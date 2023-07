Birkensaft, Kümmelkäse, Quitten oder Pfifferlinge: Zur lettischen Küche gehören einige ausgefallene kulinarische Spezialitäten und traditionelle baltische Rezepte, die Reisende probieren sollten.

Lettische Spezialitäten

Wer Lettland kennenlernen möchte, sollte auf seiner Reise auch die lokalen kulinarischen Spezialitäten genießen. Weniger bekannt als die italienische oder asiatische Küche, aber umso spannender ist die traditionelle lettische Küche mit ihren frischen, saisonalen, regionalen Naturprodukten. Landestypische Speisen und Gerichte werden durch handgeschriebene Rezeptbücher von einer Generation an die nächste weitergegeben. Der Geschmack erinnert die Letten an ihre Kindheit, an familiäre Feste oder Jahreszeiten.

Lettlands kulinarische Spezialitäten

Lettische Spezialitäten, die Reisende probieren sollten

Birkensaft: Vom Frühlingsanfang zeugen in Lettland die Rückkehr der Zugvögel, die ersten Schneeglöckchen und ein Glas Birkensaft. Ja, der Saft von Birken hat einen süßlichen, erfrischenden, prickelnden Geschmack! Durch Fermentation wird er zum Birkenschaumwein – einem weltweit einzigartigen Getränk. Kalte Suppe: Bei Letten löst diese auffällig rosafarbene Suppe sofort Sommergefühle aus. Traditionell wird sie aus Roter Bete und Sauermilchprodukten wie Kefir, saurer Milch oder Buttermilch gemacht. Dazu kommen Kartoffeln, Eier, Wurst oder Fleisch, Gurken, Gewürze und frische Kräuter wie Schnittlauch und Dill. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept und heutzutage gibt es zahlreiche moderne Varianten für Kalte Suppe. Līgo-Käse: Der traditionsreiche „Johanniskäse“ kommt in Lettland zur Sommersonnenwende auf den Tisch. Die alten Letten glaubten, dass seine runde Form die Sonne symbolisiert und Erfolg für die Viehzucht bringt. Der Käse wird aus frischer Milch zubereitet, dazu kommen Salz und Kümmel, der dem Käse seinen unvergleichlichen Geschmack verleiht. In den Läden ist er das ganze Jahr über zu kaufen, doch selbstgemachter Kümmelkäse wird als besondere Delikatesse angesehen. Quitten: Sie gelten als „lettische Zitrone“, denn sie sind besonders reich an Vitamin C. Quittensträucher wachsen in vielen lettischen Gärten, ihre harten gelben Früchte werden vielfältig zubereitet. Traditionell wird Quittensaft gepresst, Marmelade oder Sirup gekocht. Aus Quitten wird auch ein kandierter süß-saurer Snack zubereitet und sogar Wein hergestellt. Pfifferlinge: Im Sommer und Herbst schwärmt in Lettland die ganze Familie zum Sammeln von Beeren und Pilzen in den Wäldern aus. Die frischen Pfifferlinge werden geschmort, gebraten, getrocknet oder eingelegt. In jedem Fall sind sie ein kulinarischer Genuss. Graue Erbsen: Zu Weihnachten kommen in Lettland graue Erbsen mit Speck auf den Tisch. In der lettischen Folklore symbolisiert die Erbse Wohlstand und Vitalität. In der modernen Küche werden die grauen Erbsen ähnlich wie Kichererbsen verwendet: als Hummus, zum Salat oder im Curry. Die Grauen Erbsen wurden in das EU-Register für nationale Produkte aufgenommen, die nur in einem bestimmten Gebiet benutzt werden, deren Rezepte von einer Generation an die nächste weitergegeben werden und die einen unersetzbaren landestypischen Geschmack haben. Roggenbrot: Eine große Gemeinsamkeit, die die deutsche Kultur mit der lettischen hat, ist die Liebe zum Brot. Zu fast jeder Mahlzeit wird in dem baltischen Staat Brot gereicht. Rupjmaizes ist das Bekannteste: Ein Roggenbrot, das vor allem mit seinem sehr kräftigen Geschmack überzeugt. Ein weiterer Vorteil: Das reichhaltige Brot ist lange haltbar. Somit die ideale Möglichkeit für Besucher, die den Geschmack Lettlands mit nach Hause nehmen wollen. Praline „Gotiņa”: Lettische Mahlzeiten sind ohne Süßspeisen zum Nachtisch nicht denkbar. Diese einzigartige Praline von elastischer Konsistenz wird traditionell aus frischer Milch, Zucker, Sirup, Butter und Vanille gekocht. Heute gibt es auch Pralinen mit Haselnüssen, salzigem Karamell, Erdbeeren, Kürbiskernen, Pfefferkuchen, Ingwer oder Limetten.

