Atelier Crenn von Dominque Crenn

Guide Michelin Kalifornien 2024

Die Ausgabe 2024 des MICHELIN-Führers Kalifornien bietet sieben neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und drei neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen.

Aubergine, Sons & Daughters und Vespertine wurden jeweils mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, wobei Vespertine auch das neueste Green Star-Restaurant ist.

In Kalifornien gibt es nun 13 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen.

“Kalifornien glänzt weiterhin durch die Entwicklung der kulinarischen Szene und die Hervorhebung aufstrebender Talente und Küchen”, so Gwendal Poullennec, Direktor der MICHELIN-Führer. “Dieses Jahr freuen wir uns, 10 neue Restaurants in der Familie der MICHELIN-Sterne-Restaurants begrüßen zu dürfen, zusätzlich zu einem neuen Grünen Stern”, so Poullenec im Gourmet Report Gespräch. “Unsere Inspektoren sind weiterhin beeindruckt von der diesjährigen Auswahl. Das breite Spektrum an kulinarischen Angeboten wird Feinschmecker aus nah und fern begeistern und Kalifornien weiterhin auf die Liste der besten Restaurants setzen.”

Insgesamt umfasst die Ausgabe 2024 des MICHELIN-Führers Kalifornien 85 mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnete Restaurants.

Hier sind die neuen MICHELIN-Sternerestaurants, mit

Anmerkungen des Inspektors zu jedem Restaurant:

Zwei MICHELIN-Sterne

Aubergine (Carmel-by-the-Sea; zeitgenössisch/kalifornisch)

In der L’Auberge Carmel, wo jedes Element darauf ausgerichtet zu sein scheint, die Gäste zu erfreuen, herrscht ein harmonisches Verhältnis von Luxus und Raffinesse. Küchenchef Justin Cogley verbindet klassische Technik mit einer eleganten, modernen Ästhetik, und seine Küche vermittelt ein Gefühl des Ortes, das ganz und gar sein eigenes ist. Produkte von spektakulärer Qualität werden gekonnt zubereitet und sorgfältig mit einem künstlerischen Auge präsentiert, wie zum Beispiel ein überraschender “Kohl”-Taco mit Schalottenmarmelade, in Madeira geschmortem Treviso, Kaluga-Königskaviar und Kohlchips. Die Hits kommen immer wieder, wie die Reisroulade mit Dungeness-Krabbe in einer weißen Dashi-Butter-Sauce oder das dreifach gebratene Dry-Aged-Ribeye, das in Wagyu XO eingelegt wurde.

Sons & Daughters (San Francisco; zeitgenössisch)

Der minimalistische, neue nordische Stil des Chefkochs Harrison Cheney wird in seinem eleganten Degustationsmenü deutlicher denn je, das eine Vielzahl von konservierten Früchten und Gemüsen, makellosen Meeresfrüchten und gereiftem Fleisch geschickt miteinander verwebt. Die Mahlzeiten beginnen eindrucksvoll mit einer erfrischenden gepökelten kalifornischen Forelle, die mit einer gekühlten, mit Kräuteröl beträufelten Fischknochenbrühe angerichtet wird. Rutabaga wird in dünne, flache Stränge verwandelt, die an Nudeln erinnern, und mit einer cremigen Sauce aus geräuchertem Schweinefett serviert. Die mit Apfelholz gebratene Wachtel besteht aus einer Brust mit knuspriger Haut, die mit einer köstlichen Jus und einem Bouquet aus Napa Valley-Gemüse serviert wird, während Keule und Schenkel mit fermentierten Blaubeeren glasiert sind.

Vespertine (Culver City; zeitgenössisch)

Der einzigartige Betrieb von Küchenchef Jordan Kahn schlägt ein neues Kapitel auf und kehrt nach einer längeren Pause mit einer neuen kreativen Vision zurück. Die Gäste kommen in den Genuss eines Degustationsmenüs, das aus dem Rahmen fällt und im Laufe der Mahlzeit zwischen den Etagen wechselt. Jedes Gericht ist visuell atemberaubend, mit einer Küche, die nicht nur waghalsig erfinderisch ist, sondern auch fein geschliffene Technik und tadellos ausgewogene Aromen bietet, wie bei einem kunstvollen Gericht aus Jakobsmuschel mit Passionsfrucht, Ají Amarillo und Meerrettichblättern oder einem “Obsidianspiegel” aus geräucherter Muschelcreme mit gesalzener Pflaume. Das Essen endet so stark wie es begonnen hat, mit einem faszinierenden Dessert, das verschiedene Geschmacksrichtungen in sich vereint. Gemeinsam mit ihren Schwesterrestaurants achtet die Vespertine darauf, dass alle Zutaten vollständig verwendet werden.

