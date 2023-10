Fünf Restaurants erhalten einen Stern in der ersten Ausgabe des Michelin Atlanta. 10 Bib Gourmand und vier Sonderauszeichnungen werden ebenfalls vorgestellt. Insgesamt 45 Restaurants, 23 verschiedene Küchen im Michelin Atlanta vertreten. Wir haben die Liste aller ausgezeichneten Restaurants 2023.

Bacchanalia Atlanta bekam 1 Michelin Stern

Der erste MICHELIN-Führer für Atlanta wurde Oktober 2023 veröffentlicht. Die Ausgabe umfasst fünf Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und zwei Restaurants mit einem grünen MICHELIN-Stern. Das Bacchanalia hat jeweils einen von ihnen mit nach Hause genommen.

Die gesamte Auswahl, einschließlich der Bib Gourmand-Restaurants und der empfohlenen Lokale, umfasst insgesamt 45 Restaurants. Die Köche und Restaurantteams wurden im Rialto Center for the Arts geehrt.

Michelin Atlanta

„Unsere bekanntlich anonymen Inspektoren haben es genossen, Atlanta und seine dynamische kulinarische Landschaft kennenzulernen“, erklärt Gwendal Poullennec, der internationale Direktor der MICHELIN Guides, im Gourmet Report Gespräch. „Sie waren beeindruckt von der Vielfalt des Angebots, denn die Auswahl der Restaurants spiegelt nicht nur den Geschmack des Südens wider, sondern hat auch eine gute Portion internationalen Flairs. Für Feinschmecker gibt es hier so viel zu genießen. Ob Einheimische oder internationale Reisende, sie kommen auf ihre Kosten!“

Ein MICHELIN-Stern – Michelin Atlanta

Atlas (Amerikanische Küche)

Wenn der Abend nach einer großen Feier ruft, gibt es nur wenige Orte, die so gut passen wie das Atlas. Bestellen Sie à la carte von Küchenchef Freddy Money ein saisonales amerikanisches Menü mit europäischen Einflüssen oder wählen Sie das Degustationsmenü mit Gerichten wie zartem Hummer mit geräucherter Paprikabuttersauce und Erbstück-Sommerkürbis oder pochiertem Heilbutt mit einem Trio von Rübenzubereitungen. Wagyu-Rindfleisch aus Australien bildet einen dekadenten Abschluss der schmackhaften Gänge. Beeindruckende Cocktails, ein Käsewagen und skurrile Desserts runden das abgerundete Erlebnis ab

Bacchanalia (Amerikanische Küche)

Die Küchenchefs und Inhaber Anne Quatrano und Clifford Harrison sowie der Küchenchef Kai NaLampoon bieten ein mehrgängiges Menü an, das ein wenig Flair versprüht: Einige Gerichte werden auf Wagen oder in Glasclochen serviert, und der Käsegang ist eine wunderbare Überraschung. Anstelle der erwarteten Portion präsentiert das Team eine clevere Variante mit einem krümeligen Haferdattelkuchen und einem Klecks schwarzer Knoblauchsauce, umgeben von Parmesanringen. Der gekühlte Hummer in einer Ponzu-Sauce mit leuchtenden englischen Erbsen und Meerrettichöl ist ebenfalls denkwürdig, aber das zarte Grapefruit-Soufflé, garniert mit würzigen Pistazien-Streuseln und Rosen-Crème anglaise, ist vielleicht der Höhepunkt.

Hayakawa (japanische Küche)

Der Küchenchef Atsushi Hayakawa, eine lokale Berühmtheit für seine japanische Küche am Buford Highway, hat ein neues Kapitel in West Midtown aufgeschlagen. Das Essen besteht aus einer Reihe von kleinen Gängen und orientiert sich an der Struktur des Kaiseki. Nach einem Vorspeisen-Trio mit klarer Fischsuppe, Jakobsmuschel-Sashimi mit Miso-Senf-Sauce und gedünstetem Seeteufel ist es Zeit für Sushi. Der Chefkoch stellt Nigiri aus importiertem Fisch her, der nur wenig Verschönerung braucht und in der Tradition des Hokkaido-Stils großzügig bemessen ist, um die Heimatstadt des Küchenchefs zu ehren.

