Sternekoch Niklas Oberhofer zu Gast im SEELEITEN

„Gourmet am See“ verbindet Fine Dining mit mediterranem Lebensgefühl am Kalterer See. Wenn die Abendstimmung am Kalterer See ihren Höhepunkt erreicht und mediterrane Leichtigkeit auf alpine Gelassenheit trifft, wird das Lake Spa Hotel SEELEITEN erneut zum Treffpunkt für Genießende.

Niklas Oberhofer

Niklas Oberhofer

Mit „Gourmet am See“ lädt das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel vom 28. Juni bis 12. Juli 2026 zu zwei Wochen voller Kulinarik, Wein, Entspannung und sommerlicher Lebensfreude ein .

Gastkoch Niklas Oberhofer am 5. Juli 2026

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die „Guest Shift“ von Spitzenkoch Niklas Oberhofer, der am Sonntag, 5. Juli 2026, die Gäste mit auf eine außergewöhnliche kulinarische Reise nimmt . Der vielfach ausgezeichnete Koch machte sich 2022 als „jüngster Sternekoch der Schweiz“ einen Namen, als er im Alter von 25 Jahren für das Restaurant „epoca by Tristan Brandt“ im Waldhaus Flims seinen ersten Michelin-Stern erhielt . Gleichzeitig wurde er mit 17 Gault-Millau-Punkten und dem dritten Platz beim Wettbewerb „Koch des Jahres“ ausgezeichnet . Die Auszeichnung als „Entdeckung des Jahres“ durch Gault&Millau Schweiz folgte 2021 .

Heute ist Oberhofer Gründer und Inhaber von noEVENTS – no ordinary moments, einer Eventfirma, die kulinarische Erlebnisse mit Charakter und besonderer Atmosphäre schafft . Zudem ist er Co-Founder von Atelier 6, einem Projekt, das gemeinsam mit Marc Höller besondere Fine-Food-Momente entstehen lässt . Seine kulinarische Handschrift ist stark vom Japanismus geprägt: klar, fein, reduziert und doch voller Tiefe . Mit dieser Philosophie interpretiert er die regionalen Produkte Südtirols auf seine eigene, überraschende Weise.

Eventprogramm: Kulinarik, Wein und Lake Lifestyle

Die zwei Wochen von „Gourmet am See“ sind gefüllt mit kleinen und großen Highlights: Bei persönlichen Weindegustationen mit der Familie Moser stehen Herkunft, Charakter und Geschichten der Weine aus den eigenen Weingütern im Mittelpunkt . Stilvolle Aperitivo-Empfänge, fein abgestimmte Weinbegleitungen sowie Live-Musik mit Piano oder Gitarre begleiten die Gourmetabende .

Doch das Event steht nicht nur für außergewöhnliche Kulinarik. Das Programm verbindet Genuss mit entspannter Lebensart und Lake Feeling: Der Tag beginnt mit Yoga zum Sonnenaufgang direkt am Seeufer, geführte SUP-Touren führen über das morgendliche Wasser . Frühaufstehende erleben bei Sonnenaufgangswanderungen die besondere Stimmung der erwachenden Alpenlandschaft . Ein weiterer Höhepunkt ist das Summernight-Konzert am privaten Seezugang des SEELEITEN Lake House, bei dem Gäste bei Sonnenuntergang Flying Buffets, BBQ, sommerliche Drinks und Live-Musik in entspannter Atmosphäre genießen .

Die Philosophie des SEELEITEN

Das SEELEITEN Lake Spa Hotel wird von den Brüdern Daniel und Dominic Moser in zweiter Generation geführt und steht für einen zeitgemäßen Luxus, der Leichtigkeit, Naturverbundenheit und Qualität vereint . In privilegierter Lage am Kalterer See – umgeben von Weinbergen und der sanften Landschaft des Südtiroler Südens – verbindet das Haus mediterranes Lebensgefühl mit alpiner Klarheit und moderner Gastlichkeit . Die eigene Weinkellerei und Bierbrauerei sind fester Bestandteil des gastronomischen Konzepts . Das Event unterstreicht die Philosophie des Hauses, Luxus nicht nur über Exklusivität, sondern über Atmosphäre, Authentizität und Lebensgefühl zu definieren .

Die Plätze für das Event sind limitiert .

https://www.seeleiten.it