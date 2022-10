MICHELIN Guide Istanbul 2023

TURK Fatih Tutak holt zwei MICHELIN-Sterne. Wir haben alle 53 Restaurants als Liste zum Download.

2 Sterne Chef Fatih Tutak

Michelin erscheint ab sofort auch in Istanbul. 4 Restaurants werden mit einem ersten Stern ausgezeichnet und 10 weitere erhalten einen Bib Gourmand.

Michelin freut sich, die allererste Auswahl an Restaurants im Guide MICHELIN Istanbul 2023 zu präsentieren. Mit 53 empfohlenen Lokalen hat die kulinarische Szene Istanbuls die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN stark beeindruckt.

Von den ausgewählten Adressen erhielten 10 einen Bib Gourmand und 4 Lokale wurden mit einem MICHELIN Stern ausgezeichnet. Neolokal ergänzt seinen Roten Stern um den Grünen MICHELIN-Stern als Anerkennung für seinen bahnbrechenden Ansatz in Sachen nachhaltige Gastronomie. Schließlich wird das Restaurant TURK Fatih Tutak mit zwei MICHELIN-Sternen für seine außergewöhnliche Küche in den Guide aufgenommen.

„Die Präsentation der ersten Restaurant-Auswahl des Guide MICHELIN Istanbul ist ein historischer Moment sowohl für unsere Inspektorenteams als auch für diese einzigartige Stadt“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer. „Mit 53 empfohlenen Adressen, davon 5 auf Sterne-Niveau, zeigt sie den Reichtum einer talentierten kulinarischen Szene, die stolz auf ihre Identität und ihre Traditionen ist, aber auch weltoffen. Istanbul war schon immer ein erstklassiges Kultur- und Reiseziel; heute möchten wir mit dem Guide MICHELIN allen Feinschmeckern, ob lokal oder international, sagen, dass es auch ein großartiges gastronomisches Reiseziel ist.“

TURK Fatih Tutak holt sich zwei MICHELIN-Sterne.

Das im Bezirk Şişli Bomonti im Herzen des europäischen Ufers gelegene TURK Fatih Tutak bietet ein modernes und schickes Szenario für Feinschmecker, die begierig darauf sind, typisch türkische Aromen zu entdecken, die von Küchenchef Fatih Tutak brillant neu interpretiert werden.

Auf den Tellern sind die Zubereitungen, die oft mit zarten Säure- und Rauchnoten – der Signatur des Küchenchefs – verfeinert werden, offen und präzise, aber vor allem drücken sie die Verbundenheit eines Mannes mit seinem Land und seinen Wurzeln aus. Die berühmten Mantı, die als Hommage an seine Mutter hergestellt werden, sind ebenso ikonisch geworden wie der Dessertservice, der im Herzen der offenen Küche angeboten wird.

Fatih Tutak ist nicht wirklich eine Überraschung. Der in Istanbul geborene und aufgewachsene Küchenchef Fatih Tutak hat in Küchen von Peking, Tokio, Singapur, Kopenhagen, Hongkong und Bangkok gearbeitet, nachdem er bei Paul Pairet***, dessen Lehrling er war, innovative Kochkultur entdeckte. In Kopenhagen war er bei Rene Redzepi im Noma. In Tokio arbeitete Tutak mit Küchenchef Seiji Yamamoto im mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichneten Nihonryori Ryugin, dem berühmtesten Vertreter der modernen japanischen Küche. Erst 2019 kam Tutak zurück nach Istanbul und eröffnete hier sein Restaurant.

4 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Als Beispiel für die Exzellenz der kulinarischen Szene in Istanbul wurden vier Restaurants, die eine gemeinsame Vorliebe für türkische Produkte und Aromen haben, mit dem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Das im Stadtteil Yeniköy gelegene Araka bietet eine Auszeit von der Zeit und der Hektik der Stadt. Auf der Speisekarte zeichnet die Küchenchefin Zeynep Pınar Taşdemir für eine besonders ausgeprägte und mutige Küche verantwortlich, die viel Wert auf saisonales Gemüse und frische Kräuter legt. Scharfe, saure und würzige Aromen vermischen sich und halten sich wunderbar die Waage, wie bei diesem mit Za’atar gewürzten Kürbispüree, das mit eingelegtem Gemüse und heißen Oliven in einer kräftigen Sauce serviert wird.

