In der vierten Ausgabe des MICHELIN Estland wurden über 40 Restaurants im nordischen Land ausgezeichnet. Da 180 Grad und das NOA’s Chefs Hall bleiben mit je zwei und einem Stern an der Spitze.

Matthias Diether – hier noch im First Floor, Berlin

MICHELIN Estland

Frische Ideen, regionale Zutaten und ein feines Gespür für Nachhaltigkeit: Estland begeistert auch 2025 mit seiner Gastronomieszene. Die vierte Ausgabe des MICHELIN Estonia bestätigt: Das kleine Land zwischen Ostsee und Moorlandschaften hat kulinarisch Großes zu bieten. Insgesamt 43 Restaurants wurden ausgezeichnet – von urbaner Spitzenküche in Tallinn bis zu kreativen Landgasthöfen abseits der bekannten Wege.

Kulinarisches Estland: Zwischen Nordlicht und Nouvelle Cuisine

Unangefochten an der Spitze bleibt das 180° by Matthias Diether in Tallinn mit zwei MICHELIN-Sternen. Die Lage im stylischen Hafenviertel Noblessner und die filigranen, aromenstarken Kreationen machen das Restaurant zu einer festen Größe der kulinarischen Landschaft von Tallinn.

Auch das NOA Chef’s Hall verteidigt souverän seinen Ein-Stern-Status. Mutige Aromenspiele über offenem Feuer und die elegante Atmosphäre mit Blick über die Bucht von Tallinn zeichnen das Fine-Dining-Erlebnis aus.

Neues entdecken: Von asiatischen Genussreisen bis zur Landküche

Besonders erfreulich für Foodies: Das Restaurant UMA in Tallinn erhält neu den Bib Gourmand für kreative asiatische Küche in legerem Ambiente. In direkter Nachbarschaft zum beliebten Lore Bistroo überzeugt UMA mit modernen Sharing-Gerichten voller Geschmack – unkompliziert, spannend und fair im Preis.

Die Gesamtzahl der Bib-Gourmand-Adressen steigt damit auf sieben, darunter beliebte Klassiker wie Fellin in Viljandi, das mediterrane Mantel ja Korsten oder das trendige Hafenrestaurant NOA.

Nachhaltigkeit schmeckt: Grüner Stern für Hiis

Mit dem Grünen Stern würdigt der Guide besonders nachhaltige Konzepte. Neu in diesem Kreis: das ländlich gelegene Hiis in Manniva. In einem alten Bauernhaus im Norden von Estland zelebriert Küchenchef Daanius Aas ein bewusstes Kreislaufkonzept – mit Zutaten aus eigenem Anbau, forciertem Nose-to-Tail-Prinzip und viel Liebe zum Detail.

Wieder ausgezeichnet wurden das innovative Fotografiska in Tallinn als erstes Zero Waste Restaurant des Landes und das idyllische Landrestaurant Kolm Sõsarat, wo drei Schwestern alte Rezepte und regionale Zutaten neu interpretieren.

Acht kulinarische Neuzugänge im Michelin Estland

Die estnische Gastronomieszene bleibt in Bewegung. Gleich acht neue Adressen wurden in die Auswahl aufgenommen, darunter:

• Morel Bistroo – modern, regional, unkompliziert

• Osteria il Cru – authentische italienische Klassiker mit persönlichem Twist

• Koyo – japanisches Omakase-Menü auf Topniveau

• VÕIVÕI – Restaurant, Buchladen und Blumenladen in einem – mit Feuerküche und spannenden Aromen

• TOKO in Tartu – kosmopolitisches Rooftop-Dining mit Aussicht

Persönlichkeiten, die Estlands Küche prägen

Die Sonderpreise des Guides gehen 2025 an herausragende Talente:

• Young Chef Award: Mark Keerd, HOOV, Tallinn

• Service Award: Vladimir Severin, Shang Shi, Tallinn

• Sommelier Award: Kevin Lilleleht, 180° by Matthias Diether, Tallinn

• Eröffnung des Jahres: Kristo Malm, UMA, Tallinn

Genussland mit Zukunft: Estland kulinarisch entdecken

Vom Fine Dining mit Meeresblick bis zum familiengeführten Hofrestaurant: Estland beweist, dass Genuss, Kreativität und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind. Für Reisende, die außergewöhnliche Geschmackserlebnisse suchen, bleibt das Land ein echter Geheimtipp.

