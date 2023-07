Holly Gastrobar zu Gast beim „Brave New Brunch“ im Studio C am 23. Juli um 13:30 Uhr

Französische Produktküche trifft auf tanzbare Beats

Endlich Sommer: Zum fünften Mal veranstaltet Cookies Event am 23. Juli 2023 im legendären Studio C am Ufer der Rummelsburger Bucht den „Brave New Brunch“. Als kulinarischer Act tritt die Holly Gastrobar an. Sommelière Fernanda Befi und Küchenchef Simon Guitard bieten einen bunten Mix aus Signature-Speisen – aus ihrem 2021 eröffneten Neuköllner Lokal – und neuen Kompositionen, um die Gäste in Feierlaune zu bringen. Für die passenden Rhythmen sorgt bei diesem unorthodoxen Open-Air-Tanzbrunch Moderna und die australische Musikerin und DJane Neu Romancer.

Studio C @ pewpew.productions

Insgesamt sieben Gänge aus der französisch geprägten Produktküche der Holly Gastrobar stehen für 78 Euro an diesem Sonntagmittag auf dem Programm. Simon Guitard, der moderne Ideen mit alten Techniken wie Pökeln, Fermentieren, Räuchern und ähnlichen Traditionen verbindet, setzt für diesen Brunch vor allen Dingen auf die starken Aromen von Saisongemüse. Los geht es mit fermentiertem Kartoffelbrot, Marchand-de-Vin-Butter und kaltgepresstem Sonnenblumenkernöl. Es folgen handgeschnittenes Rinderfilet-Tatar mit gepufftem Reis und Tomatensauce, in Salz gebackene Rote Bete mit Dinkel-Kaffee und Bronzefenchel sowie marinierten Auberginen mit Genoveser Basilikum, schwarzem Auberginenpüree, Kräutersalat mit Liebstöckel-Öl, Verjus-Dressing und gerösteten Nüssen. Abgerundet wird das Menü durch exquisite Käsebällchen und fermentiertem Nuss-Camembert mit Rote-Bete-Chutney und hausgemachtem Miso, Granny Smith mit Hafermilch und Apfelschale und schließlich gerösteten Marshmallows.

Holly Gastrobar Simon und Fernanda © Luke Johnson

Zum Menü, das auch als vegetarische oder vegane Variante gebucht werden kann, gibt es einen Willkommensdrink und gefiltertes Wasser als Begleitung. Passende Weine und alkoholfreie Alternativen hält Fernanda Befi zusätzlich bereit. Das Menü startet am 23. Juli um 13:30 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Der Einlass beginnt um 13 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf.