Guide MICHELIN Lettland 2026

Im Oktober 2025 wurde die dritte Selektion des Guide MICHELIN Lettland präsentiert. Die Ausgabe 2026 umfasst insgesamt 34 Restaurants, davon 27 in der Hauptstadt Riga und 7 in anderen Landesteilen.

Lettland- Vegetarische und vegane Restaurants

MICHELIN Lettland

Drei neue Adressen bereichern in diesem Jahr die Auswahl. Der Guide würdigt auch Talente mit vier Sonderpreisen und hebt Bewusstseinswandel bei Nachhaltigkeit und Service hervor.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report Gespräch: „Wir sind erfreut, drei neue Adressen in der lettischen Auswahl zu feiern. Darunter SMR Bistro, das mit seiner französisch-dänischen Küche zu ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt und damit einen Bib Gourmand erhielt. Die gastfreundliche Atmosphäre und liebevolle Dekoration bereichern das Gesamterlebnis – deshalb gewinnt das Restaurant auch den Preis für die Eröffnung des Jahres.“

Sterne und Bib Gourmand 2026

Zwei Restaurants in Riga behalten ihre MICHELIN-Sterne: JOHN Chefs Hall und Max Cekot Kitchen .

und . Fünf Bib Gourmand werden vergeben. Neue Bib Gourmand-Empfänger sind: SMR Bistro (Riga), das mit französischer Küche und skandinavischen Einflüssen punktet – u. a. mit „smørrebrød“ zum Lunch und geteilten Gerichten wie ganzem Steinbutt. H.E. Vanadziņš (Cēsis), das durch lokale Zutaten, hausgemachte Cocktails, ein modernes Ambiente und faire Preise auffällt.

Die drei Bib Gourmand aus dem Vorjahr (Milda, Shyu, Snatch, alle Riga) behalten ihre Auszeichnung.

Max Cekot Kitchen, Riga

Neue Empfehlungen und Vielfalt

Zwei neue Adressen verstärken die Hauptselektion – darunter The Catch, ein japanisch inspiriertes Restaurant mit Sushi- und Tempura-Schwerpunkt und exzellentem Service (MICHELIN Servicepreis an Sergejs Šiporovs und Team). Das Restaurant Māsa bietet eine mediterrane Speisekarte mit regionalen Akzenten und asiatischen Noten.

Der Guide repräsentiert eine breite kulinarische Palette: klassisch französisch, modern-nordisch, japanisch, lokal-lettisch und mediterran.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die MICHELIN Grüne Stern-Auszeichnung für Nachhaltigkeit geht erneut an Pavāru māja, das durch konsequente Umsetzung umweltfreundlicher Initiativen überzeugt.

Sonderpreise 2026

Neben dem Preis für die Eröffnung des Jahres für SMR Bistro vergibt MICHELIN folgende Auszeichnungen:

Junger Chef: Timofei Monakhov (Seasons, Riga), für Innovation und saisonale Küche.

(Seasons, Riga), für Innovation und saisonale Küche. Servicepreis: Sergejs Šiporovs und das Team von The Catch, Riga , für herausragende Gastfreundschaft und perfekt abgestimmten Serviceablauf.

und das Team von , für herausragende Gastfreundschaft und perfekt abgestimmten Serviceablauf. Sommellerie: Ivars Kalniņš (Riviera, Riga), für exzellente Beratung und eine der umfangreichsten Weinkarten Lettlands.

Fakten zur Ausgabe

2 MICHELIN-Sterne-Restaurants

5 Bib Gourmand (davon 2 neue)

1 Grüner Stern für Nachhaltigkeit

34 empfohlene Restaurants, davon 3 neue

4 Sonderpreise für besondere gastronomische Leistungen

Die komplette Auswahl ist online im Guide MICHELIN hier