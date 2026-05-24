Mit der Veröffentlichung der neuen Ausgabe des Guide MICHELIN Rio de Janeiro und São Paulo 2026 werden erstmals zwei Restaurants aus der Region mit der höchsten Auszeichnung von drei MICHELIN-Sternen geehrt. Evvai und Tuju, beide in São Paulo gelegen, sind die ersten drei Drei-Sterne-Restaurants Brasiliens und Lateinamerikas.

Cuia Sao Paulo

Guide MICHELIN Rio de Janeiro und São Paulo

Die feierliche Zeremonie fand im legendären Copacabana Palace, A Belmond Hotel (selbst mit zwei MICHELIN-Schlüsseln ausgezeichnet) in Rio de Janeiro statt und wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Rio de Janeiros durchgeführt.

1. Die neue Selektion im Überblick

Die Gesamtzahl der ausgezeichneten Restaurants bleibt mit 149 Einrichtungen stabil. Dennoch zeigt die Selektion einen anhaltenden, nachhaltigen gastronomischen Aufschwung Brasiliens. Die Zahl der Neuaufnahmen beträgt in diesem Jahr zwölf.

Kategorie Anzahl Veränderung Drei MICHELIN-Sterne 2 +2 (Neuheiten) Zwei MICHELIN-Sterne 3 Unverändert Ein MICHELIN-Stern 19 +1 (Neuheit) Bib Gourmand 44 +6 (Neuheiten) MICHELIN-Empfehlungen 81 +7 (Neuheiten) Gesamt 149 –

2. Die ersten Drei-Sterne-Restaurants Lateinamerikas

2.1 Evvai – São Paulo

Chef: Luiz Filipe Souza

Konzept: Fusion der brasilianischen und italienischen Herkunft des Küchenchefs

Das Evvai verkörpert die gelungene Verbindung zweier Welten. Chef Luiz Filipe Souza, der seine Leidenschaft für die Gastronomie auf eine Weise vermittelt, wie es nur wenige verstehen, verbindet meisterhaft seine brasilianischen Wurzeln mit der italienischen Kulinarik.

Das Menü: Oriundi

Das Degustationsmenü „Oriundi“ symbolisiert den kulturellen Austausch und stellt die Aromen und Traditionen beider Länder in den Mittelpunkt. Der Abend beginnt mit delikaten Vorspeisen, die stets von den Farben Brasiliens und Italiens inspiriert sind.

Signature-Gerichte:

Moqueca – Ein geschmortes Gericht mit Calamari

– Ein geschmortes Gericht mit Calamari Pupunha – Eine Frucht aus der Amazonasregion

– Eine Frucht aus der Amazonasregion Bomba de Vieira – Eine kreative Komposition mit Jakobsmuscheln

Eine besondere Note: Jeder Gang des Menüs wird von Illustrationen begleitet, die der Chef selbst angefertigt hat. Sie erzählen die Geschichte hinter jedem Teller.

Urteil der MICHELIN-Inspektoren: Das Evvai bietet eine einzigartige Küche, die „die Reise wert ist“ – das entscheidende Kriterium für drei Sterne.

2.2 Tuju – São Paulo

Chef: Ivan Ralston

Konzept: Saisonale, kreative Küche mit Fokus auf brasilianische Produkte

Das Tuju ist in einem dreistöckigen Gebäude mit beeindruckender Architektur untergebracht. Die kulinarische Erfahrung beginnt bereits mit dem Gebäudekonzept:

Erdgeschoss: Gäste genießen zunächst raffinierte Aperitifs, entdecken eine sorgfältig zusammengestellte Weinbibliothek und einen Innenhofgarten

Gäste genießen zunächst raffinierte Aperitifs, entdecken eine sorgfältig zusammengestellte Weinbibliothek und einen Innenhofgarten Obergeschoss: Eine offene Küche, umgeben von Tischen – ideale Position, um dem Küchenchef bei der Arbeit zuzusehen

Eine offene Küche, umgeben von Tischen – ideale Position, um dem Küchenchef bei der Arbeit zuzusehen Dachgeschoss: Eine große Bar mit Panoramablick für einen Drink vor oder nach dem Essen

Chef Ivan Ralston arbeitet mit einem überwiegend weiblichen Team zusammen. Seine Küche ist kreativ und durchdacht. Er verbindet saisonale brasilianische Produkte mit modernsten Techniken und kreiert so mutige Gerichte, die mit den Rhythmen der Natur verbunden sind.

