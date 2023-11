MICHELIN Chicago

Das Smyth in Chicago erhält drei MICHELIN-Sterne! Wir haben die komplette Liste aller Sternerestaurants in Chicago, sowie die umfangreiche Liste der preiswerten, aber besonders guten BibGourmand Restaurants in Chicago.

Alinea Chicago – eine sichere Bank

Das Smyth in Chicago wurde mit dem dritten MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Das Chicago’s Daisies erhielt einen MICHELIN Green Star.

„Die Inspektoren haben die Entwicklung des Smyth aufmerksam verfolgt, insbesondere seit es 2017 zwei MICHELIN-Sterne erhalten hat“, so Guide Michelin Boss Poullennec. „Sie haben einstimmig beschlossen, dass es nun an der Zeit ist, das Restaurant, die Chefs John Shields und Karen Urie Shields und ihre Mitarbeiter für ihre Spitzenleistungen in Sachen Kreativität, Präzision und Teamwork zu belohnen. Dies ist ein Elite-Restaurant.“

Hier sind die neuen MICHELIN-Sterne-Restaurants mit den Anmerkungen der Inspektoren:

Drei MICHELIN-Sterne

Smyth (West Loop; zeitgenössische/kreative Küche)

Das sehr schicke Smyth wird von den Küchenchefs John Shields und Karen Urie Shields geleitet. Ihre Küche ist frech und überschreitet oft Grenzen, ohne dabei zu übertreiben. Mit viel Kreativität werden saisonale Produkte verarbeitet, von denen einige aus dem eigenen Garten stammen. Ein Wachtelei, sanft geräuchert und mit Kaviar überzogen, wird mit Gerstenkaramell verfeinert. In seiner Schale ruht ein praller Maine-Uni, der mit einem göttlichen Pfirsich-Gel und einer Wasabi-Creme veredelt wurde – ein atemberaubendes und unvergessliches Erlebnis. Die Kreativität der Köche zeigt sich in einem Teller mit Dungeness-Krabben mit einem cremigen Dip und Mandeln, während das Wagyu auf einem mit Trüffel aromatisierten Krapfen mit Markglasur ein weiterer Hit ist.

Ein MICHELIN-Stern

Atelier (Lincoln Square; amerikanische Küche)

Mit Blick auf den Speisesaal betreten Küchenchef Christian Hunter und sein Team Neuland und sind fest entschlossen, diesem kleinen, intimen Raum ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Die Küche arbeitet leise und nahtlos und liefert ein sorgfältig abgestimmtes Degustationsmenü, das von nahe gelegenen Bauernhöfen unterstützt wird und voller Geschmack und Originalität steckt. Vertraute Gerichte wie marinierte Rote Bete, Pimentkäse und Caesar-Salat werden neu und raffiniert zubereitet, geschickt gewürzt, und kein Blatt oder Bissen ist fehl am Platz. Ich hoffe, dass die warme Muschelsuppe mit Lammspeck und Schnittlauchöl noch erhältlich ist. Sie ist ein absoluter Renner.

Indienne (River North; indische Küche)

In einer Stadt, in der die Küchen die Grenzen des Möglichen sprengen und den Erwartungen trotzen, sorgt der Küchenchef Sujan Sarkar in diesem ruhigen Viertel von River North für einen ganz eigenen Stil. Man kann À la carte bestellen, aber wer zum ersten Mal kommt, sollte mit dem Degustationsmenü beginnen, in dem Sarkar eine originelle, moderne Vision der indischen Küche bietet. Seine Gerichte sehen zwar wie Kunstwerke aus, schmecken aber wie vertraute Gerichte aus seinem pulsierenden Heimatland. Die Pani Puris, Chats und Currys, die manchmal einen Hauch von französischer Sensibilität aufweisen, werden raffiniert gewürzt und elegant präsentiert. Die Küche ist schnell, und der Gesamteffekt ist beeindruckende Raffinesse.

MICHELIN Grüner Stern

Daisies (Logan Square; italienische Küche)

Joe Frillman, Chefkoch und Inhaber des Restaurants, legt den Schwerpunkt seiner Speisekarte auf Produkte, die größtenteils von der 30-Hektar-Farm seines Bruders stammen, die 70 Meilen außerhalb der Stadt liegt. Das Restaurant verfügt über ein Fermentierungsprogramm, um die Produkte zu konservieren und die Abfallmenge zu verringern, sowie über ein Kompostierungsprogramm, um den Boden der Farm zu düngen und die Hühner zu füttern. Das Ziel des Restaurants ist es, wann immer möglich lokale, nachhaltige Lebensmittel zu beziehen und seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, indem es Verwendungsmöglichkeiten für häufig weggeworfene Gegenstände findet.

Überblick Guide MICHELIN Chicago 2023:

(Cuisine exceptionnelle, vaut le voyage) 2 (Excellente cuisine, vaut le détour) 3 (Cuisine de grande qualité, vaut l’étape) 16 (Chef de file en matière de durabilité des restaurants) 1 Bib Gourmand (bonne cuisine, bon rapport qualité-prix) 47 Restaurants recommandés 86 Gesamtzahl ausgezeichneter Restaurants Guide Michelin Chicago 2023 154 Types de cuisine représentés des restaurants Étoilés 9 Types de cuisine représentés dans les Bib Gourmand 22 Types de cuisine représentés dans la sélection 38