Ein MICHELIN-Stern

Hilda und Jesse (San Francisco; amerikanisch)

Das wohl kreativste und ehrgeizigste Brunch-Angebot in der Bay Area ist ein entwaffnendes Projekt der Miteigentümerinnen Kristina Compton und Rachel Sillcocks, das durch die langjährige Erfahrung des Paares in der gehobenen Küche noch mehr an Glanz gewinnt – jede von ihnen hat einen Großelternteil für den Namen des Restaurants beigetragen. Die Küche hier hat nichts Kostbares oder Gepflegtes an sich. Sie ist oft kühn und frech, ein wahres Feuerwerk an Aromen, gemischt mit erstklassigen Zutaten, und die Gerichte sind zu gleichen Teilen unerwartet und zweifellos befriedigend. Zum Abendessen gibt es ein wechselndes, saisonales mehrgängiges Menü mit ein paar optionalen Zusatzangeboten.

Holbox (Los Angeles; mexikanisch)

Küchenchef Gilbert Cetina, der früher mit seinem Vater im benachbarten Chichen Itza kochte, schöpft aus der mexikanischen Küstenküche und kreiert Gerichte, deren Einfachheit einen bemerkenswerten Geschmack. Meeresfrüchte von spektakulärer Qualität und unübertroffener Frische beeindrucken, sei es in den elektrisierend lebendigen Aguachiles und Ceviches, in den ausgezeichneten Tacos, die auf hausgemachten Maistortillas serviert werden, oder im gekonnt gegrillten Hummer – eine ganze Palette außergewöhnlicher hauseigener Salsas vergoldet die Lilie. Die häufig wechselnde Speisekarte bietet eine Fülle von Köstlichkeiten, und das Degustationsmenü, das donnerstags und freitags nur auf Reservierung angeboten wird, ist heiß begehrt.

Kiln (San Francisco; zeitgenössisch)

Die Branchenveteranen Küchenchef John Wesley und Geschäftsführerin Julianna Yang haben ihre Talente im Kiln vereint, wo der Gastraum durch einen persönlichen Service erwärmt wird und die Küche kunstvolle Kreationen liefert. Das Degustationsmenü ist nordisch angehaucht und hebt Konservierungstechniken wie Pökeln, Trocknen und Fermentieren in Gerichten hervor, deren Einfachheit durch ausgeklügelte Techniken und überzeugende Geschmackskombinationen verdeckt wird. Die Eröffnungshäppchen wie eine knusprige Spirale aus gepuffter Rindersehne spiegeln dieses Ethos wider, während andere, wie eine mit verbranntem Honig lackierte und mit getrüffeltem Jus servierte Täubchenbrust, eine klassische Ausrichtung aufweisen.

Meteora (Los Angeles; Kreativ)

Dieser skurrile, immersive Raum ist mit seinem verworrenen Grün, der stimmungsvollen Beleuchtung und dem Trance-Soundtrack ein wenig unwirklich, aber die Gäste werden sich gerne von ihm verzaubern lassen wenn sie die einzigartige Küche von Chefkoch Jordan Kahn probieren. Ursprüngliches Live-Fire-Cooking kombiniert mit einem Zero-Waste-Ethos und einem Schatz an nachhaltig beschafften Wild- und Bio-Zutaten, um Gerichte zu kreieren, die ebenso unvergesslich wie köstlich sind. Die verkohlte Süßkartoffel mit einer buttrigen Sauce, die mit geräuchertem Forellenrogen und gegrillten Haselnüssen verfeinert ist, ist mehr als die Summe ihrer Teile, und ein Gericht aus rohen Jakobsmuscheln mit einer lebhaften Macadamianuss-Leche de Tigre, Banane und knusprigem Kombu ist sowohl überraschend als auch köstlich.

