eine „exzellente Zusammenarbeit“ und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

https://tantris.de

Interessante Hintergründe zum Tantris kennt Stephanie Ebner von der „tz“