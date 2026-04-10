Die Gastronomieszene in San Diego verzeichnet ein anhaltendes Qualitätswachstum. Während die Stadt traditionell für ihre mexikanisch geprägte Street-Food-Kultur bekannt ist, hat sich in den letzten Jahren ein Segment der gehobenen Gastronomie etabliert, das zunehmend internationale Beachtung findet. Aktuelle Auszeichnungen des Guide Michelin und der James Beard Foundation dokumentieren diese Entwicklung.

San Diego 2026: Kulinarische Entwicklungen in Südkalifornien

1. Michelin-Auszeichnungen 2026: Aktueller Stand

Der Guide Michelin führt derzeit fünf Restaurants in San Diego mit Sternenauszeichnungen. Die Bewertungen basieren auf anonymen Inspektionen und bewerten Produktqualität, technische Präzision und Geschmacksprofil.

1.1 Drei-Sterne-Restaurants

Addison im Fairmont Grand Del Mar (Carmel Valley) ist das einzige Restaurant in San Diego mit drei Michelin-Sternen. Küchenchef William Bradley erhielt diese Auszeichnung 2022 und verteidigte sie seither . Das Restaurant praktiziert eine von Bradley als „California Gastronomy“ bezeichnete Küchenphilosophie, die regionale Produkte mit klassischen französischen Techniken verbindet.

Das 10-gängige Degustationsmenü verwendet überwiegend Zutaten aus kalifornischer Produktion. Reservierungen werden über das Portal Resy 90 Tage im Voraus freigeschaltet. Die Preise bewegen sich zwischen 400 und 650 US-Dollar pro Person.

1.2 Ein-Stern-Restaurants

Fünf weitere Restaurants in San Diego County führen einen Michelin-Stern:

Restaurant Stadtteil Küchenprofil Küchenchef Valle Oceanside Moderne mexikanische Küche Roberto Alcocer Soichi University Heights Edomae-Sushi (Omakase) Soichi Kadoya Jeune et Jolie Carlsbad Moderne französische Küche Eric Bost Lilo Carlsbad Saisonales Degustationsmenü Eric Bost Sushi Tadokoro Old Town Traditionelles Sushi Takeaki Tadokoro

Valle ist das einzige mexikanische Restaurant im San Diego County mit einem Michelin-Stern . Küchenchef Roberto Alcocer wanderte 2021 aus dem mexikanischen Baja California ein. Sein Restaurantkonzept bezieht sich auf das Weinanbaugebiet Valle de Guadalupe. Das 8-gängige Menü kombiniert traditionelle mexikanische Zubereitungen mit zeitgenössischer Präsentation.

Soichi in University Heights bietet ein reines Omakase-Erlebnis. Küchenchef Soichi Kadoya verarbeitet überwiegend Fischimporte aus Japan. Das mehrgängige Menü umfasst etwa 20 Servierfolgen und kostet zwischen 250 und 320 US-Dollar.

Jeune et Jolie und Lilo werden beide von Küchenchef Eric Bost verantwortet und befinden sich in Carlsbad. Lilo erhielt seinen Stern 2025, wenige Monate nach der Eröffnung . Das Restaurant verfügt über 22 Plätze und bietet ein Degustationsmenü, das saisonal wechselt.

1.3 Bib Gourmand und Guide-Empfehlungen

Der Guide Michelin führt neun Restaurants in San Diego mit der Bib Gourmand-Auszeichnung, die für besonders gute Preis-Leistungs-Verhältnisse vergeben wird:

Atelier Manna

Morning Glory

Lola 55

Callie

Cucina Urbana

Ciccia Osteria

Dija Mara

Mabel’s Gone Fishing

Cesarina

Zusätzlich sind folgende Restaurants im Guide Michelin California aufgeführt, ohne Sternauszeichnung:

Kingfisher (moderne vietnamesische Küche, Chef David Sim)

(moderne vietnamesische Küche, Chef David Sim) Juniper & Ivy (Fine Dining, Little Italy)

(Fine Dining, Little Italy) Menya Ultra Ramen (spezialisiert auf Tonkotsu-Brühe)

(spezialisiert auf Tonkotsu-Brühe) Paradisaea (tropisches Themenrestaurant, La Jolla)

2. James Beard Awards 2026: Nominierungen

Die James Beard Foundation vergibt jährlich Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien der amerikanischen Gastronomie. Die Semifinalisten für 2026 wurden am 21. Januar bekannt gegeben . Die endgültigen Nominierungen folgen am 31. März, die Verleihung findet am 15. Juni in New York statt.

2.1 Best Chef: California – Tara Monsod

Tara Monsod ist als Köchin für den Titel „Beste Köchin Kaliforniens“ nominiert . Sie verantwortet die Küchen von Animae (Downtown San Diego) und Le Coq (La Jolla).

Animae ist ein auf asiatische Aromen spezialisiertes Steakhouse mit Kohlegrill. Die Speisekarte integriert philippinische Traditionen, darunter:

Tuna Kinilaw mit Kokosnuss und Calamansi (philippinische Zitrusfrucht)

Short Rib Kare-Kare (Rind in Erdnusssauce mit Bagoong-Garnelenpaste)

Le Coq ist ein französisch-asiatisches Restaurant. Angeboten wird unter anderem Baguette mit Hühnerhaut-Butter.

