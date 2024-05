Zehn Jahre Fichtestraße 31: Gastronom Michael Köhle aus dem Tante Fichte Speiselokal in Berlin-Kreuzberg feiert im Mai ein besonderes Jubiläum.

Michael Köhle, Viktoria Kniely, Küchenchef Dominik Matokanovic

Michael Köhle

In der Berliner Gastronomieszene, in der Schließungen und Neueröffnungen sich regelmäßig die Klinke in die Hand geben, sind zehn Jahre so etwas wie eine kleine Ewigkeit. Kein Wunder also, dass Gastronom Michael Köhle mit Stolz auf ein besonderes Jubiläum blickt: Denn im Mai dieses Jahres betreibt er bereits seit zehn Jahren ein Restaurant in der Kreuzberger Fichtestraße 31. Begonnen hat er dort 2014 mit dem Restaurant Herz & Niere – seit März 2021 bespielt er die Räumlichkeiten mit Küchenchef Dominik Matokanovic und Restaurantleiterin Viktoria Kniely unter dem Namen Tante Fichte Speiselokal. Das Nachbarschaftsrestaurant mit Gourmetanspruch verbindet beste regionale Produkte mit Einflüssen aus der kroatischen Küche und ergänzt das kulinarische Angebot mit einer außergewöhnlich großen und breit gefächerten Weinauswahl. Für Köhle und sein Team ist das Jubiläum ein Grund zum Feiern.

Und so bietet das Tante Fichte Speiselokal den gesamten Monat Mai über ein exklusives Jubiläums-Menü an. Darüber hinaus lädt das Speiselokal am Sonntag, den 5. Mai 2024 zu einer Jubiläumsedition des beschwipsten Lunches mit Gastwinzer Gerrit Walter von der Mosel. Als Höhepunkt des Jubiläumsmonats öffnet das Team am Sonntag, den 26. Mai 2024 von 12 bis 17 Uhr seine Türen und lädt zu einer Gourmetparty mit Flying Food, Live-Kochstationen, Austernbar und natürlich jeder Menge Wein ein. Mit dabei sind auch Gastköche wie Max Strohe aus dem tulus lotrek, Catherine von der Melt Creperie, Matthias Gleiß aus dem Volt, Florian Mennicken aus dem Rutz Zollhaus sowie das Weingut Kurek vom Bodensee.

Jubiläums-Menü

Das Jubiläums-Menü von Küchenchef Dominik Matokanovic wird in fünf oder sieben Gängen angeboten und ist eine Hommage an besagte zehn Jahre. Klar, dass er daher auch Klassiker aus dem damaligen Herz & Niere präsentiert – allerdings nicht, ohne seinen typisch kroatischen Twist. Auf der Menükarte stehen unter anderem roh marinierter Loup de Mer aus Istrien, mit Olivenöl, Meerfenchel und Imperial Kaviar, mit Wildragout gefüllte Calamari, aromatisiert mit Fichtennadeln und Wildjus, Risotto aus Perlgraupen mit Käse von der Insel Pag und salzigen Sardellen aus Kroatien, Zweierlei vom Wild (rosa gebraten und Tatar vom Maibock) mit Sellerie und Kirschkernessig sowie Baklava mit Erdbeeren und Waldmeister.

Das gesamte Menü ist auf der Homepage unter https://tantefichte.berlin zu finden und kostet 100 Euro pro Person für fünf sowie 135 Euro pro Person für sieben Gänge. Wer auf Fleisch und Fisch verzichten möchte, wählt das vegetarische Menü zum Preis von 92 bzw. 120 Euro pro Person. Zu solch einem besonderen Menü braucht es natürlich auch etwas Besonderes im Glas. Köhle präsentiert deshalb passend zum Anlass die besten Positionen aus zehn Jahren Weinkeller. Diese besondere Weinbegleitung wird mit 65 Euro für fünf Gläser und 93 Euro für sieben Gläser berechnet. Wer es richtig krachen lassen möchte, wählt eine Wein-Rarität zum Preis ab 25 Euro pro Glas.

Der beschwipste Lunch

Seit 2022 ist der beschwipste Lunch ein echter Klassiker, bei dem Dominik Matokanovic an einem Sonntagmittag im Monat das Beste aus zwei Welten kombiniert: Hochwertige regionale Produkte treffen dann auf Einflüsse der kroatischen Küche. Gastgeberin Viktoria Kniely schenkt derweil gerne aus und sorgt dafür, dass genau das richtige Getränk den Weg in jedes Glas findet. Und so entscheidet jede*r selbst, ob sie/er beschwipst nach Hause geht oder nicht. Am 5. Mai 2024 stößt Köhles langjähriger Wegbegleiter, Winzer Gerrit Walter von der Mosel, als Gast dazu und präsentiert unter anderem seine Tante Fichte Weißwein Edition. Das Lunch-Menü zum Teilen in mehreren Etappen kostet 70 Euro pro Person, für Vegetarier 65 Euro pro Person. Wer mag, bucht auch gleich die passende Weinbegleitung dazu: Der kleine Schwips mit vier Gläsern kostet 38 Euro, der große Schwips mit sieben Gläsern wird mit 60 Euro berechnet.

Fischeintopf Tante Fichte

Jubiläums-Party

Neben dem Jubiläums-Menü und der Sonderedition des beschwipsten Lunches soll natürlich auch das Jubiläum selbst gebührend gefeiert werden. Am Sonntag, den 26. Mai 2024 öffnet Michael Köhle gemeinsam mit seinem Team daher von 12 bis 17 Uhr seine Türen und lädt zu einer Gourmetparty mit Flying Food, Live-Kochstationen, Austernbar und natürlich jeder Menge Wein ein. Als Gastköche und Partner mit dabei sind Gastköche wie Max Strohe aus dem tulus lotrek, Catherine von der Melt Creperie, Matthias Gleiß aus dem Volt, Florian Mennicken aus dem Rutz Zollhaus, Pelikan Fisch mit einer Austernbar sowie das Weingut Kurek vom Bodensee. Tickets für die Geburtstagsfeier am 26. Mai kosten 99 Euro pro Person und können ab sofort online über Formitable erworben werden

Das Tante Fichte Speiselokal befindet sich in der Fichtestraße 31 in 10967 Berlin und ist mittwochs bis samstags ab 18 Uhr geöffnet. Reservierungen nimmt das Team über die Homepage https://tantefichte.berlin entgegen.

