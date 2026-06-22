McKinsey-Analyse 2026: So verändern KI, Roboter und neue Proteine die gehobene Gastronomie

Die Zukunft des Fine Dining wird neu geschrieben. Eine aktuelle Analyse der Unternehmensberatung McKinsey zeigt: Die nächsten zehn Jahre bringen mehr kulinarische Innovationen als die letzten fünf Jahrzehnte. Für die gehobene Gastronomie bedeutet das tiefgreifende Veränderungen – von KI-gestützter Hyperpersonalisierung über Roboter in der Küche bis hin zu völlig neuen Restaurantkonzepten.

Aubergine, Zucchini Cafe de Paris – Nicholas Hahn, Golvet

McKinsey-Analyse 2026

Einleitung: Die größte Revolution seit Escoffier?

„Wir werden in den nächsten zehn Jahren mehr kulinarische Innovationen sehen als in den vergangenen zehn, zwanzig oder sogar fünfzig Jahren“, prognostiziert John Moran, Partner im Bostoner Büro von McKinsey, in der aktuellen Analyse „A taste of what’s next: Perspectives on the future of restaurants“. Für die gehobene Gastronomie bedeutet das: Bewährtes wird infrage gestellt, neue Technologien halten Einzug – und die Erwartungen der Gäste verändern sich fundamental.

Die Analyse basiert auf Gesprächen mit fünf McKinsey-Experten und beleuchtet drei Mega-Trends:

Veränderte Ernährungsbedürfnisse (GLP-1-Medikamente, Protein-Fokus) KI und Automatisierung (von der Gästepersonalisierung bis zum Küchenroboter) Neue Betriebsmodelle (Dark Kitchens, „Unbundling“, Drohnen-Lieferung)

1. Was auf den Teller kommt: Neue Proteine und die GLP-1-Herausforderung

Für Spitzenköche ist die Zutat der Ursprung jeder Kreation. Doch die McKinsey-Experten sehen einen grundlegenden Wandel im Verständnis von Nahrung.

Alex Rodriguez, Senior Partner in Miami: „Es geht nicht mehr um Hähnchen an sich, sondern um Protein. Die Verbraucher denken zunehmend in Makronährstoffen – Protein, Quelle, Reinheit, Effektivität.“

Für die gehobene Küche bedeutet das: Die Herkunft und die funktionale Qualität jeder Zutat rücken noch stärker in den Fokus. Gäste mit hohem Anspruch werden nicht mehr nur nach dem Geschmack fragen, sondern nach dem „Clean Label“ und dem metabolischen Nutzen eines Gerichts.

Noch tiefgreifender ist der Einfluss von GLP-1-Medikamenten (Abnehmspritzen). Katharine Mattox, Partnerin in Atlanta, warnt vor einer vereinfachten Sicht: „Zu sagen, dass das Restaurant-Erlebnis wegen kleinerer Portionen verschwindet, ist zu einfach.“ Sie berichtet von Ketten, die bereits GLP-1-fokussierte Menüs anbieten – mit mehr Protein und kleineren Portionen.

Was bedeutet das für die gehobene Gastronomie?

Fine-Dining-Restaurants könnten mit speziellen Menülinien reagieren: Kompakte Degustationen mit maximalem Nährwert, bei denen jedes Gramm zählt. Gleichzeitig sieht Moran eine riesige Chance für authentische, ethnische Küchen, die als „Better-for-you“-Konzepte positioniert werden – ein Impuls auch für kreative Köche, die sich bisher an etablierte Genres gehalten haben.

„Ich denke viel über die indische Küche nach. Es gibt kaum erfolgreiche indische Fine-Dining-Ketten – warum hat das nicht das Potenzial, viel größer durchzubrechen?“ – John Moran, McKinsey

2. Die KI-Revolution im Gourmet-Restaurant: Von der Empfehlung bis zur Stimmungserkennung

Künstliche Intelligenz wird das Gasterlebnis in der gehobenen Gastronomie auf eine Weise personalisieren, die bisher undenkbar war.

