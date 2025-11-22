| Bewerbungsstart für die innovativsten Produkte, besten Talente und neuesten Konzepte.
Innovative Lösungen, unternehmerischer Mut und vielversprechender Branchennachwuchs: Die INTERNORGA 2026 rückt mit gleich drei renommierten Awards das beeindruckende Potenzial der Branche ins Rampenlicht. Ab sofort läuft die Bewerbungsphase für den INTERNORGA Zukunftspreis, den NEXT CHEF AWARD und den Deutschen Gastro-Gründerpreis. Gesucht werden Konzepte und Unternehmen mit Weitblick sowie junge Talente mit Leidenschaft.
INTERNORGA Awards 2026
|Der INTERNORGA Zukunftspreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche und würdigt seit vielen Jahren Unternehmen, die mit innovativen Konzepten Verantwortung übernehmen und den Weg in eine nachhaltige Zukunft weisen. Im Fokus stehen marktreife Lösungen mit Vorbildcharakter – etwa in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung oder gesellschaftliches Engagement. Bewertet werden die Einreichungen von einer unabhängigen Jury: Trendforscherin Hanni Rützler, Nachhaltigkeitswissenschaftler Dr. Daniel Dahm, Umwelttechniker Carl-Otto Gensch und Gastronomieberater Rainer Roehl prüfen die Konzepte nach Kriterien wie Innovationsgrad, Umsetzbarkeit und Zukunftsrelevanz. Wer die Jury 2026 überzeugen möchte, kann sich ab sofort bis zum 10. Januar 2026 direkt über die Website bewerben.
| Gesucht: Die Kochstars von morgen
Auch 2026 geht es wieder heiß her auf der INTERNORGA: Beim NEXT CHEF AWARD haben Nachwuchstalente bis 30 Jahre die Möglichkeit, Leidenschaft, Kreativität sowie Können beim Kochen zu beweisen. Begleitet wird der Wettbewerb von Spitzenkoch Johann Lafer, der nicht nur die Jury persönlich zusammenstellt, sondern auch als Gesicht und Impulsgeber des Awards die Nachwuchsförderung aktiv mitgestaltet. „Der NEXT CHEF AWARD liegt mir seit vielen Jahren besonders am Herzen. Es begeistert mich, wie viel Talent, Leidenschaft und Kreativität in der jungen Generation steckt. Mit diesem Wettbewerb schaffen wir eine Bühne, auf der sie sich zeigen, wachsen und ihren Weg in die Branche starten können – das ist für mich echte Zukunftsförderung“, so Lafer im Gourmet Report Gespräch. Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 2025 auf der Website der INTERNORGA möglich.
|Der größte deutschsprachige Gastronomie-Gründungswettbewerb geht wieder an den Start und prämiert die besten und innovativsten Konzepte. Ob Foodtruck, Family-Café oder innovative Pizza-Sandwiches – der Deutsche Gastro-Gründerpreis sucht Startups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mit kreativen Ideen die Gastronomie neu denken. Bis zum 8. Dezember 2025 haben Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit, sich online für den beliebten Award zu bewerben, die Expertenjury zu überzeugen und am 13. März 2026 auf der INTERNORGA den großen Auftritt vor Live-Publikum zu feiern. Als Preis winken nicht nur Anerkennung und Preisgeld, sondern auch professionelle Unterstützung, wertvolle Kontakte sowie mediale Sichtbarkeit. Verliehen wird der Award gemeinsam vom Leaders Club Deutschland, orderbird und der INTERNORGA.
|Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hospitality und Foodservice. Als jährlicher Treffpunkt für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien findet sie vom 13. bis 17. März 2026 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.
