Leipziger Kaffeehaustradition, regionale Küche und aktuelle Sternerestaurants 2025.

Leipzeig Riquet

Genussstadt Leipzig

Leipzig etabliert sich weiterhin als vielseitige Destination für Feinschmecker. Die sächsische Großstadt vereint traditionsreiche Kaffeehauskultur, historische Gasthäuser sowie eine moderne Restaurantlandschaft. Dieser Bericht bietet einen aktuellen, recherchierten Überblick über kulinarische Entwicklungen, Gourmetadressen und insbesondere die Sternerestaurants der Stadt.

Kaffeehäuser und Kulinarik mit Geschichte

Bereits im 18. Jahrhundert galt Leipzig als Zentrum des Kaffeegenusses. Zeitzeugen wie der „Arabische Coffe Baum“, Deutschlands ältestes dauerhaft betriebenes Kaffeehaus (seit 1711), sind auch heute prägend für das Stadtbild. Bedeutende Persönlichkeiten – von Bach bis Bill Clinton – kehrten hier ein. Die jüngst eröffnete Kaffeehaus-Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum ermöglicht Besuchern vertiefende Einblicke in 300 Jahre Kaffee- und Stadtgeschichte (stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de).

Weitere klassische Adressen sind das Café Riquet (Jugendstil, „Leipziger Lerche“), das Café Grundmann und das Café Kandler am Thomaskirchhof. Parallel entwickelt sich seit einigen Jahren eine junge, dynamische Röstereiszene (Elstermühle, Franz Morish, Röskant) mit Workshops und eigenen Kaffeemischungen. Moderne Cafés wie Schwung und Schwebe verbinden Kaffeetradition mit kreativer Kulinarik.

Historische Wirtshäuser und regionale Spezialitäten

Die gutbürgerliche Gastronomie ist in Leipzig nach wie vor ein wichtiger Teil der Esskultur. Auerbachs Keller, bekannt durch Goethes „Faust“, feiert 2025 sein 500-jähriges Jubiläum und überzeugt mit klassischer Küche und besonderem Ambiente. Barthels Hof und der historische Bayrische Bahnhof (älteste Gosebrauerei der Welt) servieren regionale Spezialitäten wie „Leipziger Lerche“ oder Gose-Bier. Im Ratskeller im Neuen Rathaus gibt es sächsische Gerichte und Bier aus der eigenen Brauerei. Weitere Infos: leipzig.travel/traditionelle-kueche.

Aktuelle Sternerestaurants in Leipzig – Stand 2025

Nach der Schließung des renommierten Falco Ende 2023 bestehen noch drei Einsterner. Die wichtigsten aktuellen Michelin-Sternerestaurants (Stand Oktober 2025) sind:

Restaurant Michelin-Stern(e) Küche/Profil Bemerkung FRIEDA 1 Stern Moderne, regionale Spitzenküche Lisa Angermann, Fine Dining, kreative Menüs Stadtpfeiffer 1 Stern Klassische Gourmetküche Im Gewandhaus, handwerkliche Präzision Kuultivo 1 Stern Pflanzlich-modern, innovativ Newcomer, erstmals mit Stern 2025

FRIEDA (Gohlis) legt den Fokus auf lokale Produkte und bietet ein kreatives Menü im modernen Fine-Dining-Ambiente. Stadtpfeiffer im Gewandhaus steht für klassische Gourmetküche mit zeitgenössischer Handschrift. Neu dazugekommen ist Kuultivo mit innovativer, pflanzenbasierter Küche.

Weitere ambitionierte, aber aktuell unprämierte Adressen sind das französisch inspirierte C’est la vie, das traditionsreiche Schaarschmidts, Planerts (Casual Fine Dining), das Macis (bio, saisonal, regional) und das Restaurant Michaelis (Bib-Gourmand, Falstaff).

Die Entwicklung der Leipzig Gourmet-Szene zeigt, dass die Stadt nach dem Wegfall von Falco weiter auf innovative, nachhaltige und regionale Fine Dining Konzepte setzt.

Moderne Gastronomie und nachhaltige Küche

Viele neue Gastrobetriebe legen Gewicht auf saisonale, nachhaltige sowie vegetarisch-vegane Angebote. Beispiele hierfür sind Zest, Symbiose, OUAI und die Vleischerei – Adressen, die in Fachführern und Portalen regelmäßig empfohlen werden.

Fazit: Kulinarische Landschaft in Leipzig

Leipzig bleibt eine vielseitige und geschichtsbewusste Genussstadt. Dank traditionsreicher Kaffeehäuser, regionaler Wirtshäuser und moderner Gourmetadressen mit Michelin-Stern behauptet sich die Stadt als wichtiger kulinarischer Hotspot in Mitteldeutschland. Die Sternerestaurants FRIEDA, Stadtpfeiffer und Kuultivo zeigen, wie aktuell handwerkliches Können, Kreativität und Regionalität zusammenspielen.

Mehr Informationen und tagesaktuelle Empfehlungen: