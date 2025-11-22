INTERNORGA Awards 2026

Gesucht: Die Kochstars von morgen

Auch 2026 geht es wieder heiß her auf der INTERNORGA: Beim NEXT CHEF AWARD haben Nachwuchstalente bis 30 Jahre die Möglichkeit, Leidenschaft, Kreativität sowie Können beim Kochen zu beweisen. Begleitet wird der Wettbewerb von Spitzenkoch Johann Lafer, der nicht nur die Jury persönlich zusammenstellt, sondern auch als Gesicht und Impulsgeber des Awards die Nachwuchsförderung aktiv mitgestaltet. „Der NEXT CHEF AWARD liegt mir seit vielen Jahren besonders am Herzen. Es begeistert mich, wie viel Talent, Leidenschaft und Kreativität in der jungen Generation steckt. Mit diesem Wettbewerb schaffen wir eine Bühne, auf der sie sich zeigen, wachsen und ihren Weg in die Branche starten können – das ist für mich echte Zukunftsförderung“, so Lafer im Gourmet Report Gespräch. Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 2025 auf der Website der INTERNORGA möglich.