Lazy Betty (Zeitgenössische Küche)

Küchenchef Ron Hsu und Küchenchef Aaron Phillips kreieren ein modernes Degustationsmenü mit raffinierten Geschmackskombinationen, die regionale Zutaten hervorheben. Die Causa wird mit süßen Shrimps aus Georgia, Avocadopüree und Kartoffelschaum mit Aji-Amarillo-Pfeffer zu einem Südstaatengericht, während die gebratene Gänseleber aus dem Hudson Valley von Granny-Smith-Apfel, Süßkartoffel und Kürbisbutter begleitet wird. Vom Zitronensorbet mit Kokosstreuseln vor dem Dessert bis hin zur eleganten Rosenwasser-Panna Cotta beeindrucken sie bis zum Schluss.

Lazy Betty Atlanta – 1 Michelin Stern

Mujō (Japanische Küche)

Mujō ist ein kleines, intimes Lokal mit stimmungsvollem, elegantem Ambiente. Dies ist die Welt des Küchenchefs J. Trent Harris und seines erfahrenen Teams, das dafür sorgt, dass sich jeder gut aufgehoben fühlt. Hier wurde die Tradition durch eine ausgelassene Stimmung ersetzt, und die immer wieder überraschenden Omakase-Interpretationen beginnen mit einer Reihe von Zensai, wie z. B. ein Stückchen Florida-Kobia, gegrillt über Binchotan, mit einer roten Miso-Sauce und einheimischem Pattypan-Kürbis. Nach einigen gekochten Happen ist es Zeit für die rohen. Die Nigiri brauchen nicht viel, um zu beeindrucken, während die ergänzenden Gerichte wie Hokkaido-Haarkrabbe, Tosazu und Mozuku angeboten werden.

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 10 Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, einer Auszeichnung für gutes Essen zu einem guten Preis: Antico Pizza Napoletano, Arepa Mia, Banshee, Bomb Biscuit Co., The Busy Bee, Estrellita, Fishmonger, Fred’s Meat & Bread, Heirloom Market BBQ und Little Bear.

MICHELIN Atlanta Sonderpreise

Zusätzlich zu den Auszeichnungen für den Bib Gourmand und die MICHELIN Sterne hat der Guide MICHELIN vier Sonderpreise bekannt gegeben:

MICHELIN-Preis für aussergewöhnliche Cocktails:

Jason Furst und das Team der Bar BoccaLupo

MICHELIN-Preis für Sommelier:

Juan Fernando Cortés vom The Chastain

MICHELIN-Preis für Service:

Neal McCarthy und das Service Team vom Miller Union

MICHELIN-Preis für junge Köche:

Küchenchef Jarrett Stieber vom Little Bear

Die besten Hotels im Michelin Atlanta 2023:

Clermont Perry Lane Stonehurst Place, Graduate Athens, Thompson und das Andaz.

La sélection du Guide MICHELIN Atlanta 2023 :

(Cuisine de grande qualité, vaut l’étape) 5 (Précurseurs en matière de durabilité dans le secteur de la gastronomie) 2 (Cuisine de qualité à prix modéré) 10 Restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 30 Nombre total de restaurants dans la sélection 45 Styles de cuisine représentés dans la sélection des restaurants Étoilés 3 Styles de cuisine représentés dans la sélection Bib Gourmand 8 Styles de cuisine représentés dans la sélection 23