2.2 Best Chef: California – Eric Bost

Eric Bost ist ebenfalls in der Kategorie „Bester Koch Kaliforniens“ nominiert . Gemeinsam mit Partner John Resnick betreibt er in Carlsbad vier Restaurants:

Lilo (Michelin-Stern)

(Michelin-Stern) Jeune et Jolie (Michelin-Stern)

(Michelin-Stern) Campfire (Holzofen-Restaurant)

(Holzofen-Restaurant) Wildland (Bäckerei, Restaurant und Bar)

Die Nominierung bezieht sich auf seine Arbeit bei Lilo.

2.3 Outstanding Bar – Realm of the 52 Remedies

Die Bar Realm of the 52 Remedies im Convoy District ist als eine der besten Bars der USA nominiert . Das Konzept ist als versteckte Bar (Speakeasy) mit Apotheken-Tarnung gestaltet. Die Cocktailkarte orientiert sich an der Idee chinesischer Heilkräuter.

Angebotene Cocktails:

Shiitake-Pilz-infundierter „Opium Den“

Grüner Tee-Cocktail „Jade Empress“

„Sunomono“ mit Matsutake Shoyu, Shiso und Suntory Toki Whiskey

3. Weitere relevante Restaurants 2026

Neben den ausgezeichneten Häusern haben sich in San Diego mehrere Restaurants etabliert, die für die gehobene Gastronomie relevant sind.

3.1 Callie (East Village)

Callie wird von Küchenchef Travis Swikard geführt und bietet mediterran-kalifornische Küche. Das Restaurant erhielt 2025 eine Nominierung für die James Beard Awards . Zu den häufig genannten Gerichten gehören Aleppo-Huhn und Lamm-Schulter.

3.2 Fleurette (UTC-Gebiet)

Ebenfalls von Travis Swikard eröffnet, bietet Fleurette Küche mit Einflüssen aus Südfrankreich. Das Restaurant befindet sich in der Nähe des Westfield UTC-Einkaufszentrums.

3.3 Lucien (La Jolla)

Lucien bietet ein 10-gängiges Degustationsmenü. Küchenchef Elijah Arizmendi sammelte Erfahrung in den Michelin-Sterne-Restaurants Per Se (New York) und l’abeille . Der Speisesaal verfügt über 30 Plätze. Die Menüs sind saisonal und verwenden überwiegend kalifornische Meeresfrüchte und Produkte.

3.4 Mister A’s (Bankers Hill)

Mister A’s befindet sich im 12. Stock eines Hochhauses in Bankers Hill und besteht seit 60 Jahren . Küchenchef Stephane Voitzwinkler verantwortet ein saisonales Menü mit kalifornisch-französischen Einflüssen. Das Haus verfügt über eine Happy Hour an der Bar.

3.5 The Marine Room (La Jolla Shores)

The Marine Room liegt direkt am Strand von La Jolla Shores . Während Flut schlagen Wellen gegen die Panoramafenster. Das Restaurant bietet saisonale „King Tide Brunches“ und „High Tide Dinners“ an. Die Speisekarte umfasst eine Raw Bar, Kaviar-Service und Rindfleisch von Creekstone Farms.

4. Food Festivals 2026

San Diego veranstaltet regelmäßig Food-Festivals mit überregionaler Beteiligung.

4.1 San Diego Restaurant Week (Ende Januar)

Über 100 Restaurants im San Diego County bieten mehrgängige Menüs zu vergünstigten Preisen an . Eine Reservierung wird empfohlen.

4.2 Seven Seas Food Festival (seit 27. Februar – 26. April 2026)

Im SeaWorld San Diego werden internationale Gerichte, Craft Biere und Weine angeboten. Die Veranstaltung findet an mehreren Wochenenden statt und wird von Live-Musik begleitet.

4.3 Del Mar Wine and Food Festival (30. September – 4. Oktober 2026)

Das Festival umfasst ein fünftägiges Programm mit Verkostungen und Events. Hauptveranstaltungsort ist der Surf Sports Park in Del Mar. Teilnehmende Köche sind unter anderem Jet Tila und Michael Voltaggio. Parallel findet ein Promi-Pickleball-Turnier mit Drew Brees statt.

4.4 San Diego Food + Wine Festival (November 2026)

Das Festival findet am Embarcadero statt und bietet Weinproben internationaler Weingüter sowie Speisen regionaler Küchenchefs.

5. Überblick der Auszeichnungen

Restaurant Auszeichnung Stadtteil Küchenprofil Addison 3 Michelin-Sterne Carmel Valley California Gastronomy Valle 1 Michelin-Stern Oceanside Moderne mexikanische Küche Soichi 1 Michelin-Stern University Heights Omakase Sushi Jeune et Jolie 1 Michelin-Stern Carlsbad Moderne französische Küche Lilo 1 Michelin-Stern Carlsbad Saisonales Degustationsmenü Sushi Tadokoro 1 Michelin-Stern Old Town Traditionelles Sushi Animae James Beard nominiert Downtown Asiatisch-philippinisch Le Coq James Beard nominiert La Jolla Französisch-asiatisch Realm of the 52 Remedies James Beard nominiert Convoy District Cocktailbar

6. Fazit

Die gastronomische Entwicklung in San Diego zeigt eine zunehmende Differenzierung des Angebots. Mit einem Drei-Sterne-Restaurant, fünf Ein-Stern-Restaurants und mehreren James-Beard-Nominierungen hat sich die Stadt in der Spitzengastronomie etabliert. Charakteristisch ist die Verbindung von kalifornischen Produkten mit internationalen Einflüssen, insbesondere aus Mexiko, Japan und dem Mittelmeerraum. Die Food-Festivals bieten darüber hinaus regelmäßige Veranstaltungen mit überregionaler Beteiligung.

Quellen:

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