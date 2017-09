KOCH DES JAHRES 2018 MARKUS MRAZ, WIEN

Um Markus Mraz und seine Küchenlinie zu beschreiben, bedarf es nicht vieler Worte: kreativ, minimalistisch, unkonventionell, experimentell. Wie kaum ein anderer versteht er es, ein klares Geschmackserlebnis durch das gekonnte Spiel mit Aromen auf die Teller der Gäste zu bringen. Seine Menüs sind fein durchdacht und gleichzeitig durch Lust am Geschmack geprägt, die bei aller handwerklichen Könnerschaft fern von Routine sind. Markus Mraz beherrscht die Kunst des kalkulierten Risikos, er ist ständig auf der Suche nach neuen Eindrücken. Seine Art zu kochen lässt sich nicht in vorgegebene Schubladen pressen.

Der „Koch des Jahres“ von Gault&Millau ist die begehrteste Auszeichnung in der heimischen Gastronomiebranche. Der Preis wurde heuer zum 35. Mal verliehen. Lohberger und Küchensystem unterstützen diese Auszeichnung. Beide Unternehmen gehören zur Austro Holding, stehen für innovative und hochwertige Großküchenkonzepte und sind in Österreich Marktführer.

Über den begehrten Titel „Koch des Jahres“ zeigt sich Markus Mraz bescheiden: „Mit dieser Auszeichnung wurde mir große Ehre zuteil. Ich möchte ich im Namen meiner Söhne und aller meiner Mitarbeiter bedanken, die an der Auszeichnung aktiv beigetragen haben. Ohne dieses Team wären wir nicht dort, wo wir sind.“

Martina und Karl Hohenlohe, Herausgeber des Guide GaultMillau über das Ausnahmetalent: „Die Wallensteinstraße im 20. Bezirk gilt nicht gerade als der Prachtboulevard Wiens, dennoch befindet sich an ihrem nördlichen Ende ein gastronomisches Juwel. Was bei Mraz & Sohn an Finesse, Eleganz und Kreativität geboten wird, ist höchstes Niveau. Markus Mraz verkörpert alles, was wir bei einem Koch suchen: fundiertes Handwerk, eine individuelle Linie und eine kompositorische Gabe, die uns schon seit Jahren zum Staunen bringt. Der Titel „Koch des Jahres“ ist überfällig.“

Lohberger und Küchensystem gratulieren Markus Mraz sehr herzlich zur Auszeichnung „Koch des Jahres 2018“: „Wir dürfen für die schönste und emotionalste Branche der Welt arbeiten – und Lohberger hat sich im Bereich Küchen als Marktführer in Österreich etabliert. Die Partnerschaft mit Gault&Millau, sowie die Tatsache, dass Markus Mraz und viele Ausgezeichnete der letzten Jahre unsere Kunden sind, bestätigt unseren Weg und macht uns sehr stolz.“

v.l.n.r.: Karl Hohenlohe, Lohberger-Geschäftsführer Reinhard Hanusch, Markus Mraz, Martina Hohenlohe, Küchensystem-Chef Werner Redolfi.

(c) David Pan, http://www.goodlifecrew.at

DER AUSGEZEICHNETE KOCH – Daten und Fakten

Aufgewachsen im Vorstadt-Wirtshaus seiner Eltern Gertrude und Karl-Heinz, war Markus Mraz(geb. 1968 in Wien) der Weg in die Gastronomie quasi vorbestimmt. Nach der Hotelfachschule im Modul legte er in seinem ersten Lokal in der Währinger Straße den Grundstein für seine weitere Karriere. Zwei Jahre später beschloss er, gemeinsam mit seinen Eltern ein größeres Lokal, das heutige „Mraz & Sohn“ in der Wallensteinstraße, zu eröffnen. Bis heute ist seine Familie der Schlüssel zum Erfolg. Markus Mraz’ Söhne, Manuel und Lukas, treten erfolgreich in die Fußstapfen des Vaters: Manuel unterstützt den Betrieb als Restaurantleiter und Gastgeber, Lukas kochte zuletzt in der Berliner Cordobar.

1990 Eröffnung „Mraz & Sohn“

1995 Erste Gault&Millau-Haube

2008 Dritte Gault&Millau-Haube

2012 Gault&Millau Aufsteiger des Jahres