Der MICHELIN Estland 2026 ist erschienen und präsentiert die fünfte Auswahl des Restaurantführers für das baltische Land. Insgesamt empfiehlt der Guide in seiner aktuellen Ausgabe 43 Restaurants landesweit – von der Hauptstadt Tallinn bis nach Tartu, Viljandi und in ländliche Regionen. Wir haben die komplette Liste!

Matthias Diether

Michelin Estland

Der MICHELIN Estland 2026 umfasst ein Restaurant mit zwei MICHELIN Sternen, ein Restaurant mit einem MICHELIN Stern, neun Bib Gourmand-Auszeichnungen für besonders preiswerte, qualitativ hochwertige Küche sowie drei Betriebe mit dem MICHELIN Green Star für nachhaltige Gastronomie.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, erklärt Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, in diesem neuen estnischen Jahrgang sieben neue Restaurants begrüßen zu dürfen, darunter zwei Adressen, die direkt einen Bib Gourmand für ihre raffinierte und erschwingliche Küche erhalten. FUME, Fotografiska und Vesta sind zweifellos die großen Gewinner dieses Jahres, denn sie erhalten nicht nur einen Bib Gourmand, sondern werden auch mit einem MICHELIN Special Award ausgezeichnet. Darüber hinaus sticht ein weiteres Establishment hervor: das Põhjala Tap Room, das typische Aromen des amerikanischen Südens mit einem BBQ-Menü in reinster texanischer Tradition bietet. Zur Vollendung findet sich auf der Speisekarte eine schöne Auswahl an IPAs und fassgereiften Imperial Stouts.“ Christian Bau: „Paris Tokio“ – Ein Meisterwerk der französisch-japanischen Spitzenküche

Die Spitze: Zwei-Sterne- und Ein-Sterne-Restaurants

Zwei MICHELIN Sterne

180° by Matthias Diether – Tallinn (Noblessner Hafenviertel)

Das stilvolle 180° by Matthias Diether im modernen Noblessner Hafenviertel von Tallinn behält seine beiden MICHELIN Sterne. Der Name des Restaurants ist eine Hommage an die atemberaubende 180-Grad-Panoramaaussicht, die es auf den Hafen bietet. Die Adresse genießt eine unvergleichliche Lage direkt am liebevoll restaurierten Noblessner Hafen, der 2019 wiedereröffnet wurde und nur wenige Schritte von der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Tallinner Altstadt entfernt liegt.

In diesem Jahr hinterließen mehrere Gerichte auf der Speisekarte einen bleibenden Eindruck bei den Inspektoren und Inspektorinnen des MICHELIN Guide:

Der Aal – begleitet von einem Gelee aus Sauerkirschen, einem cremigen Leberparfait und einer intensiven, auf Kirschen reduzierten Sauce

– begleitet von einem Gelee aus Sauerkirschen, einem cremigen Leberparfait und einer intensiven, auf Kirschen reduzierten Sauce Die grüne Erbsenmousse mit Oktopus – serviert mit einem Kimchi-Parfait und einer unglaublichen Yuzu-Zitronengras-Sauce

– serviert mit einem Kimchi-Parfait und einer unglaublichen Yuzu-Zitronengras-Sauce Die Rehrücken – zubereitet mit Roten Beten in mehreren Variationen sowie einer Kastaniensauce

Jedes dieser Gerichte zeigt die außergewöhnliche Handwerkskunst, die Präzision und die kreative Vision, die dieses Zwei-Sterne-Restaurant auszeichnen.nmousse mit Oktopus sowie Rehrücken mit Roter Bete und Kastaniensauce.

Ein MICHELIN Stern

NOA Chef’s Hall – Tallinn

Das wunderschöne NOA Chef’s Hall unter der Leitung von Chef und Inhaber Tõnis Siigur behält ebenfalls seinen MICHELIN Stern. Der Abend beginnt mit einem Aperitif in einer Lounge mit romantischer Atmosphäre, die hoch über der Bucht von Tallinn thront. Von dort haben die Gäste einen spektakulären Ausblick – ein perfekter Auftakt für einen besonderen kulinarischen Abend.

Anschließend werden die Gäste in den Speisesaal gebeten, wo sie eine kreative Küche mit kräftigen, mutigen Aromen erwartet. Die Speisen sind präzise zubereitet, einige davon werden über Holzkohle gegart, was ihnen eine unverwechselbare rauchige Note verleiht.

Das Inspektorenteam des MICHELIN Guide zeigte sich darüber hinaus äußerst beeindruckt vom Weinservice des Sommeliers Aleksei Pogrebnoi – einem bescheidenen Profi, der gekonnte Weinbegleitungen vorschlägt und dabei wertvolles Wissen mit einer natürlichen, entspannten Art vermittelt, die die Gäste sofort wohlfühlen lässt. Für diese herausragende Leistung wurde er mit dem MICHELIN Sommelier Award ausgezeichnet.

