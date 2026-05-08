Die besten Restaurants in Leipzig 2026: Lisa Angermann und Andreas Reinke (2,5/5) kochen in Frieda moderne, produktfokussierte Menüs, Klaus Schunack (2,5/5) serviert im kuultivo zugängliches Fine Dining mit viel Gemüse, Olaf Herzig (2,5/5) setzt im Macis auf konsequente Bio-Marktküche, und Detlef Schlegel (3,5/5) hält mit Stadtpfeiffer den klassischen Gourmet-Leuchtturm der Stadt.​

Stadtpfeiffer

Die besten Restaurants in Leipzig 2026

Die besten Restaurants in Leipzig 2026: Lisa Angermann und Andreas Reinke (2,5/5) kochen in Frieda moderne, produktfokussierte Menüs, Klaus Schunack (2,5/5) serviert im kuultivo zugängliches Fine Dining mit viel Gemüse, Olaf Herzig (2,5/5) setzt im Macis auf konsequente Bio-Marktküche, und Detlef Schlegel (3,5/5) hält mit Stadtpfeiffer den klassischen Gourmet-Leuchtturm der Stadt.​

Frieda, Gohlis-Süd

Küchenchefs: Lisa Angermann und Andreas Reinke

Öffnungszeiten: Di–Sa 18–0 Uhr

Website Restaurant: https://frieda-restaurant.de

Bewertung: 2,5/5

In Frieda stehen Lisa Angermann und Andreas Reinke im Mittelpunkt: Ihr Menü setzt auf moderne, produktfokussierte Küche mit klaren Aromen, viel Handwerk und entspanntem Fine Dining ohne steife Etikette. Menü ab 125 €, Hauptgericht ab 32 €.​

kuultivo, Plagwitz/Könneritzstraße

Küchenchef: Klaus Schunack

Öffnungszeiten: Di–Sa 18–23 Uhr

Website Restaurant: https://kuultivo.com

Bewertung: 2,5/5

Im kuultivo prägt Klaus Schunack den Bistro-Stil mit 5–6 Gängen, reduziert auf wenige Hauptprodukte pro Teller, viel Gemüse und verständliche, zeitgemäße Aromatik – Fine Dining mit niedriger Schwelle. Menü ab 110 €, Hauptgericht ab 28 €.​

Restaurant Macis, Mitte/Innenstadt

Küchenchef: Olaf Herzig

Öffnungszeiten: Mo–Fr 11.30–14.30 und 18–22.30 Uhr, Sa 9–14.30 und 18–22.30 Uhr

Website Restaurant: https://macis-leipzig.de

Bewertung: 2,5/5

Im Macis setzt Olaf Herzig auf konsequente Bio-Marktküche: Seine Gerichte verbinden regionale Zutaten, eigene Bäckerei und Patisserie zu kreativer, alltagstauglicher Gourmetküche – vom Frühstück bis zum Abendmenü. Menü ab 32 € (Lunch), Hauptgericht ab 28 €.​

Stadtpfeiffer, Innenstadt/Gewandhaus am Augustusplatz

Küchenchef: Detlef Schlegel

Öffnungszeiten: Mi–Sa 18–23 Uhr

Website Restaurant: https://www.stadtpfeiffer.de/

Bewertung: 3,5/5

Im Stadtpfeiffer hält Detlef Schlegel die klassische Gourmet-Flagge Leipzigs hoch: Seine französisch grundierte Küche lebt von präzisen Garzeiten, eleganten Saucen und einem festlichen Speisesaal im Gewandhaus. Menü ab 135 €, Hauptgericht ab 52 €.​

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants“ erstellt.​ www.feinschmecker.de

In Leipzig fand „Der Feinschmecker“ vier erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

Wir und die Leser freuen uns über Ihre Tipps. Schreiben Sie in die Kommentare – bitte mit (notfalls kleiner) Beschreibung!