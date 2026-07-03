Das Düsseldorfer Spitzenrestaurant LA VIE by thomas bühner lädt im Sommer und Herbst 2026 drei internationale Spitzenköche zu exklusiven 4-Hands-Dinnern ein. Arnaud Lallement, Juan Amador und Nick Bril kochen gemeinsam mit Küchenchef Timo Fritsche – Patron Thomas Bühner ist als Gastgeber vor Ort.

Timo Fritsche und Maximilian Huber

LA VIE by thomas bühner mit Gastkoch-Programm

Thomas Bühner empfängt internationale Spitzenköche in Düsseldorf

Das LA VIE by thomas bühner auf dem ONE METRO Campus in Düsseldorf-Flingern präsentiert sein Gastkoch-Programm für 2026. Drei außergewöhnliche Abende laden drei internationale Spitzenköche ein – Persönlichkeiten, mit denen Patron Thomas Bühner seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist . Bei allen Abenden gilt dasselbe Prinzip: Küchenchef Timo Fritsche und sein Team setzen die Menüs gemeinsam mit den Gastköchen in Form eines 4-Hand-Dinners um, während Bühner als Gastgeber durchgehend vor Ort ist und den persönlichen Rahmen für die Begegnungen schafft .

Das LA VIE by thomas bühner wurde am 2. Mai 2025 auf dem ONE METRO Campus eröffnet und nur wenige Wochen später mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet . Die Küche unter der Leitung von Küchenchef Timo Fritsche verbindet hochwertige regionale Produkte mit Einflüssen aus der französischen und asiatischen Welt .

5. Juli 2026: 4-Hands Dinner mit Arnaud Lallement

Der 5. Juli 2026 steht im LA VIE by thomas bühner im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Begleitend zum kulturellen Begegnungswochenende, mit dem Düsseldorf die enge Verbindung beider Länder feiert, begrüßt Thomas Bühner ab 17 Uhr Arnaud Lallement, Chef des legendären L’Assiette Champenoise in Tinqueux bei Reims .

Lallement zählt zu den derzeit 157 Köchen weltweit mit drei Michelin-Sternen und wurde von La Liste zuletzt mit 99 von 100 Punkten bewertet . Seine Küche ist reduziert, präzise und kompromisslos auf das Produkt fokussiert. Gemeinsam mit Timo Fritsche serviert Lallement ein Menü, das französische Grandeur und die Küchenphilosophie des LA VIE miteinander verbindet.

Kulinarische Höhepunkte des Abends:

Gastkoch Gericht Arnaud Lallement Glattbutt aus der Bretagne mit Spinat und Coteaux-Champenois-Sauce Arnaud Lallement Blauer Hummer aus der Bretagne mit Hummerkopf-Jus (Hommage an seinen Vater) Timo Fritsche Kanadisches Bison mit schwarzem Knoblauch und Beef Tea Timo Fritsche Langustine mit Karotte Dessert-Duo Délice von Sauerklee mit Lapsang Souchong & hauseigener „Candy Store“

Preis: 548 € pro Person, inklusive aller begleitenden Getränke, Aperitif, Wasser und Kaffee.

7. September 2026: 4-Hands Dinner mit Juan Amador

Im September empfängt das LA VIE by thomas bühner Juan Amador, dessen Restaurant Amador in Wien seit 2019 als erstes österreichisches Haus überhaupt mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist .

Amador, 1968 in Waiblingen als Sohn spanischer Gastarbeiter geboren, gilt seit seinen Anfängen in Langen bei Frankfurt als einer der prägenden Vertreter der Molekülarküche im deutschsprachigen Raum und verbindet katalanische, französische und baskische Einflüsse zu einer eigenständigen, reduzierten Stilsprache.

Bühner und Amador verbindet eine langjährige Freundschaft – aber auch Fritsche und Amador haben eine gemeinsame Geschichte: Timo Fritsche war 2010 als Chef Patissier im Restaurant Amador tätig. Nun treffen die beiden am 7. September wieder aufeinander und kochen gemeinsam ein siebengängiges Menü, das die jeweiligen Handschriften beider Küchen zu einem gemeinsamen Abend fügt.

Kulinarische Höhepunkte aus Amadors Küche:

Geeiste Beurre Blanc

„Kaiserschmarrn“ aus Kaisergranat, Salzmarille und Chorizo

Auf Holzkohle gegarte Miéral-Taube

Preis: 598 € pro Person inklusive Aperitif, Wasser und Kaffee.

27. September 2026: 4-Hands Dinner mit Nick Bril & Kunstprojekt „Farbgenuss“

Zum Abschluss der Reihe „Chef’s in Town Düsseldorf“ begrüßt das LA VIE by thomas bühner Nick Bril, Eigentümer und Küchenchef des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants The Jane in Antwerpen, das 2025 von einer ehemaligen Militärkapelle im Groen Kwartier ins Hafenviertel Het Eilandje gezogen ist .

Bühner und Bril verbindet eine langjährige persönliche Freundschaft – Timo Fritsche setzt das gemeinsame siebengängige Menü in der Küche um, Bühner empfängt als Patron.

Kunstprojekt „Farbgenuss“: Der Abend ist zugleich Teil des Kunstprojekts „Farbgenuss“ von Kai Weidner, der die Gerichte live in der Küche fotografisch dokumentiert – vor dem Anrichten und nach dem Verzehr. Inspiriert davon entwickelt der Berliner Künstler Stohead eine eigenständige Werkserie zum Abend. Stohead ist im LA VIE bereits dauerhaft präsent: Ein großformatiges Signature-Werk prägt die Atmosphäre des Restaurants.

Preise:

298 € pro Person inklusive Aperitif, Wasser und Kaffee

448 € pro Person mit Weinbegleitung

Über das LA VIE by thomas bühner

Am 2. Mai 2025 hat der langjährige Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner wieder ein Restaurant in Deutschland eröffnet: das LA VIE by thomas bühner auf dem ONE METRO Campus im Düsseldorfer Stadtteil Flingern . Wenige Wochen nach der Eröffnung wurde das Restaurant mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet .

Die Küche unter der Leitung von Küchenchef Timo Fritsche verbindet hochwertige regionale Produkte mit Einflüssen aus der französischen und asiatischen Welt . Angeboten werden zwei Abendmenüs (omnivor und vegetarisch) in vier bis acht Gängen sowie ein Lunch-Menü an den Sonntagen.

Team:

Thomas Bühner – Patron und Konzeptgeber

– Patron und Konzeptgeber Timo Fritsche – Küchenchef

– Küchenchef Antonia Winkler – Gastgeberin

– Gastgeberin Thilo Kownatzki – Sommelier

Adresse: Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf-Flingern

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag: 18:30 bis 23:00 Uhr

Sonntag: 12:30 bis 14:30 Uhr

Reservierungen: https://laviebythomasbuehner.de

Zusammenfassung der Gastkoch-Events 2026

Datum Gastkoch Restaurant Auszeichnung Preis pro Person 5. Juli 2026 Arnaud Lallement L’Assiette Champenoise (Reims) 3 Michelin-Sterne 548 € 7. September 2026 Juan Amador Amador (Wien) 3 Michelin-Sterne 598 € 27. September 2026 Nick Bril The Jane (Antwerpen) 2 Michelin-Sterne 298 € / 448 € mit Wein

Alle Angaben basieren auf der offiziellen Ankündigung des LA VIE by thomas bühner. Reservierungen sind über die Website des Restaurants möglich. Die Veranstaltungen finden am ONE METRO Campus in Düsseldorf-Flingern statt.

http://www.laviebythomasbuehner.de/