Bib Gourmand: Neun Restaurants mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

Drei neue Restaurants erhalten in diesem Jahr erstmals ein Bib Gourmand – die Auszeichnung für besonders gute Qualität zu moderaten Preisen. Sieben weitere Betriebe konnten ihre Auszeichnung aus dem Vorjahr verteidigen.

Neue Bib Gourmands 2026 – Michelin Estonia

1. FUME – Tallinn (Rotermann Quartier)

FUME ist der jüngste Betrieb der Siigur-Gruppe und gibt sein Debüt im MICHELIN Guide. Das Restaurant befindet sich im lebendigen Rotermann-Viertel. Im Mittelpunkt des Raumes thront ein Vulcano Gress-Grill, in dem Flammen tanzen und den mediterran inspirierten Gerichten einen unvergleichlichen Geschmack verleihen. Die Atmosphäre ist warm und einladend. Zusätzlich erhält FUME den MICHELIN Opening of the Year Award (Eröffnung des Jahres) für Heinrich Liis.

(Eröffnung des Jahres) für Heinrich Liis.

2. Fotografiska – Tallinn

Dieses Restaurant befindet sich im Obergeschoss des gleichnamigen Fotomuseums und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt. Auf dem Rooftop können Feinschmecker sorgfältig zubereitete Cocktails sowie besonders originelle Gerichte aus biologischen Zutaten genießen – alles zu einem sehr erschwinglichen Preis, angesichts der Lage und der umweltbewussten Philosophie des Hauses. Fotografiska wurde bereits im Vorjahr mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet. Küchenchefin Gerli Travkin erhält zusätzlich den MICHELIN Young Chef Award .

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3. Vesta – Tallinn

Dieses Restaurant, das in diesem Jahr erstmals in den MICHELIN Guide aufgenommen wurde, bringt einen frischen Wind in die estnische Gastronomieszene. Auch wenn es etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt, ist das Erlebnis den kleinen Umweg wert. Gegründet von drei Freunden, ist es ein lebendiger Ort, an dem jeder zum Spaß und zum Genießen herkommt. Die beste Sitzgelegenheit ist zweifellos der große Tresen mit Blick auf die offene Küche. Der Service wird mit dem MICHELIN Service Award geehrt. Küchenchef: Karl-Friedrich Kuusk

Bereits ausgezeichnete Bib Gourmands (2025 und 2026 bestätigt)

Fellin – Viljandi: Ein einladendes, warmes Café-Bistro mit einfachen europäischen Gerichten.

– Viljandi: Ein einladendes, warmes Café-Bistro mit einfachen europäischen Gerichten. Lore Bistroo – Tallinn: Ein modernes Bistro am Hafen mit Gerichten, die von den Reisen des Besitzers inspiriert sind.

– Tallinn: Ein modernes Bistro am Hafen mit Gerichten, die von den Reisen des Besitzers inspiriert sind. Mantel ja Korsten – Tallinn: In einem traditionellen estnischen Holzhaus mit mediterran inspirierten Tellern.

– Tallinn: In einem traditionellen estnischen Holzhaus mit mediterran inspirierten Tellern. NOA – Tallinn: Die Schwester des Sternerestaurants NOA Chef’s Hall, mit moderner saisonaler Küche und unvergesslichem Meerblick.

– Tallinn: Die Schwester des Sternerestaurants NOA Chef’s Hall, mit moderner saisonaler Küche und unvergesslichem Meerblick. UMA – Tallinn: Eine wunderschöne Terrasse am Hafen und moderne, unorthodoxe asiatische Küche (Unorthodox Modern Asian).

– Tallinn: Eine wunderschöne Terrasse am Hafen und moderne, unorthodoxe asiatische Küche (Unorthodox Modern Asian). Tuljak – Tallinn: Retro-Stil und kreative Gerichte, die in der baltischen Tradition verwurzelt sind.

MICHELIN Green Star: Nachhaltigkeit im Fokus

Drei Restaurants wurden erneut mit dem MICHELIN Green Star für herausragende Nachhaltigkeitskonzepte ausgezeichnet:

Fotografiska – Tallinn (biologische Zutaten, regionale Lieferketten, Zero Waste)

– Tallinn (biologische Zutaten, regionale Lieferketten, Zero Waste) Hiis – Manniva (Kreislaufwirtschaft, weniger populäre Fleischstücke, natürliche Dekoration)

– Manniva (Kreislaufwirtschaft, weniger populäre Fleischstücke, natürliche Dekoration) Kolm Sõsarat – Lüllemäe (Familienbetrieb mit eigenem Garten, Hof und Wald)

Neuaufnahmen in die Hauptauswahl (ohne Stern/Bib Gourmand)

Fünf neue Restaurants in Tallinn haben es in diesem Jahr erstmals in die Hauptauswahl des MICHELIN Guide Estland geschafft:

Neben den drei neuen Bib Gourmands haben es fünf weitere neue Restaurants in die Hauptauswahl des MICHELIN Guide Estland 2026 geschafft:

