MICHELIN Kalifornien 2026: zwei neue Dreisterner!

Bei einer Zeremonie im Veranstaltungszentrum EVE in San Diego hat der MICHELIN die neue Ausgabe für Kalifornien 2026 vorgestellt. Die große Überraschung des Abends: Gleich zwei Restaurants wurden mit der höchsten Auszeichnung, drei Michelin-Sternen, geehrt. Californios in San Francisco und Enclos in Sonoma steigen damit in den exklusiven Kreis der weltbesten Restaurants auf.

Atelier Crenn – Dominque Crenn

MICHELIN Kalifornien 2026

Insgesamt umfasst die Selektion 523 Restaurants, die 54 verschiedene Küchenstile repräsentieren. Neben den neuen Drei-Sterne-Häusern wurde Kato in Los Angeles mit zwei Sternen ausgezeichnet, während neun weitere Restaurants ihre erste Michelin-Stern erhielten.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN:

„Als historische Destination des Guide MICHELIN in den USA ist Kalifornien ein Maßstab für kulinarische Erlebnisse, die eine Reise wert sind. Auch in diesem Jahr zeigt dieser wunderbare Bundesstaat erneut seine Vorreiterrolle in der Gastronomie, wie die Entdeckungen unserer Inspektoren und Inspektorinnen belegen. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Michelin-Sterne-Restaurants sowie an Californios und Enclos, die eine neue Stufe der Exzellenz erreicht haben. Wir gratulieren auch allen Küchenchefs und Teams der ausgezeichneten Restaurants zu ihrer wunderbaren Arbeit im Laufe des Jahres, ihrem Talent und ihren inspirierenden Konzepten.“

Zwei neue Restaurants erreichen den Sternenhimmel – Drei Sterne für Californios und Enclos

Californios (San Francisco, Mexikanische Küche)

Chef Val M. Cantú vereint in seinen Kreationen seine Leidenschaft für das großartige kulinarische Erbe Mexikos mit überbordender Kreativität und perfekt beherrschten Techniken. Auf der Speisekarte findet sich eine Vielzahl mexikanischer Aromen. Die aus außergewöhnlichen Zutaten zubereiteten Gerichte werden durch internationale Einflüsse verfeinert und verwandeln beliebte Spezialitäten in einzigartige, äußerst schmackhafte Kreationen. Die Tortilla, ein bescheidenes Produkt, wird in mehreren Varianten serviert und offenbart das ganze Können des Küchenchefs. Er kreierte etwa eine weiche Sauerteig-Tortilla mit einem knusprigen Stück Köhler, umhüllt von einem frittierten Mezcal-Teig, verfeinert mit Huitlacoche und Crema aus gelbem Mais. Eine weitere Kreation ist eine weiße Maistortilla mit Mohn und schwarzem Sesam, serviert mit geräucherter Wachtel, umhüllt von einer hausgemachten Mole mit komplexen Aromen.

Enclos (Sonoma, Moderne Küche)

Brian Limoges hat sich in einem renovierten viktorianischen Gebäude aus den 1800er Jahren niedergelassen. Sein sorgfältig gestaltetes Anwesen strahlt eine entspannte Eleganz aus. Der Küchenchef bietet ein opulentes Degustationsmenü, das lokale und internationale Aromen, raffinierte Techniken und außergewöhnliche Zutaten vereint – darunter einige, die auf der Farm von Stone Edge Farm produziert werden. Seine Heimatregion Neuengland ist in seinen Kreationen auf subtile Weise präsent. Das Chawanmushi mit Venusmuschel, Limoges‘ Signature-Gericht, erinnert an die berühmte Muschelsuppe des Nordostens der USA. Die Gerichte werden perfekt gegrillt und mit überraschenden, köstlichen Saucen serviert – wie die am offenen Feuer gegarte Wachtel mit glänzender Haut, begleitet von Artischocken, eingelegten Rosenblättern und verbrannten Zitrusfrüchten. Zum Abschluss werden exquisite saisonale Kompositionen serviert, etwa mit frisch gepflückten Walderdbeeren.

Kato erhält zwei Sterne

Kato (Los Angeles, Asiatische Küche)

Chef Jonathan Yao hat in diesem Beton-Enklave im Einkaufszentrum Row DTLA sein künstlerisches Zuhause gefunden. Mit seinem Team hat er ein inspiriertes und meisterhaftes Degustationsmenü geschaffen, das von Kühnheit und Raffinesse geprägt ist. Yao lässt sich von seinem taiwanesischen Erbe und der kulinarischen Landschaft Los Angeles‘ inspirieren, wo er aufgewachsen ist. Zu den Highlights gehören die zart gegarte Forelle vom Mt. Lassen mit einer komplexen Fischbrühe und fermentiertem Kohl aus der Nappa Valley. Weitere originelle und zugleich wohltuende Kreationen überzeugten das Inspektionsteam, darunter die Entenbrust mit knuspriger Haut, serviert mit einem Sesambällchen gefüllt mit saftigem Confit, begleitet von einer reichhaltigen, aromatischen Jus, verfeinert mit Eisenkraut, das dem Gericht Zitrusnoten verleiht. Die Weinkarte bietet zahlreiche Jahrgänge sowie hervorragende Cocktails und alkoholfreie Kreationen.

