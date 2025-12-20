Veröffentlicht am von Gourmet Report

Weiterbildung Milchverarbeitung: Eis & Käse etc

Hier erhalten Sie Infos über Veranstaltungen im Bereich der Weiterbildung im Käsehandwerk und der Milchverarbeitung vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. – Weiterbildung Milchverarbeitung: Eis & Käse etc

SCHULUNGEN

GRUNDKURS Speiseeis – handwerklich hergestellt
07. – 08. Januar 2026
Familie Eisl GmbH Josef Eisl, Farchen 24, 5342 Abersee, ÖSTERREICH
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12319

Praxis-Workshop Bio-Molke Verarbeitung Teil II – KOSTENFREI!
Molkejoghurt, Molkepudding und Molkekaramell einfach selbst hergestellt
21. Januar 2026
Hochschule Osnabrück – WABE Zentrum, 49134 Wallenhorst
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12936

Mozzarella & Caciotta
24. Januar 2026
Heldernhof, Rohrstraße 85, 6973 Höchst, ÖSTERREICH
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12885

Kultureneinsatz in Theorie & Praxis – mit Fachfrau Insa Petersen von IP Ingredients
28. – 29. Januar 2026
antonius : gemeinsam begegnen gGmbH Kloster Frauen­berg, Am Frauenberg 1, 36039 Fulda
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12233

KLEINER AUSBLICK AUF FEBRUAR:

Blauschimmelkäse
06. Februar 2026
Hofkooperative Vorberg GmbH & Co. KG, Nordratherstraße 281, 42553 Velbert-Neviges 
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12347

GRUNDKURS Hofeigene Milchverarbeitung
09. – 13. Februar 2026
Heinrichshof Landwirtschaft GbR, Baumgarten 16, 57632 Burglahr 
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12897

Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. https://www.milchhandwerk.info

