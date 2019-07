Im Schloss Heidelberg realisiert Sternekoch Martin Scharff Ende November erstmalig sein eigenes Gourmet Varieté mit Live-Popmusik. Jetzt hat er sein Konzept und sein ebenso facettenreiches Menü präsentiert.

Martin Scharff Gourmet Variete

Als kulinarischer Schlossherr in Heidelberg ist Martin Scharff bereits seit vielen Jahren Garant für kulinarisches Entertainment. Jetzt will der 55-Jährige mit „Martin Scharffs Gourmet Varieté“ im kommenden Winter seine eigene Vorstellung von Spitzen-Unterhaltung umsetzen. Von genügend Erfahrung in den letzten Jahrzehnten kann er dabei profitieren. So verwirklichte er bereits 2006 in Kaiserslautern das Gourmet Varieté „Salto Culinare“ anlässlich der Fußballweltmeisterschaft. Im Heidelberger Schloss war er 2018 erfolgreicher, gastronomischer Partner des „Las Vegas Winter Varietés“. In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Stab aus Bühnenbildnern, Licht- und Showtechnikern aus der nationalen und internationalen Szene wird sich sein neues, eigenes Varieté mit dem Titel „It’s magic“ von gängigen Varieté-Formaten unterscheiden. Unter dem Motto „Magie, Illusion und Verwandlung“ holt sich Scharff Deutschlands besten Illusionisten Peter Valance sowie den Travestiekünstler France Delon auf die Bühne. Besonders stolz ist Musikliebhaber Scharff, die Michael Jackson Tribute Show von Produzent Andy Keller für sein Varieté gewonnen zu haben. Sie spielt seit bereits 10 Jahren erfolgreich in weltweiten Tourneen. Original-Besetzung Koffi Missah, der unter anderem auch Darsteller des jungen Michael im Erfolgs-Musical Beat It! ist, wird die größten Hits des King of Pop performen. Musikalisch live begleitet von der Band rund um Bandleader und Produzent Andy Keller. „Es wird eine emotionale Inszenierung geben. Wir, ebenso wie viele andere Millionen Menschen, lieben die Musik, die dieser Ausnahmekünstler gemacht hat. Mit seiner Musik lassen wir die Zuschauer eintauchen in diese herausragende Pop-Geschichte“, so Scharff.

Doch neben dem hohen Niveau an Entertainment ist vom Sternekoch auch das passende Gourmet-Menü zu erwarten, das er passend zur Show kulinarisch virtuos präsentiert. Entgegen anderen Varietés können die Gäste bei „It’s magic“ ein Menü in 4-Gängen genießen. Den Auftakt macht norwegischer Mowi Lachs als Dreierlei in „California Style“ an Erbsen-Wasabicreme mit Koriandermayonnaise, Tobiko Kaviar, gebackenem Wan Tan und Sesam. Der zweite Gang Hokkaido-Süppchen mit Ingwer wird als Terrine zum Selbstschöpfen serviert. „Unsere Gäste sitzen jeweils an großen Tischen mit anderen Gästen zusammen. Wir möchten damit die familiäre Atmosphäre unserer Show unterstreichen und den Austausch am Tisch fördern.“ Der Hauptgang setzt auf die saisonalen Genüsse von Kalbsrücken und Ochsenbäckchen an winterlichem Wurzelgemüse mit Waldpilz-Serviettenknödel – verfeinert mit getrüffelter Spätburgunder-Jus. Zum Dessert dürfen die Gäste Michael Jacksons Lieblingsspeise „Carrot Cake“ in karamelisierter Version mit Gewürzorangen, Haselnusseis und Minzhippe genießen. Dass Scharff auch vegetarisch auf gleich hohem Niveau kochen kann, hat er 16 Jahre lang bei der Berlinale unter Festivaldirektor Dieter Kosslick bewiesen. Vegetarier können sich daher zur Vorspeise auf ein Orientalisches Dreierlei aus Roter Beete Falafel auf buntem Linsensalat, marinierter Blattpetersilie und gebratenem Chicorée an Granatapfel freuen. Der Hauptgang mutet ebenso exotisch an: gefüllte Aubergine mit Schafskäse auf Bulgur, Tomaten-Oliven-Sugo, Auberginenkaviar und geröstete Pistazien. Die Qualität seines Menü kontrolliert Scharff an allen Spieltagen persönlich: „Ich bin jeden Abend des Gourmet Varietés selbst in der Küche, begrüße die Gäste und verabschiede sie auch wieder.“

Martin Scharffs Gourmet Varieté steht auch im Zeichen sozialen Engagements. Neben einer lokalen Stiftung wird die Premiere am 28. November in die Live-Sendung zur Spendenaktion „Herzenssache“ des SWR-Fernsehen geschaltet. Die Show „It’s magic“ wird an 35 Spieltagen im großen Königssaal des Heidelberger Schlosses mit rund 260 Gästen pro Abend stattfinden. Sein neues Varieté-Konzept sieht Scharff als Ergänzung zum bestehenden Palazzo in Mannheim oder anderen Varietés in der Region: „Gute Unterhaltung und feines Essen ist bei allen selbstverständlich. Wir setzen aber optisch und akustisch noch eins drauf“, freut sich Scharff.

Das „Martin Scharffs Gourmet Varieté“ startet am 28. November 2019 in seine Saison. Über 35 Spieltage bis zum 6. Januar heißt es im historischen Königssaal: „It’s magic“. Die Show dauert circa 3,5 Stunden, Einlass Dienstag bis Samstag ab 18:30 Uhr, sonntags und an Feiertagen Einlass ab 17:30 Uhr. Tickets können online unter www.gourmet-variete-schloss-heidelberg.de oder unter der Reservierungshotline 01804/112019 bestellt werden.