MICHELIN Slowenien 2026 mit neuem Sternerestaurant

Die siebte Ausgabe des MICHELIN Slowenien 2026: Mit 74 empfohlenen Restaurants, darunter 7 neue Adressen, setzt das Land seinen Aufwärtstrend fort. Galerija okusov in Petrovče erhält seinen ersten MICHELIN-Stern, während zwei neue Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet werden.

Ana Ros – Image Credit Hisa Franko

MICHELIN Slowenien 2026

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, hebt gegenüber Gourmet Report hervor: „Jahr für Jahr entwickelt sich die kulinarische Szene des Landes weiter. Alle ausgezeichneten Restaurants haben eines gemeinsam: Sie bieten schmackhafte Gerichte aus hochwertigen Zutaten, die der Geschichte der Region huldigen.“ McKinsey-Analyse 2026: So verändern KI, Roboter und neue Proteine die gehobene Gastronomie

Eine Ausgabe 2026 im Zeichen der Tradition und Innovation

Am 9. Juni 2026 wurde die siebte Auswahl des Guide MICHELIN für Slowenien im Cankarjev Dom in Ljubljana präsentiert. Diese Ausgabe umfasst 74 ausgewählte Restaurants: 1 Drei-Sterne-Restaurant, 1 Zwei-Sterne-Restaurant, 8 Ein-Sterne-Restaurants und 12 Bib Gourmand-Auszeichnungen.

„Die siebte Ausgabe des Guide MICHELIN Slowenien hebt die unglaubliche Fähigkeit der lokalen Gastronomen, Küchenchefs und Maîtres hervor, neue gastronomische Konzepte zu entwickeln, aber auch die außergewöhnlichen Produkte des slowenischen Terroirs zu veredeln und die lokalen landwirtschaftlichen und handwerklichen Gemeinschaften zu unterstützen. Dieser Ansatz trägt zur Schaffung eines positiven Ökosystems bei, das die Stärke der Region ausmacht“, so Gwendal Poullennec im weiteren Gourmet Report Gespräch.

Galerija okusov: Ein neuer Stern für Slowenien

Das Restaurant Galerija okusov in Petrovče erhält in diesem Jahr seine erste MICHELIN-Stern. Küchenchef Marko Magajne begeistert die Inspektoren des Guide MICHELIN mit seiner sorgfältig durchdachten und ebenso liebevoll angerichteten Küche. Seine Kreationen lassen sich von den Jahreszeiten und lokalen Zutaten inspirieren, die mit Geschick und Originalität verarbeitet werden.

Zu den herausragenden Gerichten gehört der Wels mit Buchweizen – ein Wels-Mosaik, gedämpft, in Form einer Scheibe präsentiert und auf eine zarte Buchweizencreme gelegt. Das kulinarische Erlebnis wird durch eine moderne Einrichtung und ein aufmerksames Serviceteam abgerundet.

Mit dieser Auszeichnung festigt Slowenien seinen Ruf als aufstrebende kulinarische Destination in Mitteleuropa.

Zwei neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Der Bib Gourmand ehrt Restaurants mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, bei denen Gäste ein vollständiges Menü zu einem vernünftigen Preis genießen können.

Klinec, Medana

In Medana gelegen, scheint die Zeit in diesem Restaurant stillzustehen. Eine schöne Terrasse lädt die Gäste ein, im Schatten der Reben zu speisen und dabei den Ausblick zu genießen. Die Gerichte sind schlicht angerichtet und offenbaren wunderbare Aromen. Das Gericht „Teletina pod peko“ – eine traditionelle Kalbsspezialität – ist eine Entdeckung, die man nicht verpassen sollte.

Gostilna Francl, Celje

Bereits im Vorjahr ausgezeichnet, ist Gostilna Francl nun eine etablierte Adresse, die traditionelle Küche mit am offenen Feuer gegarten Gerichten bietet. Auch einfache, aber meisterhaft zubereitete Speisen wie das Vanille-Semifreddo stehen auf der Karte. Serviert werden die Gerichte in einer traditionellen Stube mit viel Holz und karierten Tischdecken – ganz im Stil einer italienischen Trattoria.

Sieben neue Restaurants in der Hauptauswahl

Neben den bereits genannten Betrieben haben weitere Adressen die Inspektoren überzeugt und werden in die Hauptauswahl aufgenommen:

Bistro 9:45 in Bovec – In einem eleganten, neuen und einladenden Gebäude gelegen, bietet es einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Bäume und eine ebenso großzügige wie schmackhafte Küche.

in Bovec – In einem eleganten, neuen und einladenden Gebäude gelegen, bietet es einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Bäume und eine ebenso großzügige wie schmackhafte Küche. Bistro Štorja in Postojna – Diese Adresse in der weltweit für ihre Höhlen bekannten Kleinstadt begeistert mit modern interpretierten Gerichten, bei deren Zubereitung das Team mit verschiedenen Techniken experimentiert.