Neun Restaurants erhalten einen Michelin-Stern

Corridor 109 (Los Angeles, Moderne asiatische Küche)

Klein, aber fein: Dieses Restaurant mit nur 11 Plätzen in Melrose Hill ist sehr begehrt – Reservierung erforderlich. Chef und Inhaber Brian Baik kehrte nach Stationen in New York nach Los Angeles zurück. Hinter einer Tür der Bar 109 versteckt, ist Fisch das Herzstück der Küche – meist aus Japan, überwiegend roh serviert. Das Degustationsmenü besticht durch ausgewogene, klare Gerichte mit Sorgfalt und Feinheit. Besonders beeindruckend: Tartar von Santa-Barbara-Languste in einer Kombu-Tartelette mit weißer Fischmousse und miso-marinierter, am Feuer gegarter Sawara. Zum Abschluss serviert der Chef australisches Wagyu mit Rinder-Ochsenschwanz-Jus und Shiso.

KOJIMA (Los Angeles, Japanische Küche)

Ein kleiner Schatz im zweiten Stock eines Einkaufszentrums im Sawtelle-Viertel. Chef Hayato Kojima kocht vor wenigen Gästen an der offenen Küche. Es gibt kein festes Menü – die Speisekarte wechselt täglich nach den frischesten Zutaten des Tages. Serviert werden etwa frittierter Zackenbarsch oder pochierte japanische Venusmuscheln auf Kudzu-Sōmen-Nudeln. Besonders beeindruckt haben das Inspektionsteam die gegrillte Aal sowie der Reis mit Shirasu und getrocknetem Shiso, serviert mit Misosuppe und Daikon-Pickles. Reservierung erforderlich – alle Gäste werden gleichzeitig bedient.

Lielle (Los Angeles, Kalifornische Küche)

Ein Tisch bei Lielle von Chef Marcus Jernmark ist ein kleiner Triumph. Die kalifornische Küche wird in einem knappen Degustationsmenü serviert, ergänzt durch optionale Zusatzgerichte wie die Agnolotti del Plin mit Gruyère-Sahne, schwarzem Trüffel und Nussbutter. Präzise und beherrscht, bleibt Jernmarks Küche bescheiden – wie sein gereifter Shima-Aji-Crudo mit kalten gegrillten Erbsen und Gurken-Brunoise. Der gegrillte Säbelfisch auf Kiefernnadeln mit frischem Salat und einer Vinaigrette aus übrig gebliebenem Hausbrot-Miso begeisterte ebenfalls.

Lucien (La Jolla, Kalifornische Küche)

Chef Elijah Arizmendi kehrte nach Stationen in New York in seine Heimat zurück und eröffnete ein stilvolles Restaurant im dritten Stock des Einkaufszentrums La Plaza La Jolla. Sein Degustationsmenü mit französisch-japanischen Einflüssen würdigt die regionale Produktpalette – von kalifornischem Iberico-Schwein bis hin zu lokalem Fisch. Kreative Eröffnungen wie Tempura-Süßkartoffel-Häppchen mit Kaviar, Bastardmakrele im knusprigen Nori-Röhrchen oder Rosenmeringue mit Rote Bete und griechischem Joghurt wechseln sich ab mit Hauptgerichten wie Fisch mit knuspriger Haut an Mini-Fenchel und Granatapfel oder Hähnchen mit Hühnerschaum und Trüffelfüllung. Zum Abschluss: karamellisierte Ananas mit Zimt.

Miura (Beverly Hills, Sushi)

Miura schreibt die Geschichte eines seit Jahren beliebten Sushi-Restaurants fort. Im zweiten Stock des Two Rodeo Drive gelegen, bietet es eine ruhige Atmosphäre mit einem hellen Holztheater. Chef Derek Wilcox – mit langjähriger Erfahrung in Japan und New York – präsentiert ein Omakase-Menü mit großer Detailverliebtheit, darunter gegrilltes Schneekrabbenfleisch oder zart geräucherter Roter Thunfisch auf Reisstroh. Der Höhepunkt: Nigiri mit japanischen Produkten wie cremigem Tintenfisch aus Kagoshima oder Hornhecht aus Miyagi.