R|O-Rebel Omakase (Laguna Beach; japanisch)

Wie der Name schon andeutet, ist Omakase hier tatsächlich der Name des Spiels. Zwei Plätze pro Abend sind auf Reservierung erhältlich und werden von Küchenchef Jordan Nakasone vergeben. Das Essen hat seine Wurzeln in der Tradition, ist aber zeitgemäß und legt den Schwerpunkt auf Saisonalität und Produktqualität. Neben herausragenden Sushi wie japanischem weißem Lachs und Shima Aji gibt es eine überraschende Anzahl von Gerichten aus der Küche, darunter Gindara, ein Rechteck aus Kabeljau in einer unvergesslichen Blumenkohl-Dashi und garniert mit Tonburi, und ein köstliches, gemütliches Chawanmushi mit Glühwürmchen-Tintenfisch und gehobeltem Bottarga.

7 Adams (San Francisco; kalifornisch)

In dieser Stadt ein Fünf-Gänge-Menü für weniger als hundert Dollar zu finden, ist eine große Herausforderung. Die Chefköche Serena und David Fisher schaffen dies jedoch mühelos und zaubern in diesem zweiten Akt eines eleganten Restaurants ihre eigene Handschrift. in diesem zweiten Akt in einem eleganten neuen Raum. Die Küche zeichnet sich durch eine schnörkellose kalifornische Einfachheit aus, mit solider Technik und durchdachten Geschmackskombinationen, die hochwertige saisonale Zutaten zur Geltung kommen lassen. Denken Sie an sorgfältig geformte Caramelle-Nudeln, die eine Füllung aus süßem und nussigem Kabocha-Kürbis mit buttrigen Pfifferlingen kombinieren, oder an knusprigen schwarzer Kabeljau mit konfitiertem Stangensellerie und einer fein abgestimmten Meeresfrüchtebrühe. Die Desserts sorgen immer für einen gelungenen Abschluss des Essens, wie zum Beispiel ein perfekt zarter, saftiger Apfelstreuselkuchen mit Orangen-Lorbeerblatt-Eis und Satsuma-Granita.

Uka (Los Angeles; japanisch)

Küchenchef Yoshitaka Mitsue und Küchenchef Shingo Kato (beide früher bei der Ständigen Vertretung Japans bei den Vereinten Nationen tätig) und zwei Kellner kümmern sich in diesem eleganten Refugium im Japan House des Ovation Hollywood um die Details. Der Fisch wird zweimal wöchentlich aus Japan eingeflogen und dann im Haus gepökelt oder gereift. Das alles ist Teil des Kaiseki-Erlebnisses im Uka, bei dem die Gäste eingeladen sind, sechs oder neun Gänge zu genießen. Der größte Teil der Speisekarte ist traditionell, wie z. B. das Kabutamushi, ein Knödel aus geraspelter Rübe, gefüllt mit japanischer Seebrasse, während französische Einflüsse in Gerichten wie gegrillter Abalone mit Butter-Ponzu-Sauce und Wagyu mit Rotweinjus und Miso-Butter zu finden sind.

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 10 Restaurants in die Bib Gourmand-Liste aufgenommen, die für gutes Essen zu einem guten Preis steht: Cedro Italian Restaurant, Grá, Little Fish, Liu’s Cafe, Lola Gaspar, Mae Malai Thai House of Noodles, Manohar’s Deli Palace, Molti Amici, Pollo a la Brasa und Quarter Sheets.

MICHELIN Special Awards

Zusätzlich zu den Auszeichnungen Bib Gourmand und Stars vergibt der Guide vier MICHELIN Special Awards, mit denen besonders geschickte Profis aus der Branche ausgezeichnet werden:

Prix Lauréat Établissement Prix MICHELIN des Cocktails

Exceptionnels Trevin Hutchins Aphotic Prix MICHELIN de la Sommellerie Ian Krupp Anajak Thai Prix MICHELIN

du Service Rachel Sillcocks Hilda & Jesse Prix MICHELIN du Jeune Chef John Wesley Kiln