Das Degustationsmenü:

Das Menü wechselt mit den Jahreszeiten und spielt mit den verschiedenen klimatischen Charakteristiken wie Luftfeuchtigkeit, Regen, Wind und Trockenheit. Das Ergebnis ist eine dynamische und unvergessliche Erfahrung.

3. Die Drei-Sterne-Kriterien im Fokus

Die Auszeichnung mit drei MICHELIN-Sternen steht für eine Küche, die „ihre eigene Perfektion erreicht hat“ und für die es sich lohnt, „eine besondere Reise zu unternehmen“. Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärte hierzu:

„Die Ausgabe 2026 markiert einen historischen Wendepunkt für die brasilianische und lateinamerikanische Gastronomie: Erstmals erreichen Restaurants dieser Region den Rang von drei MICHELIN-Sternen. Mit dieser Auszeichnung für die Restaurants Evvai und Tuju etabliert sich Brasilien als erstklassiges gastronomisches Reiseziel, das Gourmets aus aller Welt auf der Suche nach außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnissen anzieht.“ Göteborg 2026: Neue Restaurants, Food-Events und kulinarische Trends an Schwedens Westküste

4. Die Zwei-Sterne-Restaurants (unverändert)

Drei Restaurants behalten ihre zwei MICHELIN-Sterne, die für eine „exzellente Küche, die einen Umweg wert ist“, stehen:

Restaurant Stadt Besonderheit D.O.M. São Paulo Das legendäre Haus von Chef Alex Atala, Pionier der brasilianischen High-End-Gastronomie Lasai Rio de Janeiro Fokus auf lokale, saisonale Produkte aus eigener Farm Oro Rio de Janeiro Feine Dining-Küche mit Fokus auf brasilianische Zutaten

Diese Häuser bleiben eine unschätzbare Inspirationsquelle für die Branche.

5. Die neue Ein-Stern-Neuheit

Madame Olympe – Rio de Janeiro

Chefs: Claude Troisgros und Jéssica Trindade

Lage: Elegantes Viertel Leblon in Rio de Janeiro

Konzept: Französisches Savoir-faire trifft auf brasilianische Spitzenzutaten mit japanischen Einflüssen

Mit der Aufnahme von Madame Olympe steigt die Zahl der Ein-Sterne-Restaurants in der Selektion auf 19.

Das Angebot:

Achtgängiges Degustationsmenü

Kompaktere Version mit vier Gängen

Signature-Gerichte:

Magret de Canard mit Palmenherzen, Salicornia, Tucupi und Blumenkohl

Hintergrund:

Chef Claude Troisgros lebt seit über 45 Jahren in Brasilien und ist bis heute von den lokalen Produkten inspiriert. Dies macht das Erlebnis im Madame Olympe besonders authentisch.

6. Die Bib Gourmand-Neuheiten

Der Bib Gourmand zeichnet Restaurants mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aus – unabhängig von der Küchenrichtung. In dieser Ausgabe gibt es sechs Neuheiten (44 insgesamt):

Restaurant Stadt Koral Rio de Janeiro Jiquitaia São Paulo Manioca JK São Paulo Ping Yang Thai São Paulo Tabõa Cozinha Artesanal São Paulo Tanit São Paulo

7. Die neuen MICHELIN-Empfehlungen

Sieben neue Restaurants wurden in die Kategorie der MICHELIN-Empfehlungen aufgenommen (insgesamt 81):

Restaurant Stadt Stil Sushi Vaz Rio de Janeiro Japanisch Yayá Comidaria Pop Brasileira Rio de Janeiro Brasilianisch-populär Bar da Dona Onça São Paulo Brasilianische Bar-Küche Grotta Cucina São Paulo Italienisch Kureiji São Paulo Japanisch Makoto San São Paulo Japanisch SIMONE São Paulo Modern

8. Die vier MICHELIN-Spezialpreise 2026

Der Guide MICHELIN würdigt nicht nur die Küche, sondern auch die Menschen dahinter. Vier Spezialpreise wurden vergeben:

8.1 MICHELIN-Preis für den Jungkoch (Young Chef Award)

Preisträger: Pedro Coronha (29 Jahre), Restaurant Koral (Rio de Janeiro)

Begründung: Seine moderne Küche – basierend auf einer soliden Ausbildung an der örtlichen Alain-Ducasse-Schule und Erfahrungen in Lissabon und Kopenhagen – macht ihn zu einem der vielversprechendsten Köche der zeitgenössischen brasilianischen Gastronomie. Sein Talent zeigt sich besonders bei Meeresfrüchten, die er durch Räuchern oder Grillen über Holzkohle verarbeitet.