2.1 Agentic AI: Der digitale Sommelier

Rodriguez beschreibt eine Zukunft, in der der eigene KI-Agent mit dem KI-System des Restaurants interagiert: „Er bucht den Tisch, kennt meine Vorlieben von früheren Besuchen, weiß, dass ich den Fensterplatz mag, und stimmt alles auf den Anlass ab – ohne dass ich ein Wort sagen muss.“

Für den Gourmet-Bereich bedeutet das: Stammgäste werden noch individueller betreut. Die KI kennt die Lieblingsweine, Allergien, die perfekte Garstufe – und der Küchenchef kann sich ganz auf die Kreativität konzentrieren.

2.2 Stimmungserkennung: Der unsichtbare Service

Luis Salcedo, Senior Partner in Monterrey, wagt einen kühnen Ausblick: „In 15 Jahren müssen Sie Ihre Stimmung nicht mehr dem Kellner erzählen. Bilderkennung wird verstehen, ob Sie glücklich, erschöpft oder besorgt sind – und das Restaurant wird darauf reagieren.“

Konkret: Das Licht dimmt sich automatisch, die Musik wechselt zu ruhigeren Klängen, und der Service nähert sich mit einem passenden Gericht – oder lässt den Gast in Ruhe. Für die gehobene Gastronomie eröffnet sich hier ein völlig neues Feld der unsichtbaren, hochintuitiven Gastfreundschaft.

2.3 Zwei Geschwindigkeiten: High-Tech vs. High-Touch

Mattox sieht eine Zweiteilung der Branche: „Die einen setzen auf maximale Digitalisierung, wo der Gast nie mit einem Menschen interagiert. Die anderen machen genau das zu ihrem Markenkern: ‚Das ist tatsächlich handgemacht, hier ist die Geschichte der Zutaten nachvollziehbar.'“

Die gehobene Gastronomie wird sich eher im zweiten Lager positionieren – aber mit technologischen Hilfsmitteln im Hintergrund. Die Gäste sollen die Technik nicht spüren, aber von ihr profitieren.

3. Roboter in der Gourmet-Küche: Fluch oder Segen?

Die Vorstellung von Robotern in der Spitzengastronomie löst bei vielen Köchen Skepsis aus. Doch die McKinsey-Experten sehen große Potenziale – vor allem bei repetitiven, gefährlichen oder schmutzigen Aufgaben.

3.1 Entlastung statt Ersatz

John Moran bringt es auf den Punkt: „Restaurants sind immer noch ein sehr schmutziges Geschäft. Wenn Sie jemals mit einer Fritteuse gearbeitet haben – heißes Öl transportieren, Menschen rutschen aus, es ist gefährlich und ein bisschen eklig. Warum automatisieren wir das nicht?“

Alex Rodriguez ergänzt: „Denken Sie an repetitive Arbeiten ohne Kundenkontakt – Hacken, Vorbereiten, Garen. Wenn wir das den Mitarbeitern abnehmen, können wir sie auf das konzentrieren, was sie am besten können: emotionale Verbindungen herstellen und Gastfreundschaft leben.“

Für die gehobene Küche bedeutet das: Roboter übernehmen das Mise en Place, das präzise Portionieren oder das kontrollierte Garen – der Küchenchef bleibt der kreative Kopf und der Garant für die finale Sensorik.

3.2 3D-Druck: Die personalisierte Gourmet-Kreation

Ein besonders zukunftsträchtiges Feld ist der 3D-Druck von Lebensmitteln. Mattox: „Was den 3D-Druck wirklich mächtig machen könnte: Sie geben zehn Zutaten ein, sagen ‚Das ist mein perfeker Burger‘ – und die Maschine druckt ihn mit Ihrer Wunschsoße und Zutatenmischung.“

In der gehobenen Gastronomie sind die Anwendungen noch vielfältiger: Individuell gestaltete Amuse-Gueules, perfekt kalibrierte Komponenten für komplexe Desserts oder personalisierte Menü-Elemente für Gäste mit speziellen Ernährungsanforderungen.

„In 15 Jahren wird alles digital erledigt. Die Robotisierung wird das Produkt herstellen. Wenn Digitalisierung und Robotisierung zusammenkommen, entstehen enorme Produktivitätsgewinne.“ – Luis Salcedo, McKinsey

4. Der Arbeitsmarkt: Vom Küchensklaven zum Hospitality-Profi

Der Fachkräftemangel ist in der gehobenen Gastronomie längst Realität. McKinsey sieht in der Automatisierung einen zentralen Lösungsweg.