Sternerestaurants des MICHELIN Guide Kalifornien 2024

Restaurant Distinction Adresse Addison 5200 Grand Del Mar Way, San Diego, 92130 Atelier Crenn 3127 Fillmore St., San Francisco, 94123 Benu 22 Hawthorne St., San Francisco, 94105 The French Laundry 6640 Washington St., Yountville, 94599 Quince 470 Pacific Ave., San Francisco, 94133 SingleThread 131 North St., Healdsburg, 95448 Acquerello 1722 Sacramento St., San Francisco, 94109 Aubergine Monte Verde at 7th Ave., Carmel-by-the- Sea, 93921 Birdsong 1085 Mission St., San Francisco, 94103 Californios 355 11th St., San Francisco, 94103 Commis 3859 Piedmont Ave., Oakland, 94611 Harbor House 5600 CA-1, Elk, 95432 Hayato 1320 E. 7th St., Ste. 126, Los Angeles, 90021 Lazy Bear 3416 19th St., San Francisco, 94110 Mélisse 1104 Wilshire Blvd., Santa Monica, 90401 Providence 5955 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Saison 178 Townsend St., San Francisco, 94107 Sons & Daughters 708 Bush St., San Francisco, 94108 Vespertine 3599 Hayden Ave., Culver City, 90232 7 Adams (nouveauté) 1963 Sutter St., San Francisco, 94115 715 738 E. 3rd St., Los Angeles, 90013 Angler SF 132 The Embarcadero, San Francisco, 94105 Aphotic 816 Folsom St., San Francisco, 94107 Auberge du Soleil 180 Rutherford Hill Rd., Rutherford, 94573 Auro 400 Silverado Trl., Calistoga, 94515 Bell’s 406 Bell St., Los Alamos, 93440 Camphor 923 E. 3rd St., Ste. 109, Los Angeles, 90013 Caruso’s 1773 S. Jameson Ln., Montecito, 93108 Chez Noir 5th Ave bet. Dolores and San Carlos Sts.,

Carmel-by-the-Sea, 93921 Chez TJ 938 Villa St., Mountain View, 94041 Citrin 1104 Wilshire Blvd., Santa Monica, 90401 Cyrus 275 CA-128, Geyserville, 95441 Gucci Osteria

da Massimo Bottura 347 N. Rodeo Dr., Beverly Hills, 90210 Gwen 6600 Sunset Blvd., Los Angeles, 90028 Hana re 2930 Bristol St., Costa Mesa, 92626 Heritage 2030 E. 7th St., Long Beach, 90804 Hilda & Jesse 701 Union St., San Francisco, 94133 Holbox 3655 S. Grand Ave., Los Angeles, 90007 Jeune et Jolie 2659 State St., Carlsbad, 92008 Kali 5722 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Kato 777 Alameda St., Los Angeles, 90021 Kenzo 1339 Pearl St., Napa, 94559 Kiln (nouveauté) 149 Fell St., San Francisco, 94102 Kin Khao 55 Cyril Magnin St., San Francisco, 94102 The Kitchen 915 Broadway, Ste. 100, Sacramento, 95818 Knife Pleat 3333 S. Bristol St., Ste. 3001, Costa Mesa, 92626 Le Comptoir at Bar Crenn 3131 Fillmore St., San Francisco, 94123 Localis 2031 S St., Sacramento, 95811 Madcap 198 Sir Francis Drake Blvd., San Anselmo, 94960 Meteora 6703 Melrose Ave., Los Angeles 90038 Mister Jiu’s 28 Waverly Pl., San Francisco, 94108 Morihiro 3133 Glendale Blvd., Los Angeles, 90039 n/naka 3455 S. Overland Ave., Los Angeles 90034 Nari 1625 Post St., San Francisco, 94115 Niku Steakhouse 61 Division St., San Francisco, 94103 Nisei 2316 Polk St., San Francisco, 94109 Nozawa Bar 212 N. Cañon Dr., Beverly Hills, 90210 O’ by Claude Le Tohic 165 O’Farrell St., San Francisco, 94102 Orsa & Winston 122 W. 4th St., Los Angeles, 90013 Osito 2875 18th St., San Francisco, 94110 Osteria Mozza 6602 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 Pasta | Bar 16101 Ventura Blvd., Ste.250, Encino, 91436 Plumed Horse 14555 Big Basin Way, Saratoga, 95070 Press 587 St. Helena St., St. Helena, 94574 The Progress 1525 Fillmore St., San Francisco, 94115 Protégé 250 California Ave., Palo Alto, 94306 R | O-Rebel Omakase 361 Forest Ave., Ste. 103, Laguna Beach, 92651 The Restaurant at JUSTIN 11680 Chimney Rock Rd., Paso Robles, 93446 San Ho Won 2170 Bryant St., San Francisco, 94110 Selby’s 3001 El Camino Real, Atherton, 94061 Shibumi 815 S. Hill St., Los Angeles, 90014 Shin Sushi 16573 Ventura Blvd., Encino, 91436 The Shota 115 Sansome St., San Francisco, 94104 Six Test Kitchen 3075 Blue Rock Rd., Paso Robles, 93446 Soichi 2121 Adams Ave., San Diego, 92116 Sorrel 3228 Sacramento St., San Francisco, 94115 Ssal 2226 Polk St., San Francisco, 94109 State Bird Provisions 1529 Fillmore St., San Francisco, 94115 Sushi Ginza Onodera 609 N. La Cienega Blvd., West Hollywood, 90069 Sushi I-NABA 20918 Hawthorne Blvd., Torrance, 90503 Sushi Kaneyoshi 250 E. 1st St., B1, Los Angeles, 90012 Uka (nouveauté) 6801 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90028 Valle 222 N. Pacific St., Oceanside, 92056 The Village Pub 2967 Woodside Rd., Woodside, 94062 Wakuriya 115 De Anza Blvd., San Mateo, 94402