8.2 MICHELIN-Preis für die Sommellerie (Sommelier Award)

Preisträger: Robério de Sousa Queiroz, Restaurant Maní (São Paulo, ein MICHELIN-Stern)

Begründung: Bereits mit 16 Jahren entdeckte er seine Berufung für die Gastronomie. Nach seinem Abschluss an der brasilianischen Sommelier-Vereinigung (ABS) schuf er seinen eigenen Weg. Ausgezeichnet wird sein unermüdlicher Einsatz, das gastronomische Erlebnis der Gäste durch einen makellosen Service und präzise Speisen-Wein-Begleitungen zu veredeln.

8.3 MICHELIN-Preis für den Service (Service Award)

Preisträger: Raphael Zanon, Restaurant Casa 201 (Rio de Janeiro, ein MICHELIN-Stern)

Begründung: Er vereint die Rollen des Saalchefs und Sommeliers mit Bravour, stets mit dem emblemantischen Tastevin (Weinprobierkelle) während des Services. Mit Eleganz und Professionalität leitet er den Saal, kreiert Begleitungen, die das gastronomische Konzept von Chef João Paulo Frankenfeld unterstreichen, und schenkt jedem Gast ein unvergessliches Erlebnis.

8.4 MICHELIN-Preis für außergewöhnliche Cocktails (Exceptional Cocktails Award)

Preisträger: Anderson Oliveira, Restaurant D.O.M. (São Paulo, zwei MICHELIN-Sterne)

Begründung: Dieser Preis wurde erstmals in Brasilien verliehen. Oliveira ist verantwortlich für die Bar und die Cocktailkarte des renommierten D.O.M. Sein kreatives Angebot umfasst etwa vier neue Cocktails pro Saison, zusätzlich zu seinen Signature-Kreationen, die speziell darauf ausgelegt sind, mit den Gerichten des berühmten Chefkochs Alex Atala zu harmonieren und das Degustationsmenü zu begleiten.

9. Die Bedeutung für die brasilianische Gastronomie

Mit dieser Ausgabe des Guide MICHELIN wird Brasilien endgültig als erstklassiges gastronomisches Reiseziel auf der Weltbühne etabliert. Die Auszeichnung von Evvai und Tuju mit drei Sternen setzt ein Signal:

Lateinamerika ist nun auf der höchsten Stufe der MICHELIN-Bewertung angekommen

ist nun auf der höchsten Stufe der MICHELIN-Bewertung angekommen São Paulo etabliert sich als das gastronomische Epizentrum des Kontinents

etabliert sich als das gastronomische Epizentrum des Kontinents Die Vielfalt der brasilianischen Küche – von indigenen Zutaten über europäische Einflüsse bis hin zu japanischen Techniken – wird international gewürdigt

Die drei Restaurants A Casa do Porco, Corrutela und das frisch mit drei Sternen ausgezeichnete Tuju (alle in São Paulo) tragen zudem dazu bei, eine neue Herangehensweise an die Gastronomie zu definieren – durch Produktauswahl, Respekt vor den Jahreszeiten und Beziehungen zu Produzenten.

10. Fazit

Die Ausgabe 2026 des Guide MICHELIN Rio de Janeiro und São Paulo ist eine historische. Zwei Restaurants haben die höchste Hürde genommen und Brasilien auf die Landkarte der weltweiten Spitzengastronomie gesetzt.

Für Reisende bedeutet das: Brasilien ist nicht länger nur ein Ziel für Strände und Karneval. Es ist ein Ziel für Gourmets, die bereit sind, für einzigartige kulinarische Erfahrungen eine Reise in Kauf zu nehmen – genau das, wofür drei Sterne stehen.

Die Quintessenz: Evvai und Tuju haben Gastro-Geschichte geschrieben. Die Entwicklung der brasilianischen Gastronomie wird nun mit noch größerer Aufmerksamkeit beobachtet werden.

Alle Empfehlungen des Guide MICHELIN sind kostenlos auf der Website www.guide.michelin.com zu finden.