Vier MICHELIN-Sonderpreise vergeben

Die MICHELIN-Sonderpreise werden an außergewöhnliche Persönlichkeiten verliehen, die durch ihre Leidenschaft und ihr Können zum unvergesslichen Erlebnis der Gäste beitragen.

Prix MICHELIN du Jeune Chef (Junger Küchenchef) – Marko Magajne, Galerija okusov, Petrovče. Der 34-jährige Küchenchef, der seit zehn Jahren das Restaurant leitet, hat sein Handwerk perfektioniert und bietet eine elegante, zeitgenössische Küche mit lokalen, umweltbewusst produzierten Zutaten.

– Marko Magajne, Galerija okusov, Petrovče. Der 34-jährige Küchenchef, der seit zehn Jahren das Restaurant leitet, hat sein Handwerk perfektioniert und bietet eine elegante, zeitgenössische Küche mit lokalen, umweltbewusst produzierten Zutaten. Prix MICHELIN de la Sommellerie (Sommelier-Preis) – Nejc Farčnik, Restaurant Grič, Šentjošt nad Horjulom. Der passionierte Sommelier, der in mehreren Ländern gearbeitet hat, betreut eine Weinkarte, die sein bevorzugtes Weinanbaugebiet – Slowenien – in den Mittelpunkt stellt, ergänzt durch französische und italienische Weine sowie eine Auswahl an Naturweinen.

– Nejc Farčnik, Restaurant Grič, Šentjošt nad Horjulom. Der passionierte Sommelier, der in mehreren Ländern gearbeitet hat, betreut eine Weinkarte, die sein bevorzugtes Weinanbaugebiet – Slowenien – in den Mittelpunkt stellt, ergänzt durch französische und italienische Weine sowie eine Auswahl an Naturweinen. Prix MICHELIN du Service (Service-Preis) – Peter Patajac, Gostilnica Ruj, Dol pri Vogljah. Mit seiner fröhlichen Art, seinem fundierten Wissen und seiner Liebe zum Leben und Beruf weiß er die Gäste so willkommen zu heißen, dass sie sich fühlen, als würden sie von einem Freund empfangen.

– Peter Patajac, Gostilnica Ruj, Dol pri Vogljah. Mit seiner fröhlichen Art, seinem fundierten Wissen und seiner Liebe zum Leben und Beruf weiß er die Gäste so willkommen zu heißen, dass sie sich fühlen, als würden sie von einem Freund empfangen. Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année (Eröffnung des Jahres) – Gostilna Francl, Celje, unter der Leitung von Küchenchef Sebastijan Kovačič. Der Küchenchef schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte dieses traditionsreichen Restaurants, bewahrt das Erbe mit unendlichem Respekt und verleiht den Gerichten zugleich eine moderne Note in Zubereitung und Anrichtung.

Mindful Voices / Voix Engagées

Die neue Plattform Mindful Voices / Voix Engagées, gegründet im Jahr 2026, vereint inspirierende Persönlichkeiten aus der Gastronomiewelt. Es handelt sich um einen redaktionellen Raum, in dem Küchenchefs, Hoteliers und Winzer ihre Geschichten und zukunftsweisenden Praktiken mit ihren Kollegen und der Welt teilen können.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt: „Mindful Voices / Voix Engagées gibt denen eine Stimme, die in ihren jeweiligen Bereichen neue Wege gehen. Dieses neue Format spiegelt wider, was unsere Inspektoren vor Ort erleben: inspirierende Begegnungen und Erfahrungen, die zur Veränderung der Praktiken beitragen und es verdienen, geteilt zu werden. Treu seiner DNA und seinen Werten will der Guide MICHELIN diesen Stimmen der Gastronomie, Hotellerie und Weinwelt ihre volle Bedeutung und Resonanz verleihen, um sie auf der ganzen Welt hörbar zu machen.“

Der Guide MICHELIN Slowenien 2026 auf einen Blick:

74 empfohlene Restaurants insgesamt

empfohlene Restaurants insgesamt 1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen

Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen 1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen 8 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (1 Neueintrag)

Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (1 Neueintrag) 12 Restaurants mit Bib Gourmand (2 Neueinträge)

https://guide.michelin.com/de/de/selection/slovenia/restaurants



