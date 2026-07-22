Berliner Zwei-Sterne-Restaurant feiert Jubiläum mit Podcast, Menü und Events

Hoch über dem Potsdamer Platz, in der fünften Etage des THE MANDALA Berlin, feiert eines der exklusivsten Zwei-Sterne-Restaurants der Hauptstadt einen runden Geburtstag. Das FACIL wird 25 Jahre alt und lädt von Juli 2026 an zu einem besonderen Jubiläumsjahr ein .

Michael Kempf, Reiner Veit, Joachim Gerner – ©SelinaSchrader

25 Jahre FACIL in Berlin

Ein Vierteljahrhundert Spitzenküche

Seit der Eröffnung am 2. Juli 2001 hat sich das FACIL zu einer festen Institution der Berliner Fine-Dining-Szene entwickelt . Was als Vision von Leichtigkeit und Naturverbundenheit begann, ist heute eine der renommiertesten kulinarischen Adressen Deutschlands . Das gläserne „Cabrio“-Restaurant im fünften Stock des Hotels blickt auf 25 Jahre voller kulinarischer Höhenflüge zurück .

Die Auszeichnungen des Hauses sprechen für sich: 2 Michelin-Sterne (seit 2013 ununterbrochen), 10 Gusto-Pfannen, 4 Hauben im Gault&Millau und 4,5 F im Feinschmecker . Damit zählt das FACIL zu den vier Zwei-Sterne-Restaurants Berlins .

Das Erfolgsteam: Kontinuität als Erfolgsfaktor

Eine Besonderheit des FACIL ist die außergewöhnliche personelle Kontinuität. Küchendirektor Michael Kempf prägt das Haus seit über 20 Jahren – er wurde 2003 Küchenchef und ist seit 2015 Küchendirektor . 2013 übergab er die Position des Küchenchefs an seinen langjährigen Souschef Joachim Gerner, der ebenfalls seit vielen Jahren zum Team gehört .

Das Führungsteam wird komplettiert durch Thomas Yoshida (Chef Pâtissier), Manuel E. Finster (Restaurantleiter) und Felix Voges (Sommelier) – alle prägen das FACIL seit vielen Jahren, teils seit Tag 1 . In der Weinbegleitung unterstützt Maximilian Schmidt das Team .

Michael Kempf vergleicht die Arbeit im FACIL mit Hochleistungssport und erklärt Gourmet Report: „Was wir hier jeden Tag leisten, ist Hochleistungssport, fast wie in der Formel 1: Jeder Handgriff muss sitzen, jedes Detail zählt, und am Ende entscheidet die Teamleistung“ . Er selbst bezeichnet das Team als den „Marathonläufer der Berliner Sternegastronomie“ .

Jubiläumsjahr: Evolution statt Revolution

Unter dem Motto „Evolution statt Revolution“ hat das FACIL ein vielseitiges Jubiläumsprogramm zusammengestellt . Küchendirektor Michael Kempf erläutert die Philosophie: „Das Jubiläum ist für uns kein Anlass, stehen zu bleiben und zurückzuschauen. Es ist der Moment, noch präziser zu werden, weiterzudenken und unseren Anspruch neu sichtbar zu machen“ .

Die zentralen Formate im Überblick:

1. Special Event mit Ehemaligen

Am 5. Juli 2026 fiel der offizielle Startschuss für das Jubiläumsjahr mit einem Wiedersehen ehemaliger Köch:innen, die ihre Karriere im FACIL begannen und heute in der Spitzengastronomie erfolgreich sind . Begleitet wurde der Abend von langjährigen Wein- und Champagnerpartnern wie Max Müller I, Andreas Porzelt, Ômina Romana und Billecart-Salmon .

2. Jubiläumspodcast „25 Jahre FACIL – 2 Sterne und ein Team“

Der sechsteilige Podcast mit Radiomoderator und Journalist Reiner Veit (bekannt durch die RBB-Sendung „Aufgegabelt“) erscheint im Zweiwochenrhythmus auf allen gängigen Podcast-Plattformen und der FACIL-Website .

Die Episoden im Überblick :

24. Juni 2026 – Folge 1: Geschäftsführer Lutz Hesse & Christian Andresen über die Anfänge

– Folge 1: Geschäftsführer Lutz Hesse & Christian Andresen über die Anfänge 8. Juli 2026 – Folge 2: Michael Kempf & Joachim Gerner über Teamwork, Kreativität und Alltag einer Sterneküche

– Folge 2: Michael Kempf & Joachim Gerner über Teamwork, Kreativität und Alltag einer Sterneküche 22. Juli 2026 – Folge 3: Thomas Yoshida über Dessertkultur und die Rückkehr der legendären „Wolke“

– Folge 3: Thomas Yoshida über Dessertkultur und die Rückkehr der legendären „Wolke“ 5. August 2026 – Folge 4: Lutz Hesse & Christian Andresen (Teil II)

– Folge 4: Lutz Hesse & Christian Andresen (Teil II) 19. August 2026 – Folge 5: Sommeliers Felix Voges & Maximilian Schmidt

– Folge 5: Sommeliers Felix Voges & Maximilian Schmidt 2. September 2026 – Folge 6: Restaurantleiter Manuel Finster

3. Jubiläumsmenü mit der „Wolke“

Von August bis Oktober 2026 serviert das Team ein spezielles Jubiläumsmenü, das neue Kreationen mit weiterentwickelten FACIL-Signatures vereint . Das Highlight: Die legendäre „Wolke“ – ein vielfach prämiertes Dessert von Thomas Yoshida – feiert ein Comeback auf der Karte .

4. Limitierte Kochkurse

An ausgewählten Samstagen bietet das FACIL exklusive Kochkurse mit Michael Kempf sowie Patisseriekurse mit Thomas Yoshida für kleine Gruppen von bis zu 14 Personen an . Teilnehmende erhalten direkte Kücheneinblicke und persönlichen Austausch mit dem Team .

Die Küchenphilosophie: Klassisch-französisch mit japanischer Präzision

Die Küche des FACIL steht für einen klassisch-französischen Stil, den Michael Kempf modern interpretiert und mit der Ästhetik und Präzision der japanischen Stilistik verbindet . Leichtigkeit und Bekömmlichkeit haben Priorität. „Wir gehen nicht nach Trends, aber wir schauen, was wir z.B. aus der Molekularküche an Technik gebrauchen können. Heute ist unsere Küche puristischer und Gemüse-lastiger geworden“, erklärt Kempf .

Serviert werden zwei Gourmetmenüs, darunter ein vegetarisches. Mittags besteht zudem die Möglichkeit, à la carte zu wählen . Das Restaurant verfügt über 48 Sitzplätze und ist montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr (Mittag) und 19 bis 22 Uhr (Abend) geöffnet – eine Seltenheit unter den Berliner Sternerestaurants.

Strategische Bedeutung für die Gastronomie

Das Jubiläum des FACIL zeigt exemplarisch, wie ein Spitzenrestaurant seine Identität über Jahrzehnte bewahren und gleichzeitig strategisch für die Zukunft nutzen kann . Die Kombination aus Event, Podcast, Jubiläumsmenü und Kochkursen schafft zusätzliche Anlässe für Stammgäste und spricht neue Zielgruppen an . Die hohe personelle Kontinuität – das Team prägt das Haus seit über 20 Jahren – ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor, der Vertrauen und Wiedererkennbarkeit schafft .

Weitere Informationen, das aktuelle Menü und Reservierungen unter www.facil.de. Der Podcast ist abrufbar unter https://facil.de/de/podcast/.