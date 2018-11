GREEN ROSIN – Simply Great Food

Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin und der junge Fußballprofi Max Meyer haben gemeinsam ein innovatives Label für hochwertige Lebensmittel kreiert. Mit GREEN ROSIN wollen sie möglichst viele Menschen für Genuss durch gesunde Ernährung begeistern. Fleischlos oder ganz frei von tierischen Bestandteilen.

Auf den ersten Blick mag die Partnerschaft von Rosin und Meyer ungewöhnlich erscheinen, aber das Zusammentreffen von Kochkunst und Spitzensport macht Sinn. Max Meyer, der mit dem deutschen U 21-Nationalteam 2017 Europameister wurde, für Schalke 04 gespielt hat und jetzt in der englischen Premier League kickt, legt größten Wert auf eine gesunde, frische und ausgewogene Ernährung. „Nur wer gut und bewusst isst, kann Leistung bringen!“ Der mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnete Spitzenkoch Frank Rosin sieht das Projekt auf der Höhe der Zeit: „Wir kennen vegetarisch und vegan als irgendwann aufgekommene Philosophien, die nächste Generation aber ist in die Selbstverständlichkeit dieser Ernährungsart hineingeboren. Wir müssen den moralischen Zeigefinger runternehmen und vielmehr einen schmackhaften Zugang finden.“

360°-Ernährung – vital, sportlich und lecker

Das Angebot von GREEN ROSIN ist mit Produkten, die fleischlos oder gänzlich frei von tierischen Zutaten sind, bunt und vielfältig. Für jeden Kundenwunsch zu jeder Tageszeit: Vom Frühstück über das Mittagessen bis zum Dinner lockt eine große Vielfalt an Gerichten, Snacks, Drinks, Sweets und Smoothies. Eine Rundumversorgung also, die sich dem immer stärker werdenden Bedürfnis nach sportlich gesunder Ernährung anpasst. Und dies auf hohem kulinarischem Niveau.

Von Hotelfrühstück bis Shopping & Snacking

Vermarktet werden die GREEN ROSIN-Produkte, die aus hochwertigen Lebensmitteln bevorzugt regionaler Herkunft entstehen, mit Lizenznehmern aus Hotellerie, Gastronomie und Lebensmittelhandel. Über ein Shop in Shop-System bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, für zu Hause einzukaufen oder sofort To Go zu genießen.