Naides (San Francisco, Philippinische Küche)

Benannt nach der Mutter von Chef Patrick Gabon, ist dies eine Liebeserklärung an die philippinische Küche. Gemeinsam mit Partnerin Celine Wuu interpretiert Gabon traditionelle Aromen in einem modernen, eleganten Degustationsmenü mit kalifornischen Zutaten und wilden Kräutern. Ein Beispiel: Pandesal (weiches Brioche) mit geschmortem Hühnermagen – eine herzhafte Interpretation des philippinischen Sisig. Oder gereifte Entenbrust-Adobo mit Soja-Jus und Meerrettich.

Seline (Santa Monica, Kalifornische Küche)

Chef Dave Beran überrascht mit einem ambitionierten Degustationsmenü, das verschiedene Konzepte und Jahreszeiten-Themen vereint. Zum Auftakt: ein Miniaturgarten aus essbaren Sukkulenten in „Erde“ aus Roggenbrot-Krümeln mit Blumenkohl-Schnee. Der Köhler mit wildem Lorbeer an Muschel-Fenchel-Creme ist klassisch und raffiniert, während das Lammfilet mit verbranntem Erdbeer-Jus und Wildgemüse mehr Fantasie zeigt – begleitet von einem mit Schweineschmalz glasierten Hausbrot. Das Signature-Gericht: Osetra-Kaviar auf gerösteten Haselnüssen und Kaffee-Crème-anglaise.

Troubadour (Healdsburg, Französische Küche)

Das Ehepaar Melissa und Sean McGaughey, die sich bei SingleThread kennenlernten, haben ein charmantes Restaurant in Healdsburg geschaffen. Tagsüber gibt es Sandwiches und Backwaren (die beiden betreiben auch die nahegelegene Bäckerei Quail & Condor), abends ein hervorragendes Degustationsmenü mit kalifornischen Produkten in französischer Tradition. Neu interpretierte Klassiker: Bouillabaisse mit Safran-Yuzu-Emulsion und Venusmuschel-Croquetten sowie Entenbrust mit Malzkartoffelcreme und Morelle mit Hühnermousseline. Die hausgemachten Brote sind exzellent.

Wolfsbane (San Francisco, Moderne Küche)

Chef Rupert Blease und seine Frau Carrie (Service) kehren mit einem eleganten Restaurant im Dogpatch-Viertel zurück. Ihr kreatives, talentiertes Degustationsmenü verbindet kalifornische Küche mit nordischen, japanischen und französischen Einflüssen. Blease arbeitet mit lokalen Produkten und verfeinert sie mit ausgewogenen, reichhaltigen und glänzenden Saucen. Ein Beispiel: frisch gefangener Dungeness-Krabbe mit Süßkartoffeln und einer maltesischen Sauce mit Blutorange und Rote Bete – klare Aromen, elegante Texturen.

Drei neue Grüne Sterne für inspirierende Nachhaltigkeit

Monte’s (Santa Barbara), Sierra Mar (Big Sur) und Six Test Kitchen (Paso Robles) wurden mit dem Grünen Stern ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt Restaurants, die durch ihren nachhaltigen Ansatz und ihr Engagement für die Gastronomie von morgen überzeugen.

Sieben neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Die Bib Gourmand-Selektion umfasst in diesem Jahr 117 Restaurants, darunter sieben Neuaufnahmen. Die Auszeichnung würdigt Restaurants mit hervorragender Küche zu moderaten Preisen.

MICHELIN-Spezialpreise 2026

Auszeichnung Preisträger Restaurant Preis für außergewöhnliche Cocktails Barkeeper-Team Maria Isabel Preis für die Sommellerie (sponsored by Franciacorta) Savannah Riedler Lilo Preis für den Service (sponsored by Capital One) Julianna Yang Sons & Daughters Preis für den jungen Koch (sponsored by OpenTable) Anna Sonenshein und Niki Vahle Little Fish Melrose Hill

Hotels: Drei MICHELIN-Schlüssel für kalifornische Top-Adressen

Die Hotelselektion des Guide MICHELIN präsentiert die originellsten und angesagtesten Häuser in Kalifornien. Zu den spektakulärsten gehören das SingleThread Inn (drei MICHELIN-Schlüssel) mit klassisch-modernem Design, das Bernadus Lodge & Spa (zwei Schlüssel) in Carmel Valley sowie das LaFayette Hotel and Club (ein Schlüssel) in San Diego.

MICHELIN Kalifornien 2026 im Überblick

523 ausgezeichnete Restaurants insgesamt

insgesamt 10 Restaurants mit drei Sternen

13 Restaurants mit zwei Sternen

60 Restaurants mit einem Stern (davon 9 Neuaufnahmen)

(davon 9 Neuaufnahmen) 117 Bib Gourmand (davon 7 Neuaufnahmen)

(davon 7 Neuaufnahmen) 323 empfohlene Restaurants