Neue Doppelspitze für Küchenchef Sebastian Frank: Restaurantleiterin Lena Wollscheid und Sommelier Michael Stiel verstärken das Team

Restaurantleiterin Lena Wollscheid und Sommelier Michael Stiel – Foto https://robert-schlesinger.com/

Sternekoch Sebastian Frank und Geschäftsführerin Jeannine Kessler stellen ihr Restaurant mit zwei wichtigen Neubesetzungen frisch auf: Lena Wollscheid wird Restaurantleiterin und Michael Stiel ist der neue Sommelier im Horváth. Die beiden 32-Jährigen setzen auf Herzlichkeit und persönlichen Service. „Mir ist es wichtig, jedem individuellen Charakter im Horváth Raum zu geben – egal ob Mitarbeitenden im Team oder Gästen“, sagt Lena Wollscheid, die über das Talent verfügt, Menschen das Gefühl zu geben, genau am richtigen Ort zu sein. Mehr als zehn Jahre hat die gelernte Wirtschaftspsychologin Erfahrungen gesammelt in Restaurants wie der Tschuggenhütte im Schweizer Arosa, im Crackers und Cookies Cream in Berlin. Dabei hat sie zunehmend Verantwortung außerhalb der Servicemitarbeit übernommen. Im FREA bekam sie 2020 dann die Chance, das Restaurant zu managen. Seit Januar lässt sie sich zur Sommelière am International Wine Institute ausbilden und hat bisher nebenbei in der Weinerei ausgeholfen. Im Horváth als Gastgeberin mitwirken zu können, erfüllt ihr einen Herzenswunsch: eigene Ideen verwirklichen zu können und in einem sympathischen Team zu arbeiten.

Auch Michael Stiel hat früh seine Leidenschaft für die Gastronomie entdeckt und bei Gabriele Hussenehter im Nürnberger Kochstudio „Mobile Kochkunst“ angeheuert. Mit einem dualen Studium in der Fachrichtung Handel an der HWR Berlin hat er 2011 trotzdem zunächst eine andere Richtung eingeschlagen. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete Stiel als Business Development Manager in verschiedenen Unternehmen, bis er Anfang 2019 zu Gabriele Hussenehter zurückkehrte, um als Sommelier sein Glück zu finden. Die Corona-bedingten Schließzeiten nutzte er, um im Weingut Nikolaihof Wachau ein Praktikum zu machen. Da die Pandemie der Gastronomie längere Zeit wenig Freilauf ließ, blieb er in den Weinbergen und arbeitete an allen Stationen mit. Darüber hinaus ließ er sich zum Weinkenner ausbilden und schloss die Lehrgänge mit dem „WSET Level 3“ erfolgreich ab. Im Horváth ist Michael Stiel schon seit Sommer 2021 und hat sich in kurzer Zeit vom Chef de Rang zum Commis-Sommelier hochgearbeitet. Im September hat er nun die Position von Janine Woltaire übernommen, die Stiel von Anfang an gefördert hatte.

Die beiden jungen Führungskräfte geben dem Sternerestaurant mit ihren eigenen Vorstellungen und Erfahrungen frische Impulse. Wie in der Küche, in der Sebastian Frank mit seinem emanzipatorischen Stil beständig an aromenreichen Konzepten und unkonventionellen Ideen arbeitet, werden auch im Gastraum neue Standards gesetzt. Neue Weine wird es künftig auch geben. Als Sommelier hat Michael Stiel großes Interesse an Weinen aus dem Osten und möchte die Karte um weitere Positionen von innovativen Winzern aus Slowenien, Ungarn und Serbien ergänzen. „Die Gäste sollen bei uns eine gute Zeit haben“, erklärt Stiel, der gern für Plaudereien, aber auch Fachgespräche über Wein zur Verfügung steht. „Jeder Gast ist anders“, stimmt ihm Lena Wollscheid zu, die grundsätzlich offen an jeden Tisch geht. „Deshalb ist unser Konzept die Kombination aus individuellem Service bei gleichbleibend hoher Qualität.“

Das Restaurant HORVÁTH hat 40 Sitzplätze und ist mittwochs bis samstags von 18.30 Uhr bis

Sebastian Frank, 2 Sternekoch, Berlin – Restaurant Horvath

22 Uhr geöffnet (letzte mögliche Reservierung 20.30 Uhr). Reservierungen können auf der Website unter https://restaurant-horvath.de/reservierung vorgenommen werden.

Sei stets aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!