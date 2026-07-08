Einladung zur Deutschen Milch- und Käseprüfung auf dem 14. Deutschen Käsemarkt

Hofkäse selbst testen oder den eigenen Käse prüfen lassen – Sie haben die Wahl!
Milch- und Käseprüfung
Vom 4. bis zum 6. September 2026 organisiert der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) die größte Prüfung für handwerklich hergestellte Käse und Milchprodukte in Deutschland. Diese findet dieses Jahr im Rahmen des Deutschen Käsemarkts in Nieheim statt.
Hof- und Dorfkäsereien aus Deutschland und Österreich nehmen an der Prüfung teil und lassen ihre Produkte in den Kategorien Aussehen, Geruch, Konsistenz und Geschmack bewerten. Besucherkönnen die Milchprodukte und Käse vor Ort verkosten und werden anschließend um ihr Urteil gebeten – das ist die Beliebtheitsprüfung.
Parallel dazu prüft eine Fachjury, bestehend aus erfahrenen Hofkäser:innen, Sensoriker:innen und Milchtechnolog:innen, alle Produkte in einer Qualitätsprüfung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Die Ergebnisse der anonym beurteilten Produkte aus beiden Prüfungen werden ausgewertet, um die Gewinner des Jahres 2026/2027 zu ermitteln. Die Sieger werden mit den „Käseharfen“ in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Daneben werden Innovationspreise für neu entwickelte Produkte vergeben.
Zum 2. Mal wird ein Team aus Käse-Influencer die Social-Media-Auftritte der teilnehmenden Betriebe im Zusammenhang mit dem eingesandten Produkt bewerten und einen speziellen Social-Media-Preis vergeben.
Interessierte Hof- und Dorfkäsereien können sich noch bis zum 21. August 2026 anmelden.
Der VHM lädt alle käsebegeisterten Besucher, sich genussvoll am
4. September von 15:00 bis 18:00 Uhr und am
5. September von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Käsemarkt zu beteiligen.
Anmeldung zur Deutschen Milch- & Käseprüfung 2026
14. Deutscher Käsemarkt Nieheim
Informationen zur Deutschen Milch- & Käseprüfung 2026
SCHULUNGEN
European Cheese Consultant (Conseiller) – Verkaufsschulung
03. – 07. August 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13131
Hygieneschulung für Mitarbeitende
04. – 05. August 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13500
Hofeigene Kulturen selber herstellen an zwei Abenden
16. und 30. September 2026
Online über Zoom-Videokonferenz – 16.09. und 30.09.2026
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/14098
Gouda und Tilsiter – Klassiker-Spezialkurs
19. September 2026
Kampfelder Hof, Hauptstraße 31, 30966 Hemmingen / Hannover
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/14016
Hofeigene Milchverarbeitung – ONLINE
21. – 25. September 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12798
Verpackung von Milchprodukten – Kompaktseminar
22. September 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12941
Gereifter Frischkäse
03. Oktober 2026
Ziegenhof Holzer, Tim und Andrea Holzer, Birkenhöfe 3, 73269 Hochdorf
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13492
Cheddar
05. Oktober 2026
Hofgut Schloss Hamborn gGmbH, Schloss Hamborn 50, 33178 Borchen
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12987
Milch- und Käseprüfung
Zusammenfassung
Milch- und Käseprüfung: Vom 4. bis zum 6. September 2026 organisiert der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) die größte Prüfung für handwerklich hergestellte Käse und Milchprodukte in Deutschland.