Grüne Sterne des MICHELIN Kalifornien 2024

Restaurant Distinction Adresse Aphotic 816 Folsom St., San Francisco, 94107 Atelier Crenn 3127 Fillmore St., San Francisco, 94123 Caruso’s 1773 S. Jameson Ln. Montecito, 93108 Chez Panisse 1517 Shattuck Ave., Berkeley, 94709 Chi Spacca 6610 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 The French Laundry 6640 Washington St., Yountville, 94599 Harbor House 5600 CA-1, Elk, 95432 Heritage 2030 E. 7th St., Long Beach, 90804 Le Comptoir at Bar Crenn 3131 Fillmore St., San Francisco, 94123 Osteria Mozza 6602 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 Pomet 4029 Piedmont Ave. Oakland, 94611 Providence 5955 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Quince 470 Pacific Ave., San Francisco, 94133 The Restaurant at JUSTIN 11680 Chimney Rock Rd. Paso Robles 93446 SingleThread 131 North St., Healdsburg, 95448 Vespertine (nouveauté) 3599 Hayden Ave., Culver City, 90232

Restaurants mit einem Bib Gourmand im Guide Michelin Kalifornien 2024

Restaurant Adresse A16 2355 Chestnut St., San Francisco, 94123 Adana Restaurant 6918 San Fernando Rd., Glendale, 91201 Amor y Tacos 13333 South St., Cerritos, 90703 Anchor Oyster Bar 579 Castro St., San Francisco, 94114 Bansang 1560 Fillmore St., San Francisco 94115 Bee Taqueria 5754 W. Adams Blvd., Los Angeles, 90016 Bettina 1014 Coast Village Rd., Santa Barbara, 93108 Bombera 3459 Champion St., Oakland 94602 The Bywater 532 N. Santa Cruz Ave., Los Gatos, 95030 Callie 1195 Island Ave., San Diego, 92101 Canon 1719 34th St., Sacramento, 95816 Carnes Asadas Pancho Lopez 3328 Pasadena Ave., Los Angeles, 90031 Cedro Italian Restaurant (nouveauté) 2385 Michael Dr., Newbury Park, 91320 Cesarina 4161 Voltaire St., San Diego, 92107 CHAAK Kitchen 215 El Camino Real, Tustin, 92780 Chengdu Taste 828 W. Valley Blvd., Alhambra, 91803 Chifa 4374 Eagle Rock Blvd., Los Angeles, 90041 China Village 1335 Solano Ave., Albany, 94706 Ciccia Osteria 2233 Logan Ave., San Diego, 92113 Ciccio 6770 Washington St., Yountville, 94599 Cobi’s 2104 Main St., Santa Monica, 90405 Colapasta 1241 5th St., Santa Monica, 90401 Comal 2020 Shattuck Ave., Berkeley, 94704 Coni’Seafood 3544 W. Imperial Hwy., Inglewood, 90303 Corazon Cocina 38 W. Victoria St., Santa Barbara, 93101 Cucina Urbana 505 Laurel St., San Diego, 92101 Dai Ho 9148 Las Tunas Dr., Temple City, 91780 Del Popolo 855 Bush St., San Francisco, 94108 Dha Rae Oak 1106 S. Western Ave., Los Angeles, 90006 Dija Mara 232 S. Coast Hwy., Oceanside, 92054 Dumpling Home 298 Gough St., San Francisco, 94102 Eat Joy Food 18888 Labin Ct., Rowland Heights, 91748 El Molino Central 11 Central Ave., Sonoma, 95476 Fable & Spirit 3441 Via Lido, Newport Beach, 92663 The Factory Kitchen 1300 Factory