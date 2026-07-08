Einladung zur Deutschen Milch- und Käseprüfung auf dem 14. Deutschen Käsemarkt

Hofkäse selbst testen oder den eigenen Käse prüfen lassen – Sie haben die Wahl!

Ziegenfrischkäse gereift mit Aschemantel (Weichkäse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Maiwald

Milch- und Käseprüfung

Vom 4. bis zum 6. September 2026 organisiert der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) die größte Prüfung für handwerklich hergestellte Käse und Milchprodukte in Deutschland. Diese findet dieses Jahr im Rahmen des Deutschen Käsemarkts in Nieheim statt.

Hof- und Dorfkäsereien aus Deutschland und Österreich nehmen an der Prüfung teil und lassen ihre Produkte in den Kategorien Aussehen, Geruch, Konsistenz und Geschmack bewerten. Besucherkönnen die Milchprodukte und Käse vor Ort verkosten und werden anschließend um ihr Urteil gebeten – das ist die Beliebtheitsprüfung.

Parallel dazu prüft eine Fachjury, bestehend aus erfahrenen Hofkäser:innen, Sensoriker:innen und Milchtechnolog:innen, alle Produkte in einer Qualitätsprüfung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Ergebnisse der anonym beurteilten Produkte aus beiden Prüfungen werden ausgewertet, um die Gewinner des Jahres 2026/2027 zu ermitteln. Die Sieger werden mit den „Käseharfen“ in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Daneben werden Innovationspreise für neu entwickelte Produkte vergeben.

Zum 2. Mal wird ein Team aus Käse-Influencer die Social-Media-Auftritte der teilnehmenden Betriebe im Zusammenhang mit dem eingesandten Produkt bewerten und einen speziellen Social-Media-Preis vergeben.

Interessierte Hof- und Dorfkäsereien können sich noch bis zum 21. August 2026 anmelden.

Der VHM lädt alle käsebegeisterten Besucher, sich genussvoll am

4. September von 15:00 bis 18:00 Uhr und am

5. September von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Käsemarkt zu beteiligen.

Anmeldung zur Deutschen Milch- & Käseprüfung 2026

14. Deutscher Käsemarkt Nieheim

Informationen zur Deutschen Milch- & Käseprüfung 2026

SCHULUNGEN

European Cheese Consultant (Conseiller) – Verkaufsschulung

03. – 07. August 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13131

Hygieneschulung für Mitarbeitende

04. – 05. August 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13500

Hofeigene Kulturen selber herstellen an zwei Abenden

16. und 30. September 2026

Online über Zoom-Videokonferenz – 16.09. und 30.09.2026

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/14098

Gouda und Tilsiter – Klassiker-Spezialkurs

19. September 2026

Kampfelder Hof, Hauptstraße 31, 30966 Hemmingen / Hannover

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/14016

Hofeigene Milchverarbeitung – ONLINE

21. – 25. September 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12798

Verpackung von Milchprodukten – Kompaktseminar

22. September 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12941

Gereifter Frischkäse

03. Oktober 2026

Ziegenhof Holzer, Tim und Andrea Holzer, Birkenhöfe 3, 73269 Hochdorf

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13492

Cheddar

05. Oktober 2026

Hofgut Schloss Hamborn gGmbH, Schloss Hamborn 50, 33178 Borchen

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12987