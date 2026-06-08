Die HOGA Nürnberg 2027 findet vom 17. bis 19. Januar 2027 statt. Fachlicher Träger der Veranstaltung ist der DEHOGA Bayern. Die Messe wird von der FOODSpecial des Service-Bundes begleitet. Die Veranstalter erwarten über 500 Aussteller in vier Hallen.

Achim Schwekendiek

HOGA Nürnberg 2027

Neues Erscheinungsbild und erweiterte Ausstellerbereiche

Die HOGA tritt laut Veranstalterangaben mit einem erneuerten Logo und neuen Farben auf. Die Ausrichtung bleibt dabei auf das bayerische Gastgewerbe bezogen. Die Aussteller richten sich an Gastwirte, Hoteliers, Betreiber von Kantinen, Einkäufer von Großküchen sowie Köche, Caterer, Mitarbeiter aus dem Service und Food-Trucker.

Die Aussteller präsentieren Angebote in den Bereichen Food & Beverage, Hospitality, Interieur und Küchentechnik sowie Dienstleistungen und IT-Lösungen. Die BÄKO Franken-Oberbayern Nord ist beteiligt, wodurch es ein speziell auf Bäcker und Konditoren zugeschnittenes Angebot gibt. Die FOODSpecial des Service-Bundes ergänzt die HOGA mit einem eigenen Food-Angebot.

Der Veranstalter kündigt Schwerpunktthemen an, darunter ein Bierquartier und die Weinlaube. Zudem sind Länderschwerpunkte mit Italien und der Türkei geplant. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus plant eine Beteiligung unter der Dachmarke „Genuss Bayern“.

Neuer Schwerpunkt Ferienwohnungen

Erstmals ist für die HOGA 2027 ein neuer Themenbereich rund um Ferienwohnungen in Vorbereitung. Laut Veranstalter entwickelt sich der Markt für Ferienwohnungen rasant. Gemeinsam mit Branchenpartnern wird diesem Thema eine eigene Plattform mit Angeboten für Anbieter von Ferienwohnungen gegeben.

Gastro Innovation Award 2027

Der Gastro Innovation Award geht in die nächste Runde. Ab Sommer 2026 können sich Start-ups und Unternehmen mit ihren Ideen für das Gastgewerbe bewerben. Die Finalisten haben die Möglichkeit, sich auf der HOGA zu präsentieren. Die Gewinner des Gastro Innovation Award 2027 sollen im Rahmen der Messe-Eröffnung gekürt werden.

Rahmenprogramm mit Kochshows und Fachvorträgen

Das Rahmenprogramm umfasst Kochshows, in denen Köche Trends und Tipps für die tägliche Arbeit präsentieren. Im Bereich HOGAnovum stellen Start-ups der Branche ihre Konzepte vor. Zudem sind die Gewinner und Finalisten des Gastro Innovation Award 2027 dabei.

Fachvorträge und Workshops ergänzen das Angebot. Experten diskutieren laut Veranstalter aktuelle Herausforderungen der Branche.

Termin und Kontakt

Die HOGA Nürnberg 2027 findet vom 17. bis 19. Januar 2027 in der Messe Nürnberg statt. Die Hallen sind von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet (Sonntag bis 17:00 Uhr). Interessierte können sich für den Gastro Innovation Award unter wettbewerb@hoga-messe.de anmelden. Aktuelle Informationen sind unter www.hoga-messe.de abrufbar.