Pl., Ste. 101, Los Angeles, 90013 Father’s Office 3229 Helms Ave., Los Angeles, 90034 Flavors from Afar 1046 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Flores 2030 Union St., San Francisco, 94123 FOB Kitchen 5179 Telegraph Ave., Oakland, 94609 FolkTable 23584 Arnold Dr., Sonoma, 95476 Frank Fat’s 806 L St., Sacramento, 95814 Glen Ellen Star 13648 Arnold Dr., Glen Ellen, 95442 Good Good Culture Club 3560 18th St., San Francisco, 94110 Grá (nouveauté) 1524 Pizarro St., Los Angeles, 90026 Great China 2190 Bancroft Way, Berkeley, 94701 Heritage Barbecue 31721 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, 92675 Horn Barbecue 2534 Mandela Pkwy., Oakland, 94607 Insalata’s 120 Sir Francis Drake Blvd., San Anselmo, 94960 Ipoh Kopitiam 1411 S. Garfield Ave., Alhambra, 91801 Ippuku 2130 Center St., Berkeley, 94704 iTalico 341 California Ave., Palo Alto, 94306 Izakaya Rintaro 82 14th St., San Francisco, 94103 Jiang Nan Spring 910 E. Main St., Alhambra, 91801 Jon & Vinny’s 412 N. Fairfax Ave., Los Angeles, 90036 Jo’s Modern Thai 3725 McArthur Blvd., Oakland, 94619 Kettner Exchange 2001 Kettner Blvd., San Diego, 92101 Khan Saab Desi Craft Kitchen 229 E. Commonwealth Ave., Fullerton, 92832 Khom Loi 7385 Healdsburg Ave., Sebastopol, 95472 Kismet 4648 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 La Azteca 4538 E. Cesar E Chavez Ave., Los Angeles, 90022 La Calenda 6518 Washington St., Yountville, 94599 Lalibela 1025 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Langer’s 704 S. Alvarado St., Los Angeles, 90057 LaoXi Noodle House 600 Live Oak Ave., Arcadia, 91006 Little Fish (nouveauté) 1606 W. Sunset Blvd., Los Angeles, 90026 Liu’s Cafe (nouveauté) 3915 ½ W. 6th St., Los Angeles, 90020 LOLA 55 1290 F St., San Diego, 92101 Lola Gaspar (nouveauté) 211 W. 2nd St., Santa Ana, 92701 Longo Seafood 7540 Garvey Ave., Rosemead, 91770 Loquita 202 State St., Santa Barbara, 93101 Los Carnalitos 30200 Industrial Pkwy. SW, Hayward, 94544 Luna Mexican Kitchen 1495 The Alameda, San Jose, 95126 Lunasia Dim Sum House 500 W. Main St., Alhambra, 91801 Luscious Dumplings 919 W. Duarte Rd., Monrovia, 91016 Mabel’s Gone Fishing 3770 30th St., San Diego, 92104 Maccheroni Republic 332 S. Broadway, Los Angeles, 90013 Mae Malai Thai House of Noodles (nouveauté) 5445 Hollywood Blvd., Unit A, Los Angeles, 90027 Maligne 600 Broadway Ave., Seaside, 93955 MAMA Oakland 388 Grand Ave., Oakland, 94610 Manohar’s Delhi Palace (nouveauté) 581 Azusa Way, La Puente, 91744 Mariscos Jalisco 753 E. Holt Ave., Pomona, 91767 Mentone 174 Aptos Village Way, Aptos, 95003 Millennium 5912 College Ave., Oakland, 94618 Molti Amici (nouveauté) 330 Healdsburg Ave., Healdsburg, 95448 Moo’s Craft Barbecue 2118 N. Broadway, Los Angeles, 90031 