Restaurants ÉtoilésMICHELIN de la sélection Atlanta2023

Restaurant Distinction Adresse Atlas

88 W Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, 30305 Bacchanalia 1460 Ellsworth Industrial Blvd., Atlanta, 30318 Hayakawa 1055 Howell Mill Rd. NW, Atlanta, 30318 Lazy Betty 1530 Dekalb Ave. NE, Atlanta, 30307 Mujō 691 14th St. NW, Atlanta, 30318

Restaurants de la sélection Atlanta2023 récompensés de l’ÉtoileVerteMICHELIN

Restaurant Distinction Adresse Bacchanalia 1460 Ellsworth Industrial Blvd., Atlanta, 30318 The Chastain 4320 Powers Ferry Rd NW, Atlanta, 30342



Restaurants BibGourmand de la sélection Atlanta2023

Restaurant Adresse Antico 1093 Hemphill Ave., Atlanta, 30318 Arepa Mia 10 N. Clarendon Ave., Avondale Estates, 30002 Banshee 1271 Glenwood Ave. SE, Atlanta, 30316 Bomb Biscuit Co. 226 Sampson St. NE, Atlanta, 30312 The Busy Bee 810 Martin Luther King Jr. Dr. SW, Atlanta, 30314 Estrellita 580 Woodward Ave. SE, Atlanta, 30312 Fishmonger 674 N Highland Ave. Northeast, Atlanta, 30306 Fred’s Meat & Bread 99 Krog St. NE, Atlanta, 30307 Heirloom Market BBQ 2243 Akers Mill Rd. SE, Atlanta, 30339 Little Bear 71-A Georgia Ave. SE, Atlanta, 30312

Restaurants de la sélection Atlanta2023 recommandés par le GuideMICHELIN

Restaurant Adresse The Alden 5070 Peachtree Blvd., Chamblee, 30341 BoccaLupo 753 Edgewood Ave. NE, Atlanta, 30307 Chai Pani 406 W. Ponce De Leon Ave., Decatur, 30030 The Chastain 4320 Powers Ferry Rd. NW, Atlanta, 30342 The Deer and the Dove 155 Sycamore St., Decatur, 30030 Delbar 870 Inman Village Pkwy. NE, Atlanta, 30307 Food Terminal 5000 Buford Hwy., Atlanta, 30341 The General Muir 1540 Avenue Pl., Atlanta, 30329 Georgia Boy 1043 Ponce de Leon Ave. NE, Atlanta, 30306 Gunshow 924 Garrett St., Atlanta, 30316 Han Il Kwan 5458 Buford Hwy. NE, Atlanta, 30340 Home Grown 968 Memorial Dr. SE, Atlanta, 30316 Kamayan ATL 5150 Buford Hwy. NE, Atlanta, 30340 Kimball House 303 E. Howard Ave., Decatur, 30030 LanZhou Ramen 5231 Buford Hwy. NE, Atlanta, 30340 Lyla Lila 693 Peachtree St. NE, Atlanta, 30308 Marcel 1170 Howell Mill Rd. NW, Atlanta, 30318 Miller Union 999 Brady Ave. NW, Atlanta, 30318 Nam Phuong 4051 Buford Hwy NE, Atlanta, 30345 Poor Hendrix 2371 Hosea L Williams Dr. SE, Atlanta, 30317 Snackboxe Bistro 6035 Peachtree Rd., Atlanta, 30360 Southern Belle 1043 Ponce de Leon Ave. NE, Atlanta, 30306 Storico Fresco Alimentari 3167 Peachtree RD Ne, Atlanta, 30305 Talat Market 112 Ormond St. SE, Atlanta, 30315 Ticonderoga Club 99 Krog St. NE, Atlanta, 30307 Tiny Lou’s 789 Ponce De Leon Ave. NE, Atlanta, 30306 Tomo 3630 Peachtree Rd. NE, Atlanta, 30326 Twisted Soul Cookhouse & Pours 1133 Huff Rd. NW, Atlanta, 30318 The White Bull 123 E. Court Sq., Decatur, 30030 Xi’an Gourmet House 955 Spring St. NW, Atlanta, 30309