Sonderpreise MICHELIN Chicago 2023

Récompense Lauréat Etablissement Prix Spécial des Cocktails Exceptionnels Monica Casillas-Rios Elske Présenté par Basil Hayden Prix Spécial de la Sommellerie Alex Ring Sepia Présenté par Wine Access Prix du Service Josh Perlman Giant Prix du Jeune Chef Christian Hunter Atelier Présenté par Remy Martin

Alle Sternerestaurants in Chicago 2023

Restaurant Distinction Adresse Alinea 1723 N. Halsted St., Chicago, 60614 Smyth (nouveau) 177 N. Ada St., Chicago, 60607 Ever 1340 W. Fulton Market, Chicago, 60607 Moody Tongue 2515 S. Wabash Ave., Chicago, 60616 Oriole 661 W. Walnut St., Chicago, 60661 Atelier (nouveau) 4835 N. Western Ave., Chicago, 60625 Boka 1729 N. Halsted St., Chicago, 60614 EL Ideas 2419 W. 14th St., Chicago, 60618 Elske 1350 W. Randolph Ave., Chicago, 60607 Esmé 2200 N. Clark St., Chicago, 60614 Galit 2429 N. Lincoln Ave., Chicago, 60614 Indienne (nouveau) 217 W. Huron St., Chicago, 60654 Kasama 1001 N. Winchester Ave., Chicago, 60622 Mako 731 W. Lake St., Chicago, 60661 Next 953 W. Fulton Market, Chicago, 60607 Omakase Yume 651 W. Washington Blvd., Chicago, 60661 Porto 1600 W. Chicago Ave., Chicago, 60622 Schwa 1466 N. Ashland Ave., Chicago, 60662 Sepia 123 N. Jefferson St., Chicago, 60661 Temporis 933 N. Ashland Ave., Chicago, 60622 Topolobampo 445 N. Clark St., Chicago, 60654

Les restaurants récompensés d’une Étoile Verte à Chicago en 2023

Restaurant Distinction Adresse Daisies (nouveau) 2375 Milwaukee Ave., Chicago, 60647

Alle Bib Gourmand Restaurants im Michelin Chicago 2023

Restaurant Adresse Apolonia 2201 S. Michigan Ave., Chicago, 60616 avec 615 W. Randolph St., Chicago, 60661 Birrieria Zaragoza 4852 S. Pulaski Rd., Chicago, 60632 Bloom Plant Based Kitchen 1559 N. Milwaukee Ave., Chicago, 60622 Boonie’s (nouveau) 4337 N. Western Ave., Chicago, 60618 Cabra 200 N. Green St., Chicago, 60607 Cellar Door Provisions (nouveau) 3025 W. Diversey Ave., Chicago, 60647 Chef’s Special Cocktail Bar 2165 N. Western Ave., Chicago, 60647 Chilam Balam 3023 N. Broadway, Chicago, 60657 Ciccio Mio 226 W. Kinzie St., Chicago, 60654 Cira 200 N. Green St., Chicago, 60607 Daisies 2375 Milwaukee Ave. Chicago, 60647 Dear Margaret 2965 N. Lincoln Ave., Chicago, 60657 The Duck Inn 2701 S. Eleanor St., Chicago, 60608 etta 1840 W. North Ave., Chicago, 60622 Frontera Grill 445 N. Clark St., Chicago, 60654 Ghin Khao 2128 W. Cermak Rd., Chicago, 60608 Giant 3209 W. Armitage Ave., Chicago, 60647 Gilt Bar 230 W. Kinzie St., Chicago, 60654 Girl & The Goat 809 W. Randolph St., Chicago, 60607 HaiSous 1800 S. Carpenter Ave., Chicago, 60608 Ina Mae 1415 N. Wood St., Chicago, 60622 Kie-Gol-Lanee 5004 N. Sheridan Rd., Chicago, 60640 La Josie 740 W. Randolph St., Chicago, 60661 Lardon 2200 California Ave., Chicago, 60647 Longman & Eagle 2657 N. Kedzie Ave., Chicago, 60647 Lula Cafe 2537 N. Kedzie Ave., Chicago, 60647 Mama Delia 1721 W. Division St., Chicago, 60622 Mango Pickle 5842 N. Broadway, Chicago, 60660 mfk. 432 W. Diversey Pkwy., Chicago, 60614 Mi Tocaya 2800 W. Logan Blvd., Chicago, 60647 Mott St. 1401 N. Ashland Ave., Chicago, 60622 Munno Pizzeria & Bistro 4656 N. Clark St., Chicago, 60640 Nella Pizza e Pasta 1125 E. 55th St., Chicago, 60615 Perilla 401 N. Milwaukee Ave., Chicago, 60654 Pleasant House Pub 2119 S. Halstead Ave., Chicago, 60608 Pompette (nouveau) 1960 N. Damen Ave., Chicago, 60647 Proxi 565 W. Randolph St., Chicago, 60661 The Purple Pig 444 N. Michigan Ave., Chicago, 60611 Sochi 1358 W. Belmont Ave., Chicago, 60657 Sol de Mexico 3018 N. Cicero Ave., Chicago, 60641 Superkhana International 3059 W. Diversey Ave., Chicago, 60647 Table, Donkey and Stick 2728 W. Armitage Ave., Chicago, 60647 Tortello Pastificio 1746 W. Division St., Chicago, 60622 Union (nouveau) 2202 N. California Ave., Chicago, 60647 Virtue 1462 E. 53rd St., Chicago, 60615 Yao Yao (nouveau) 230 W. Cermak Rd., Chicago, 60616

Chicago

Die Hotelempfehlungen für Chicago finden Sie auf den Seiten des Guide Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/illinois/chicago/restaurants

Zum Vergleich: Michelin Guide Chicago 2021