Der Geschmack Lettlands in der modernen Küche

Die Tradition der lettischen Spezialitäten lebt auch in der modernen lettischen Küche weiter, immer beliebter wird die Verwendung lokaler Produkte und regionaler Rezepte. So ist Das Kochhaus in Ligatne (Līgatnes Pavāru māja) beispielsweise ein Ort für Feinschmecker, die lokale Naturprodukte in exquisiten Gerichten verkosten möchten. Die Pizzeria ČAU in Riga ist ein Beweis dafür, dass auch ein weltweit verbreitetes Gericht wie die Pizza lettisch sein kann: Die ökologische Pizzeria serviert frische, saisonale und regionale Gerichte. Auch im Glas ist der Geschmack Lettlands zu finden: In der Bar Gimlet Nordic in Riga wird Limette durch Quitte ersetzt und die Cocktails bekommen durch Brennnesseln, grüne Erbsen, Kiefernzapfen, lokalen Honig und andere Geschenke der Natur ihre besondere Note.

Die besten Brunch-Büffets in Riga

Ein Brunch bietet die Möglichkeit, viele verschiedene Speisen und besondere Spezialitäten zu kosten – Kaltes und Warmes, Traditionelles und Modernes, Regionales und Saisonales. In Riga gibt es unzählige Angebote zum Brunch für fast jeden Geschmack: in der Altstadt mit DJ im Hintergrund, entspannt unter schattigen Bäumen in Pārdaugava, in der Skyline Bar mit atemberaubendem Panoramablick über die Stadt, in einer Brauerei mit lettischen Bieren oder an der Uferpromenade mit Blick auf Boote und Yachten.

Lettland – einer der baltischen Staaten Europas – mag zwar klein sein, aber seine unberührte Osteeküste und seine zahlreichen Traditionen übertreffen selbst bekanntere Reiseziele in Europa. Es hat sich zu einem echten Juwel für Reisende entwickelt, die auf der Suche nach bisher weniger bekannten Naturschönheiten und historischem Charme sind und die größeren Länder Europas hinter sich lassen wollen.

Die lettischen Städte, vor allem Riga, bieten eine Fülle von Möglichkeiten für diejenigen, die lange Spaziergänge durch die Straßen der Stadt, lebendige Kulturszenen, eine fantastische Küche, ikonische Jugendstilarchitektur und mittelalterliche Gebäude mögen. Während es in der Hauptstadt Riga und darüber hinaus zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Schlösser, Museen und architektonische Bauwerke zu entdecken gibt, sind es der Charme der alltäglichen Dinge und die beeindruckende Natur, die den Geist dieses kleinen baltischen Staates wirklich verkörpern.

www.latvia.travel

Bleibe mit dem wöchentlichen Newsletter von Gourmet Report aktuell!

Lettlands kulinarische Spezialitäten Zusammenfassung Lettlands kulinarische Spezialitäten: Birkensaft, Kümmelkäse, Quitten oder Pfifferlinge: Zur lettischen Küche gehören einige ausgefallene kulinarische Spezialitäten und traditionelle baltische Rezepte, die Reisende probieren sollten. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)