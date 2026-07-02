Das Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen setzt auch diesen Sommer kulinarische Akzente: Ab sofort bis September erweitert das beliebte „Alpin Sushi“ erneut die Speisekarte. Unter dem Motto „Japanisch-alpine Küche“ verschmelzen in der Hirschenstube fernöstliche Raffinesse und regionale Alpenküche zu einem einzigartigen Genusserlebnis.

3-Hauben-Koch Christoph Parzer und Sushi-Koch Glenn Cueto

Japanisch-alpine Küche im Salzkammergut

Gastgeber sowie 3-Hauben-Koch Christoph Parzer und Sushi-Koch Glenn Cueto kreieren das Beste aus beiden Welten.

Signature Rolls, Nigiri und Sashimi mit heimischem Saibling, Hamachi Crudo oder Alpen-Tataki: Regionale Produkte, veredelt nach Fusion Kochkunst, treffen auf kreativ zubereiteten Thunfisch und Meeresfisch – von klassisch-modern interpretierten Kreationen bis hin zu fast authentisch japanischen Spezialitäten.

Nahe am Wasser gelegen: Der Traunsee ist hier zum Greifen nah, und der Sommer steht ganz im Zeichen von Alpin Sushi. Auf die beliebten Steaks und Klassiker müssen Hirschen-Gäste dennoch nicht verzichten. Foodies genießen die kreative Verbindung aus Fine Dining und Wirtshausküche by Parzer und wer will, begibt sich auf eine kulinarische Reise nach Asien. Freie Wahl: Je nach Lust und Laune ohne vorgegebene Menüfolge essen, alleine oder im Sharing-Style, im Restaurant und im idyllischen Gastgarten mit gemütlichen Lauben – bei den Gerichten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mittags werden Menüs in zwei bis drei Gängen sowie „schnelle Genüsse“ serviert, abends wird mit der Wirtshauskarte und dem Gourmetmenü „Aurum“ das volle Programm geboten. Jeden Dienstagabend haben Neugierige die Gelegenheit, ein Kennenlernmenü zu genießen, donnerstagabends steht die Kulinarik unter dem Motto „Date Night im Hirschen“.

Das Traditionshaus im Herzen von Gmunden ist ein Hideaway mit 400-jähriger Geschichte. Dort, wo sich der Traunsee und die Traun vereinen, führen Ulrike und Christoph Parzer ein Hotel für designaffine Individualist:innen und Foodies. Gault Millau ehrt die außergewöhnliche Kulinarik mit 15 Punkten und 3 Gault-Millau-Hauben, der Michelin Guide würdigt die Adresse mit seiner Empfehlung.

Hirschenstube – Küchenzeiten Sommer (Mai-Sept.):

DI – SA 11:30-13:30 Uhr und 18:00-21:00 Uhr

Eine Tischreservierung wird empfohlen

www.hirschengmunden.at