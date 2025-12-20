Hier erhalten Sie Infos über Veranstaltungen im Bereich der Weiterbildung im Käsehandwerk und der Milchverarbeitung vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. – Weiterbildung Milchverarbeitung: Eis & Käse etc

Ziegenfrischkäse gereift mit Aschemantel (Weichkäse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Maiwald

Weiterbildung Milchverarbeitung: Eis & Käse etc

SCHULUNGEN

GRUNDKURS Speiseeis – handwerklich hergestellt

07. – 08. Januar 2026

Familie Eisl GmbH Josef Eisl, Farchen 24, 5342 Abersee, ÖSTERREICH

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12319

Praxis-Workshop Bio-Molke Verarbeitung Teil II – KOSTENFREI!

Molkejoghurt, Molkepudding und Molkekaramell einfach selbst hergestellt

21. Januar 2026

Hochschule Osnabrück – WABE Zentrum, 49134 Wallenhorst

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12936

Mozzarella & Caciotta

24. Januar 2026

Heldernhof, Rohrstraße 85, 6973 Höchst, ÖSTERREICH

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12885

Kultureneinsatz in Theorie & Praxis – mit Fachfrau Insa Petersen von IP Ingredients

28. – 29. Januar 2026

antonius : gemeinsam begegnen gGmbH Kloster Frauen­berg, Am Frauenberg 1, 36039 Fulda

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12233

KLEINER AUSBLICK AUF FEBRUAR:

Blauschimmelkäse

06. Februar 2026

Hofkooperative Vorberg GmbH & Co. KG, Nordratherstraße 281, 42553 Velbert-Neviges

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12347

GRUNDKURS Hofeigene Milchverarbeitung

09. – 13. Februar 2026

Heinrichshof Landwirtschaft GbR, Baumgarten 16, 57632 Burglahr

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12897

Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. https://www.milchhandwerk.info