Bei Mikla im Bezirk Beyoğlu Pera stellen sich die Köche eine Küche vor, in der anatolische Traditionen mit einem Hauch von Innovation überarbeitet werden. Die Kreationen feiern den Reichtum und die Vielfalt der türkischen Produkte und bieten ein wahres Konzentrat an Aromen. Zu den Gerichten, die die MICHELIN-Inspektoren und -Inspektorinnen begeisterten, gehört ein Oktopus-Tentakel, der schnell gekocht und dann gegrillt wurde, hier mit einem leicht süßlichen Lack verfeinert und mit einem Salat aus grünen Bohnen, mariniert mit Portulak und Apfelvinaigrette serviert wird.

Auch das Neolokal im Kulturkomplex Salt Galata spielt mit einem typisch anatolischen Repertoire. Hier werden avantgardistische Techniken und kulinarische Innovationen in den Dienst von Tellern gestellt, die eine ständige Brücke zwischen Tradition und Moderne schlagen sollen, wie zum Beispiel dieser würzige „Cupcake“ aus Bulgur und einer schmackhaften Hühnerzubereitung, der mit einer samtigen Sauce, einer kräftigen Hühnerhälfte und knusprigen Kartoffeln serviert wird.

Nicole schließlich im Beyoğlu Tomtom-Distrikt bietet eine raffinierte Küche, in der traditionelle türkische Rezepte mit Gewürzen aus dem Nahen Osten komponiert werden. Der Chefkoch Serkan Aksoy, der seine Karriere in Bodrum begann, achtet besonders auf die Herkunft seiner Produkte und pflegt ein Netzwerk von lokalen Produzenten. Seine Dolmas, die mit geräuchertem Joghurt verfeinert wurden, oder das zartschmelzende Lamm, das mit einem extrem reduzierten Traubensaft verfeinert wurde, überzeugten die Teams des Guides.

Neolokals nachhaltige Initiativen werden mit einem Grünen Stern von MICHELIN gewürdigt.

10 Restaurants mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet

Der Bib Gourmand ist eine Auszeichnung, die von den Nutzern des Guide MICHELIN besonders geschätzt wird und Adressen hervorhebt, die eine qualitativ hochwertige Küche zu einem günstigen Preis anbieten. Zehn Adressen in Istanbul werden hier für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hervorgehoben.

Liebhaber der traditionellen türkischen Küche werden bei Pandeli fündig, das direkt über dem Ägyptischen Basar in einem wunderschönen azurblauen Keramikdekor liegt.

Die beliebte Kantine Karaköy Lokantası wird von den Inspektorinnen und Inspektoren ebenfalls hoch gelobt, unter anderem wegen ihrer zahlreichen, hervorragend ausgeführten Mezze und ihrer Speisekarte mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Alaf ist die Atmosphäre eher trendig. Die von Chefkoch Deniz zubereiteten Gerichte sind von verschiedenen Einflüssen geprägt und passen hervorragend zu einem der zahlreichen Cocktails, die das Lokal anbietet.

Das Aheste, das von Chefkoch Volkan Türe geführt wird, bietet eine romantischere Atmosphäre, in der Sie türkische Spezialitäten und einige ausgefallene Kreationen – darunter auch vegetarische – genießen können.

Wer es lieber modern mag, sollte sich ein Abendessen im Tershane im Bezirk Karaköy nicht entgehen lassen. Das Restaurant im achten Stock des Momento Hotels bietet nicht nur einen herrlichen Blick auf die historische Skyline der Stadt, sondern auch eine üppige und geschmacksintensive Küche, delikate Mezze und sehr gute Grillgerichte.

Nicht nur die herrliche Terrasse, die im Sommer geöffnet ist, ist einen Besuch im Giritli wert. Das reichhaltige Mezze-Menü ist einfach großartig und reicht von traditionellen Klassikern bis hin zu innovativen Kreationen.

Calipso im Stadtteil Küçükyalı auf der asiatischen Seite ist ein ausgezeichnetes Fisch- und Meeresfrüchte-Restaurant, das Istanbuler anzieht, die Ruhe und Gelassenheit suchen. Die Mezze sind hier köstlich, ebenso wie die besonders aromatischen Salate. Aber natürlich stehen Fisch und Meeresfrüchte, die alle frisch zubereitet werden, an erster Stelle: Sie werden mit Präzision und Geschick zubereitet.

Im Herzen des Trendviertels Çukurcuma bietet das Cuma eine mediterrane und internationale Küche. Hier werden die besten saisonalen Produkte zu Tapas, Ceviche, Pizzas, raffinierten Pastagerichten und vielem mehr verarbeitet.

Bei SADE Beş Denizler Mutfağı werden Feinschmecker sowohl schnelle Snacks als auch üppigere Abendessen genießen. Anatolien wird durch sehr gut ausgeführte Spezialitäten wie diesen mit Chili gewürzten Rinderzungensalat geehrt.