Morning Glory 550 W. Date St., San Diego, 92101 New Dumpling 10064 San Pablo Ave., El Cerrito, 94530 Nixtaco 1805 Cirby Way, Ste. 12, Roseville, 95661 Okane 669 Townsend St., San Francisco, 94103 Orchard City Kitchen 1875 S. Bascom Ave., Ste.190, Campbell, 95008 Outerlands 4001 Judah St., San Francisco, 94122 Pausa 223 E. 4th Ave., San Mateo, 94401 peasants FEAST 487 Atterdag Rd., Solvang, 93463 Petiscos 399 S. 1st St., San Jose, 95113 Phở 79 9941 Hazard Ave., Garden Grove, 92844 Pig in a Pickle 341 Corte Madera Town Centre, Corte Madera, 94925 Pijja Palace 2711 Sunset Blvd., Los Angeles, 90026 Pine & Crane 1521 Griffith Park Blvd., Los Angeles, 90026 Pizzana 11712 San Vicente Blvd., Los Angeles, 90049 Pizzeria Bianco 1320 E. 7th St., Los Angeles, 90021 Pizzeria Mozza 641 N. Highland Ave., Los Angeles, 90036 Playa 41 Throckmorton Ave., Mill Valley, 94941 Pollo a la Brasa (nouveauté) 764 S. Western Ave., Los Angeles, 90005 Quarter Sheets (nouveauté) 1305 Portia St., Los Angeles, 90026 Ramen & Tsukemen TAO 10488 Valley View St., Buena Park, 90620 Ramen Gaijin 6948 Sebastopol Ave., Sebastopol, 95472 Range Life 2160 Railroad Ave., Livermore, 94550 Rocio’s Mexican Kitchen 7891 Garfield Ave., Bell Gardens, 90201 Sama Sama Kitchen 1208 State St., Santa Barbara, 93101 Sea Harbour 3939 Rosemead Blvd., Rosemead, 91770 Sichuan Home 5037 Geary Blvd., San Francisco, 94118 Sichuan Impression 235 W. Main St., Ste. B, Alhambra, 91801 Snail Bar 4935 Shattuck Ave., Oakland, 94609 Soba Ichi 2311A Magnolia St., Oakland, 94607 Spinning Bones 1205 Park St., Alameda, 94501 Stockhome 220 Western Ave., Petaluma, 94952 Sushi Ran 107 Caledonia St., Sausalito, 94965 Tacos Oscar 420 40th St., Oakland, 94609 Taquería El Paisa 4610 International Blvd., Oakland, 94601 Teni East Kitchen 4015 Broadway, Oakland, 94611 Top Hatters Kitchen 855 Macarthur Blvd., San Leandro, 94577 Trestle 531 Jackson St., San Francisco, 94133 Tsubaki 1356 Allison Ave., Los Angeles, 90026 Union 37 Union St., Pasadena, 91103 Valley 487 1st St. W, Sonoma, 95476 Village Sake 19 Bolinas Rd., Fairfax, 94930 Villa’s Tacos 5455 N. Figueroa St., Los Angeles, 90042 Wood Tavern 6317 College Ave., Oakland, 94618 Yafa Junipero St., Carmel-by-the-Sea, 93923 Yank Sing 101 Spear St., San Francisco, 94105 Yue Huang 3860 Truxel Rd., Sacramento, 95834 Z & Y 655 Jackson St., San Francisco, 94133

Die MICHELIN-Führer für Nordamerika

New York war die erste Stadt in Nordamerika, die 2005 in den Guide MICHELIN aufgenommen wurde. Danach folgten mehrere Ausgaben: Chicago (2011), Washington (2017), Kalifornien (San Francisco im Jahr 2008, der Rest des Staates 2019), Miami/Orlando/Tampa, Florida (2022), Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023) und Mexiko (2024).