Katharine Mattox: „Restaurants können die Preise nicht weiter so erhöhen. Also müssen sie bei der Arbeit ansetzen – und die Arbeit ist der nächste große Bereich, in dem innoviert werden muss.“

Die freigewordenen Kapazitäten sollen gezielt für das eingesetzt werden, was Menschen am besten können: emotionale Gastfreundschaft. Rodriguez: „Unternehmen müssen ihre Personalstrategie anpassen und Menschen einstellen, die gut in dem sind, was KI nicht kann – echte Verbindung, echte Empathie.“

Für die gehobene Gastronomie bedeutet das eine Aufwertung des Berufsbildes: Weniger schmutzige, gefährliche Arbeit, mehr Zeit für den Gast, mehr Raum für Kreativität. Die Ausbildung wird sich verändern – Salcedo prognostiziert, dass Führungskräfte künftig verstärkt durch Shadowing (begleitendes Lernen) entwickelt werden.

5. Das Restaurant ohne Speisesaal: „Unbundling“ im Luxussegment?

Ein überraschender Trend: Die klassische Einheit von Bestellen, Essen und Bezahlen am selben Ort löst sich auf. Moran nennt das „Unbundling“ von Restaurants.

Was bedeutet das für die gehobene Gastronomie? Könnte es ein Fine-Dining-Angebot ohne eigenen Speisesaal geben? Die Experten sind sich uneinig, aber es gibt erste Signale:

Dark Kitchens für Premium-Delivery: Ein Sternekoch betreibt eine zweite, reine Produktionsküche für exklusive Lieferungen.

für Premium-Delivery: Ein Sternekoch betreibt eine zweite, reine Produktionsküche für exklusive Lieferungen. Online-first für die Standortwahl: Chinesische Tee- und Kaffee-Ketten analysieren Online-Bestelldaten, bevor sie einen physischen Laden eröffnen. Zuerst etabliert man sich online, dann kommt der Store.

für die Standortwahl: Chinesische Tee- und Kaffee-Ketten analysieren Online-Bestelldaten, bevor sie einen physischen Laden eröffnen. Zuerst etabliert man sich online, dann kommt der Store. Drohnen-Lieferung für entlegene Locations: Huang berichtet aus Shenzhen: „Ich war im 40. Stock, öffnete den Vorhang und sah Drohnen mit Kaffeetassen vorbeifliegen.“ Für Gourmet-Picknicks in alpinen Lagen oder auf dem Wasser wäre das denkbar.

„Das Schwierigste ist die Lieferung kosteneffizient zu gestalten. Aber die Aufregung darum ist riesig.“ – Xin Huang, McKinsey

Fazit für die gehobene Gastronomie: Jetzt die Weichen stellen

Die McKinsey-Analyse macht eines sehr deutlich: Die Zukunft des Fine Dining ist keine ferne Utopie mehr. Spitzenköche und Hoteliers stehen vor der Wahl, ob sie die Entwicklungen aktiv gestalten oder von ihnen überrollt werden.

Die zentralen Handlungsfelder für den Gourmet-Sektor:

Bereich Konkrete Handlungsempfehlung Menügestaltung GLP-1-Optionen, Protein-fokussierte Gerichte, kleinere Degustationen mit hohem Nährwert Gästebindung Datensammlung über Präferenzen, erste Schritte mit KI-gestützter Personalisierung Küchentechnik Automatisierung repetitiver Aufgaben (z. B. Vorbereitung, Garen), Pilotprojekte mit 3D-Druck Personal Entlastung von „schmutzigen“ Jobs, Fokus auf Hospitality-Training, neue Recruiting-Strategien Betriebsmodell Prüfung von Dark Kitchens für Delivery, Analyse von Online-Daten für Standortentscheidungen

Fazit: Die gehobene Gastronomie muss nicht befürchten, von Robotern ersetzt zu werden. Aber sie sollte die neuen Technologien als Werkzeuge begreifen, um das zu tun, was sie am besten kann: unvergessliche, emotionale und kreative Genusserlebnisse zu schaffen. Die nächsten zehn Jahre werden die kulinarisch aufregendsten seit einem halben Jahrhundert – nutzen wir sie.

Quelle: McKinsey & Company, „A taste of what’s next: Perspectives on the future of restaurants“, März 2026.