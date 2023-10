Marvin Böhm Bocuse d'or

Marvin Böhm hat zum dritten Mal in Folge den renommierten Wettbewerb Bocuse d’Or Germany gewonnen. Am Donnerstag setzte sich die rechte Hand von Sven Elverfeld, der Sous Chef des Restaurants Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg, gemeinsam mit seinem Commis Hannes Hensel im Finale gegen seine Mitstreiter durch und hat sich somit für das Europafinale in Norwegen im März 2024 qualifiziert.

Bereits zum dritten Mal in Folge überzeugt Marvin Böhm die mit Sterne- und Spitzenköchen besetzte Jury des wichtigsten deutschen Kochwettbewerbs im historischen Gesellschaftshaus Palmengarten Frankfurt.

Nach der Verkündung seines Sieges erklärt Marvin Böhm dem Gourmet Report: „Für mich ist das der Traum, den ich unbedingt verwirklichen will und für den ich viele Stunden am Rezept und der Präsentation gearbeitet habe. Ich bin sehr stolz, dass ich Deutschland im Europaausscheid vertreten darf und freue mich sehr auf Norwegen! Ich möchte neben meinem Team vor Ort und meinem Mentor Sven Elverfeld auch all meinen Unterstützern, Freunden und Kollegen danken, die immer an mich glauben und ohne deren Passion das alles nicht möglich gewesen wäre.“

Sven Elverfeld, Küchenchef des Restaurants Aqua und Mentor von Marvin Böhm verfolgte das Deutschland-Finale im Livestream von Bord der The Ritz-Carlton Yacht Evrima. Er gratulierte telefonisch als einer der Ersten: „Marvin ist seit vielen Jahren mein Wegbegleiter und meine rechte Hand im Restaurant Aqua. Ich weiß mit welcher Passion und Energie er sich auf dieses Finale vorbereitet hat. Dieser Wettbewerb ist ihm sehr wichtig und ich freue mich wirklich sehr, dass er es wieder geschafft hat. Ich bin sehr stolz auf ihn und es ist mir eine große Freude mit ihm im Team zusammen zu arbeiten.“

Christian Fomm, Generaldirektor des The Ritz-Carlton, Wolfsburg sagt: „Wir sind sehr stolz auf Marvin und Hannes. Im Namen aller Ladies und Gentlemen des Hotels gratuliere ich beiden von ganzem Herzen zu diesem Erfolg. Die Förderung von jungen Talenten, wie Marvin es ist, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenswerte und Kultur. Mit seinem jungen Team hat Sven Elverfeld im Restaurant Aqua eine kreative Kaderschmiede aufgebaut.“

Der in der Szene als „Olympische Spiele der Gastronomie“ bezeichnete Wettkampf, wurde von der französischen Kochlegende Paul Bocuse gegründet. Seit 1987 versammelt er alle zwei Jahre die internationale Spitze der Kochszene in Lyon. Marvin Böhm wird zusammen mit Commis Hannes Hensel als Vertreter für Deutschland nach Norwegen reisen, wo das Europafinale des Bocuse d’Or vom 19. bis 20 März 2024 Trondheim stattfindet. Hier qualifizieren sich Europas beste Köche für die Weltmeisterschaft in Lyon 2025.

Beim deutschen Vorentscheid dürfen deutsche Köche teilnehmen, die älter als 23 Jahre sind und eine mindestens siebenjährige Berufspraxis aufweisen können. Ihnen zur Seite steht ein Commis eigener Wahl, der wiederum maximal 21 Jahre alt sein darf. Fünf Stunden und 30 Minuten hatten die ausgewählten Kandidaten Zeit zwei Hauptgerichte inklusive Beilagen und Saucen nach eigener Rezeptur zuzubereiten. Höhepunkt des Wettbewerbs war die Präsentation der Speisen und die Punktevergabe für Geschmack und innovatives Anrichten –alles vor den Augen einer Fachjury, die aus deutschen und internationalen Sterneköchen und Bocuse d’Or-Preisträgern besteht.

Restaurant Aqua Auszeichnungen:

3 Sterne – Guide MICHELIN seit 2009

Deutschlands bestes Restaurant – 100/100 Punkten, Höchstbewertung – Hornsteinranking

19,5 Punkte & 5 Hauben – Gault&Millau

5 F´s – Höchstbewertung – Der Feinschmecker

10 Pfannen – Höchstbewertung – Gusto

5 Kochlöffel – Höchstbewertung – Aral Schlemmer Atlas

5 Kochmützen – Höchstbewertung – Der große Restaurantführer

Tipp*Service & Küche mit 5 Diamanten – Höchstbewertung – Varta Guide

