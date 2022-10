Sechs Köche standen im Finale des Live-Kochwettbewerbs. Den Sieg sicherte sich Marvin Böhm aus dem Aqua*** in Wolfsburg

Marvin Böhm mit Tochter und Vater Arzak

Neben ihm auf dem Treppchen: Auf Platz zwei Francesco D’Agostino aus dem Gioias in Rheinau und auf Platz drei Niklas Oberhofer aus dem EPOCAby Tristan Brandt in Flims (CH), der am selben Tag seinen ersten Michelinstern erhielt. Wettbewerbsassistenten Riccardo Ponti aus dem Gioias & La Casita in Rheinau und Simon Bantle (EPOCAby Tristan Brandt, Waldhaus Flims Wellness Resort, Flims) sicherten sich außerdem den Titel Newcomer des Jahres. Auch die Sponsoren des Wettbewerbs vergaben Sonderpreise für besondere Leistungen in der Küche. Unter dem Motto Personalmangel wurde die Veranstaltung von vielen Gastronomen genutzt, um Mitarbeiter zu finden.

Marvin Böhm aus Wolfsburg überzeugt die internationale Spitzenjury und sichert sich den Sieg. Drei Gänge, vier Pflichtzutaten, 16 Euro Warenkorb –diese Challenge galt es für die Finalisten am Wettbewerbstag zu bewältigen. Überzeugen mussten sie damit Spitzenköche und Gastrokritiker. Unter der Schirmherrschaft von Dieter Müller versammelten sich in Bonn Dreisterneköchin Elena Arzak (Arzak***, San Sebastian), Oriol Castro (disfrutar**, Barcelona, Platz 3 der Worlds 50 Best Restaurants), Mario Sandoval (Coque**, Madrid), Sebastian Frank (Horváth**, Berlin), Marco Müller (Rutz***, Berlin), Thomas Schanz (schanz.restaurant***, Piesport), Tobias Bätz (Restaurant Alexander Hermann by Tobias Bätz**, Wirsberg), Tony Hohlfeld (Jante**, Hannover) und Jie Wang, Gastrokritikerin und Journalistin in Asien und Europa.

Marvin Böhm ist Koch des Jahres

Restlos begeistert waren die Spitzenjuroren schlussendlich von Marvin Böhm aus dem Aqua*** in Wolfsburg. Er sicherte sich neben Assistentin Jana Böker (Aqua***, Wolfsburg) den Sieg und darf sich nun auf ein rasantes Jahr als amtierender Koch des Jahres gefasst machen. „Ich bin absolut sprachlos. Dieser Sieg ist für mich eine riesige Ehre und ich danke allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ich möchte gerne alle ermutigen für ihre Ziele zu kämpfen, so wie ich es beim Koch des Jahres getan habe.“

Neben Marvin Böhm auf dem Treppchen folgten Francesco D’Agostino aus dem Gioias & La Casita in Rheinau neben Assistent Riccardo Ponti (Gioias, Rheinau) auf Platz zwei und Niklas Oberhofer (EPOCA by Tristan Brandt, Waldhaus Flims Wellness Ressort, Flims (CH)) neben Assistent Simon Bantle (EPOCA by Tristan Brandt, Waldhaus Flims Wellness Ressort, Flims (CH)) auf Platz drei. Für Niklas Oberhofer nicht die einzige frohe Botschaft an diesem Tag –während des Wettbewerbs erhielt er auch die Nachricht, dass er seinen ersten Michelinstern erhalten hatte.

Die Wettbewerbsassistenten im Rampenlicht –Riccardo Ponti & Simon Bantlesind Newcomer des Jahres: Beim diesjährigen Finale haben zum ersten Mal auch die Wettbewerbsassistenten ihre eigene Bühne bekommen. In einer extra Challenge übernahmen Sie das Catering für eine Küchenparty mit hundert Personen. Hier musste jeder der sechs Wettbewerbsassistenten ein Gericht kreieren – bewertet wurde die Leistung von den Gästen. Hinterm Herd war die Rollenverteilung bei dieser Challenge umgekehrt: Der Assistent gab den Ton an und die Finalisten waren die Helfer. Hier konnten sich sogar gleich zwei Kandidaten mit ihrerLeistung hervorheben und wurden zum Newcomer des Jahres gekürt: Riccardo Ponti (Gioias, Rheinau) und Simon Bantle(EPOCA by Tristan Brandt, Waldhaus Flims Wellness Resort, Flims (CH)). Die beiden sind somit automatisch im Vorfinale von Koch des Jahres 2023.

Siegermenüs:

Platz: Marvin Böhm (Aqua***, Wolfsburg) & Assistentin Jana Böker (Aqua***, Wolfsburg)

Vorspeise: Matjes mit Rote Bete-Pflaumen Salat

Hauptspeise: Challandaise Ente mit Sauce Rouennaise| Steckrübe | Keulen Ragout

Dessert: Marone | Hagebutte | Pistazien | Schwarzwurzel

2. Platz: Francesco D’Agostino (Gioias & La Casita, Rheinau) & AssistentRiccardo Ponti (Gioias & La Casita, Rheinau)

Vorspeise: Seidenmatjes von Friesenkrone | Ananas | Kokosmilch |Zitronenverbene | Avocado | Erdnüsse

Hauptspeise: Mieral Ente | Pilze | Karotten | Schwarze Oliven | Petersilie

Dessert: Maronen | Hagebutte | Rum | Creme Fraīche | Sanddorn

3. Platz: Niklas Oberhofer (EPOCA by Tristan Brandt, Waldhaus Flims Wellness Resort, Flims (CH)) & Assistent Simon Bantle (EPOCA by Tristan Brandt, Waldhaus Flims Wellness Resort, Flims (CH))

Vorspeise: Matjesgänseleber | Kombu | Pastinake

Hauptspeise: Challans Ente | schwarzer Knoblauch | fermentierte Waldheidelbeeren

Dessert: Marone | Hagebutte | Apfel | Schweizer Whiskey

