Gault&Millau 2026 Österreich – alle Sieger, Trends & Zukunftswerte

Im neuen Gault&Millau Restaurantguide 2026 Österreich werden 780 Restaurants mit einer oder mehreren Hauben ausgezeichnet – ein Rekordstand für das Land. Der größte Aufsteiger ist Tirol mit 5 neuen Top-Betrieben, während Wien trotz vieler Punkte leider 14 Haubenlokale verliert. Die stärksten Gourmetregionen sind Tirol (119 Haubenrestaurants), Wien (168), die Steiermark (110) und Niederösterreich (99).

Gault&Millau Restaurantguide 2026 Österreich

Die neuen Stars: Sieger, Aufsteiger und Trophäen 2026

5-Hauben-Küchenchef Thomas Dorfer (Landhaus Bacher, Niederösterreich) steigt dieses Jahr mit 19 Punkten in die absolute Elite auf:

„19 Punkte, die Höchstwertung, das flüstert man eigentlich nur. Das ist wie ein Oscar, das haben nur ganz wenige Köche in Österreich je geschafft. Meine Frau hat mir immer den Rücken gestärkt, ich liebe Dich dafür!“

– Thomas Dorfer

Vitus Winkler vom Kräuterreich by Vitus Winkler, Salzburg, ist „Koch des Jahres 2026“. Seine Gerichte verbinden alpine Tradition und Kräuterreichtum mit avantgardistischen Techniken und tiefem Respekt vor der Natur.

Patissière des Jahres 2026 ist Julia Knoll (Bruderherz Fine Dine, Fiss, Tirol), die mit ihren filigranen Desserts moderne Patisseriekunst neu definiert.

Sommelier des Jahres 2026: René Kolleger (Harald Irka am Pfarrhof, Sausal, Steiermark) begeistert mit Leidenschaft für Wein und Weitergabe von Wissen, z.B. im Podcast „Einfach trinken“.

Newcomerin des Jahres: Lisa Morent (s’Morent, Zöblen, Tirol), die als Küchenchefin Regionalität mit Innovation vereint.

Weinkarte des Jahres: Alpenstern Damüls, Vorarlberg mit über 2.000 wohl sortierten Weinen und starker Riesling-Expertise.

Thomas Dorfer

Weitere Auszeichnungen 2026

Südtirol & Alm-Guide

Südtirol glänzt mit Peter Girtler (Einhorn, Freienfeld) als Koch des Jahres und nachhaltigen Konzepten. Im Alm- und Hüttenguide Tirol 2026 gewinnt die Grawandhütte, Zillertal als beste Tiroler Almhütte.

Gault&Millau Weinguide 2026: Neue Bewertung, Top-Weine und Trends

Erstmals bewertet der Weinguide nach dem internationalen 100-Punkte-System. Herausragende Weine etwa von Prieler, Burgenland oder Sekt von Malat, Kremstal. Fokus liegt auf Authentizität, Handwerk und höchste Qualität, mit klaren Schwerpunkten auf Wachau, Kamptal, Südsteiermark, Eisenberg und Leithaberg.

Hotelguide: Die besten Adressen Österreichs

Von Adults only bis Longevity-Wellness: der neue Hotelguide präsentiert 700 Top-Häuser jeder Kategorie.

Gault&Millau 2026 kaufen & Medien-Download

Alle Bildmaterialien, Credits und Presskit zur honorarfreien Verwendung finden Sie hier.

Preise, Erscheinungstermine und Bestellmöglichkeiten der Guides (Restaurant, Wein, Hotel, Südtirol, Alm) gibt es auch unter gaultmillau.at.