Das Aman da Bravo schließlich bietet eine typisch türkische Vision der modernen Bistronomie. Die lokal bezogenen Produkte stehen im Mittelpunkt der schmackhaften, klaren Teller, die ohne Überflüssiges zubereitet werden. Der Chefkoch liebt es auch, den Gerichten einen Hauch von Exotik zu verleihen.

Die MICHELIN-Preise für den jungen Koch und den Service

Die von den Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN verliehenen MICHELIN-Preise für junge Köche und Service sollen Fachleuten Anerkennung für ihr Können und Talent zollen.

Der MICHELIN-Preis für junge Köche geht an Mevlüt Özkaya vom Restaurant Mürver. Der 33-jährige Jungkoch leitet die Küche dieses gehobenen Lokals seit nunmehr zwei Jahren und orchestriert mit Bravour ein besonders engagiertes Küchenteam. Mevlüt Özkaya, eine echte Hoffnung der Gastronomie, beeindruckte die Inspektorinnen und Inspektoren mit seinem selbstbewussten und präzisen Küchenstil, bei dem das Garen auf dem Holzfeuer die Hauptrolle spielt.

Der MICHELIN Servicepreis, präsentiert von Mastercard, geht an das Saalteam des Restaurants Sunset Grill & Bar. Hier nimmt die Kunst der Gastfreundschaft, die von sehr guten Fachleuten ausgeführt wird, herrlich altmodische Akzente an, bei denen Komfort und Wohlbefinden der Gäste zu absoluten Prioritäten erhoben werden. Auch die Weinkarte ist hervorragend, laut den Inspektorinnen und Inspektoren eine der besten der Stadt.

Kulinarische Vielfalt und Exotik

Unter den 53 Adressen, die die Restaurantauswahl des Guide MICHELIN Istanbul 2023 bilden, gibt es viele, die die Vielfalt und Offenheit der lokalen kulinarischen Szene verdeutlichen.

So stellen die Restaurants Zuma, Nobu und Inari Omakase Kuruçeşme die japanischen Geschmacksrichtungen in den Mittelpunkt. Während das erste Lokal für seine köstlichen Tempura, den auf dem Robata-Grill zubereiteten Fisch und das ausgezeichnete Sushi bekannt ist, bietet das zweite Lokal eine moderne japanische Küche mit südamerikanischen Einflüssen, während das dritte Lokal seinen japanischen Kreationen einige kalifornische Noten hinzufügt.

Bei Çok Çok Thai geht es nach Thailand, das hier mit bemerkenswert frischen und authentischen Tellern gefeiert wird. Für mehr asiatische Aromen gehen reisende Feinschmecker zu Banyan, während Liebhaber der italienischen Küche zu Glens oder 1924 Istanbul gehen, um russisch inspirierte Kreationen zu probieren.

Spago, St. Régis Brasserie oder Azur bieten ihrerseits Menüs, die die Küchen der Welt zelebrieren.

Die Auswahl im Guide MICHELIN Istanbul 2023 auf einen Blick.

53 ausgewählte Restaurants :

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen ;

4 Restaurants Ein Stern MICHELIN ;

1 Restaurant Grüner Stern MICHELIN ;

10 Bib Gourmand Restaurants ;

38 empfohlene Restaurants.

Die komplette Restaurantauswahl des Guide MICHELIN Istanbul 2023 ist kostenlos auf der Website und in der App des Guide MICHELIN verfügbar. Sie schließt sich der Hotelauswahl des Guide an, die die exklusivsten Übernachtungsmöglichkeiten hervorhebt, die man in Istanbul und auf der ganzen Welt nicht verpassen sollte.

Jedes Guide-Hotel wird aufgrund seines einzigartigen Stils, Service und seiner Persönlichkeit ausgewählt (mit Angeboten für jedes Budget) und kann direkt über die Website und die App des Guide MICHELIN gebucht werden. In Istanbul gehören zu den spektakulärsten Hotels Pioniere der Nachhaltigkeit wie das Westist Hotel & Spa, Häuser der Plus“-Kollektion, zu der das Gezi Hotel Bosphorus oder das Ajwa Sultanahmet gehören, und Boutique-Hotels mit einzigartigem Design wie das Georges Hotel Galata.

Nun bietet der Michelin auch einen erneuerten und anspruchsvollen Ansatz für Hotelempfehlungen. Besuchen Sie die Website des Guide MICHELIN oder laden Sie die kostenlos für iOS und Android erhältliche App herunter, um die Restaurants der Auswahl zu entdecken und ein unvergessliches Hotel zu buchen.

