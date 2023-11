Martin Scharff verpflegt Tina Turner Show Gäste

Tina Turner-Sängerin rockt die Showbühne und begeistert Premierengäste

Bei jeweils vollem Haus hat die neue Musik-Dinner-Show „Tina at the Castle“ über das erste Wochenende Premiere gefeiert. Im Königsaal im Schloss Heidelberg, der mit neuem Look nicht wiederzuerkennen war, ließen sich die Gäste von der Musik von Tina Turner mitreißen.

Sängerin Tess D. performte glamourös über vier Stunden in Tina Turner-Manier nicht nur mit einer herausragenden Stimme die größten Hits, sondern auch mit den für Turner so typischen Tanzeinlagen. Im Zusammenspiel mit der Band, Backgroundsängerin, Tänzerinnen und originellen Sound- und Lichteffekten entsteht eine sensationelle Konzertshow, die an die großen Zeiten von Tina Turner-Auftritten heranreicht. Wie es bei den Musik-Dinner-Shows im Schloss schon üblich ist, sangen und tanzten die Gäste direkt an den Tischen und an der Bühne fröhlich mit.

Sternekoch und Veranstalter Martin Scharff ist glücklich über den gelungenen Auftakt seiner Show, die noch bis Ende Januar 2024 laufen wird und erklärt Gourmet Report: „Die Begeisterung der Gäste bestätigt, dass wir mit der Freddy Wonder Band und Tess als Soul of Tina großartige Künstler und Entertainer auf der Bühne haben. Viele Gäste, die Tina Turner schon live erlebt haben, haben mir gesagt, dass Tess die wahre Reinkarnation ist. Mit so viel Power gesegnet und mit einer Stimme, die Gänsehaut macht.“

Zwischen den Konzerteinlagen brillierte indessen das Menü von Martin Scharff. Bevor der jeweilige Gang serviert wurde, konnten die Gäste einen kleinen Einblick in die Küche des Spitzenkochs bekommen. In eingespielten, kurzweiligen Videos erklärte er wie er den Gang zubereitet. Damit möchte Scharff nicht nur die Pausen unterhalten, sondern auch hervorheben, dass sein Menü jeden Abend frisch und in der Schlossküche gekocht wird. „Schon am ersten Abend wurde ich dann mehrmals nach den Rezepten der Gerichte gefragt. Die werden wir deshalb bald noch auf unsere Webseite stellen.“ Eine besonders große Rolle spielt in diesem Jahr das Weinangebot, mit dem die Show auch Frauenpower in die Gläser bringt. Mit insgesamt sechs Weinen von sechs deutschen Top-Winzerinnen können sich die Gäste an einer großen Auswahl erfreuen. Mit von der Partie ist Monika Bähr, vier Jahre in Folge Badens Winzerin des Jahres des Magazins Selection. Ebenso Julia Schittler vom Weingut Schittler & Becker (ausgezeichnet vom Vinum Weinguide mit zwei Sternen), Tina Pfaffmann aus Frankweiler, Geschwister Dörte und Meike Näkel vom gleichnamigen Weingut an der Ahr (von Falstaff 2022 als Kollektion des Jahres gekürt), Sabrina Becker vom gleichnamigen Weingut in Spiesheim und Rebecca Heger vom Weingut Dr. Heger in Baden, die beim LagenCup Weiß 2021 Jungwinzerin des Jahres wurde.

Bis zum 27. Januar läuft die Musik-Dinner-Show an drei bis vier Tagen die Woche. Die Show kann zudem exklusiv oder auch für große Gruppen gebucht werden. Bis zum 3.12. ist beim Black Week Deal noch ein 20 Prozent-Rabatt möglich.

www.heidelberger-schloss-gastronomie.de/tina-turner-at-the-castle/

