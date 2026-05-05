Heumilch-Käse des Monats Mai: Heublumen- und Kräuterkäse

Mit dem Frühling verändert sich die Fütterung der Heumilchkühe. Frische Gräser und Kräuter sorgen für neue geschmackliche Nuancen und machen Lust auf Käsespezialitäten mit feinen Kräuteraromen.

Heublumen- und Kräuterkäse

Heublumen- und Kräuterkäse

Im Frühling zeigt sich die Vielfalt der Wiesen besonders deutlich. Pflanzen wie Löwenzahn, Spitzwegerich oder Wiesensalbei prägen das Futter der Heumilchkühe und bringen nach der Winterfütterung mit Heu einen geschmacklichen Neustart. Dieses artenreiche Futter bildet die Grundlage für eine besonders aromatische Milch und trägt wesentlich zur Qualität der Heumilch bei.

Kräuter prägen den Charakter auf zwei Ebenen

Auch optisch wird dieser Wandel sichtbar: Die Heumilch erhält eine intensivere gelbliche Farbe. Verantwortlich dafür ist das Beta-Carotin im frischen Gras, das von den Kühen aufgenommen und über die Milch weitergegeben wird. Mit dem Weidebeginn kann sich dadurch auch die Farbintensität des Käses verstärken. Schafe und Ziegen verwerten dieses Carotin hingegen weitgehend, weshalb ihre Milch und daraus hergestellte Käse deutlich heller bleiben.

Viele Sennereien und Käsereien der ARGE Heumilch greifen diese natürlichen Aromen gezielt auf und veredeln ihre Käsespezialitäten zusätzlich mit Kräutern – entweder im Käseteig oder als Affinage an der Rinde. Von Heublumen und Wiesenkräutern bis hin zu kräftigeren Gewürzmischungen entstehen so Käsespezialitäten mit differenzierten Geschmacksprofilen, die den Frühling erlebbar machen.

Zusätzliche Geschmacksnuancen durch Veredelung

Seit Generationen wird Heumilch-Käse mit Kräutern und Gewürzen verfeinert. Schnittlauch und Bärlauch bringen frische, leicht zwiebelige Noten, Heublumen und Wiesenkräuter verleihen eine feine, blumige Aromatik. Thymian und Rosmarin sorgen für würzige Nuancen, während Pfeffer oder Chili gezielt Schärfe und Tiefe ergänzen. Auf diese Weise verbindet sich die natürliche Fütterung mit handwerklicher Veredelung von der Wiese bis zum fertigen Käse zu einem stimmigen Gesamtbild.

Wissenswert: Um die Aromen eines Käses optimal zur Geltung zu bringen, sollte er etwa 30 Minuten vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank genommen werden. Bei Raumtemperatur entfalten sich Geschmack und Konsistenz am besten.

Rezepttipp: Frühlings-Frittata

Eine einfache und vielseitige Idee für den Frühling ist eine Frittata mit Heumilch-Käse mit Kräutern. Sie eignet sich ideal als leichte Mahlzeit und schmeckt auch kalt.

Zutaten:

1 Schalotte

1 Lauch

1 Frühlingszwiebel

4 EL Koriandersamen

8 Eier

1 TL Salz

Pfeffer

1 TL Backpulver

je 1 Bund Koriander, Dill und Petersilie

150 g Heumilch-Käse mit Kräutern

Optional Joghurt

Zubereitung: Schalotte würfeln, Lauch und Frühlingszwiebel in Ringe schneiden (Grün beiseitelegen). In Olivenöl mit Koriandersamen 10–12 Minuten weich dünsten, nicht bräunen, anschließend abkühlen lassen.

Eier mit Backpulver, Salz und Pfeffer verquirlen. Gehackte Kräuter (etwas für später zurückbehalten), Gemüse und Käse unterrühren.

Masse in einer geölten, ofenfesten Pfanne 8–10 Minuten bei niedriger Hitze stocken lassen. Danach bei 150 °C im Ofen 10–15 Minuten fertig garen.

In Stücke schneiden und mit Frühlingszwiebelgrün und Kräutern servieren, optional mit Joghurt.

Über die ARGE Heumilch

Die ARGE Heumilch ist Europas führende Organisation für die Erzeugung und Vermarktung von Heumilch g.t.S. (garantiert traditionelle Spezialität). Sie repräsentiert mehr als 6.500 Heumilch-Lieferanten und 63 verarbeitende Betriebe aus Österreich, Bayern und Baden-Württemberg. Der Bio-Anteil der Heumilch liegt aktuell bei 40 Prozent und konnte seit dem Start der Initiative 2009 beinahe verdoppelt werden. Das EU-Gütesiegel „Heumilch g.t.S.“ und die Anerkennung der Heuwirtschaft durch die FAO als landwirtschaftliches Kulturerbe von globaler Bedeutung unterstreichen die hohe Qualität und Tradition dieser Produktionsweise.

„Enjoy, it’s from Europe” – Die Europäische Union unterstützt die ARGE Heumilch und ihre Kampagne zur Stärkung und Förderung von nachhaltig produzierten und qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Die ARGE Heumilch im Internet: www.heumilch.com,