Cafe Tempo – Tallinn (Telliskivi-Viertel): Tagsüber Bäckerei und Café, abends verwandelt es sich in ein belebtes Bistro mit mediterranen Gerichten vom Holzkohlegrill. Põhjala Tap Room – Tallinn: Der ideale Ort für einen gelungenen Abend in einer Handwerksbrauerei. Hier entdecken Feinschmecker den authentischen Geschmack von Texas-BBQ, begleitet von einer großartigen Auswahl an Bieren vom Fass – darunter Põhjala IPAs und fassgereifte Imperial Stouts. Restoran O2 – Tallinn: In einem renovierten Viertel am Rande der Altstadt gelegen, besticht es durch seine dunkle, gedämpfte Einrichtung. Serviert wird eine mutige Küche, die estnische und nordische Aromen mit asiatischen Akzenten verbindet. Für ein besonders nahes Kucherlebnis können Gäste am C-förmigen Chef’s Table Platz nehmen. Riva – Tallinn: Das Motto des Restaurants: „Wo das südliche Meer auf das nördliche Ufer trifft“ – das gibt einen guten Eindruck davon, was auf der Speisekarte zu finden ist: hochwertige lokale Produkte von Land und Meer mit mediterranen Farben und Aromen. Sadu – Tallinn: Eine weitere belebte Adresse, die von Chef und Inhaber Kristjan Jekimov (estonisch-koreanischer Herkunft) geführt wird. Er bietet eine prägnante Speisekarte, auf der sich traditionelle Gerichte mit persönlicheren Kreationen vermischen, die seine beiden Kulturen ehren.

MICHELIN Special Awards 2026

Vier Persönlichkeiten der estnischen Gastronomieszene wurden mit Sonderpreisen geehrt:

Award Preisträger Restaurant Young Chef Award Gerli Travkin Fotografiska (Tallinn) Service Award Team Vesta Vesta (Tallinn) Sommelier Award Aleksei Pogrebnoi NOA Chef’s Hall (Tallinn) Opening of the Year Award Heinrich Liis FUME (Tallinn)

Die komplette Liste: Alle 43 Restaurants im MICHELIN Guide Estland 2026

Die folgende Liste enthält alle 43 empfohlenen Restaurants, sortiert nach Auszeichnung und alphabetisch.

Zwei MICHELIN Sterne (1 Restaurant)

Ein MICHELIN Stern (1 Restaurant)

NOA Chef’s Hall – Tallinn

Bib Gourmand (9 Restaurants)

Fellin – Viljandi Fotografiska – Tallinn (auch Green Star) FUME – Tallinn Lore Bistroo – Tallinn Mantel ja Korsten – Tallinn NOA – Tallinn Tuljak – Tallinn UMA – Tallinn Vesta – Tallinn

MICHELIN Green Star (3 Restaurants)

Fotografiska – Tallinn (bereits oben gelistet) Hiis – Manniva Kolm Sõsarat – Lüllemäe

Hauptauswahl (weitere empfohlene Restaurants, 32 Adressen)

Art Priori – Tallinn Barbarea – Tallinn Cafe Tempo – Tallinn (Neu 2026) Gianni – Tallinn Härg – Tallinn Hiis – Manniva (bereits oben als Green Star) Hõlm – Tartu Joyce – Tartu Kolm Sõsarat – Lüllemäe (bereits oben) Koyo – Tallinn Lee Brasserie – Tallinn Mere 38 – Võsu Mon Repos – Tallinn Moon – Tallinn Morel Bistroo – Tallinn Osteria il Cru – Tallinn Paju Villa – Tallinn Põhjala Tap Room – Tallinn (Neu 2026) Pull – Tallinn Puri – Tallinn R14 – Tallinn RADIO – Tallinn Rado – Tallinn Restoran O2 – Tallinn (Neu 2026) Riva – Tallinn (Neu 2026) Sadu – Tallinn (Neu 2026) Shang Shi – Tallinn SOO – Maidla Tchaikovsky – Tallinn TOKO – Tartu VÕIVÕI – Tallinn Wicca – Laulasmaa

Hinweis: Die Summe der Hauptauswahl umfasst 32 Restaurants, inklusive der drei Green-Star-Betriebe, die bereits in der Liste stehen. Die Gesamtzahl von 43 ergibt sich aus: 2 Sterne-Restaurants + 9 Bib Gourmands + 32 Hauptauswahl (wobei Fotografiska, Hiis und Kolm Sõsarat sowohl in der Hauptauswahl als auch als Green Star bzw. Bib Gourmand gezählt werden, aber nur einmal auf der Liste erscheinen).

Fazit: Estland als kreative Genussdestination

Mit seiner Mischung aus nordischer Kreativität, nachhaltigen Konzepten und einer überraschend jungen, dynamischen Restaurantszene etabliert sich Estland zunehmend als eine der spannendsten Genussdestinationen Nordeuropas. Besonders Tallinn verbindet innovative Gastronomie mit Design, Kultur und kurzen Wegen – vom Noblessner Hafenviertel bis zum angesagten Telliskivi Kreativquartier.

Alle genannten Restaurants können über die Website (https://guide.michelin.com) recherchiert werden. Weitere Infos rund um Estland als kulinarisches Reiseziel https://visitestonia.com/de

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