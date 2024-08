Steirische Region setzt Akzente in Regionalität und Kulinarik

Almkulinarik by Richard Rauch – Hirschragout / Vogelbeeren / Topfenserviettenknödel – Duisitzkarseehütte. Fotocredit: Martin Huber

Schladming-Dachstein

Das Projekt “Schladming-Dachstein Genusspartner” verbindet Lebensmittelproduzenten und Tourismusbetriebe. Haubenkoch Richard Rauch zaubert Gerichte mit Hüttenwirten aus der Region.



Die österreichische Tourismusregion Schladming-Dachstein setzt Akzente rund um die Themen Regionalität und Kulinarik. Für das Projekt “Schladming-Dachstein Genusspartner” konnten bereits über 20 Direktvermarkter sowie mehr als 40 Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe gewonnen werden. Im Rahmen der Initiative “Almkulinarik by Richard Rauch” wird die regionale Kochkunst und die Vielfalt der Region durch einen bekannten Spitzenkoch in den Mittelpunkt gerückt. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr findet die Veranstaltung “Ein Abend, fünf Köche” im September eine Fortsetzung.

“Die Themen Gastronomie und Regionalität mit dem Fokus auf Exzellenz stehen für uns im Mittelpunkt, um uns als Top-Kulinarik-Destination zu positionieren”, sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein. “Wir wollen Kulinarik und ehrliche Gastfreundschaft ganzheitlich erlebbar machen und das Bewusstsein für heimische Lebensmittel und Produkte schärfen. Das gelingt uns zum Beispiel mit dem Projekt Genusspartner, in dem wir Direktvermarkter mit Gastronomiebetrieben unserer Region vernetzen und so einen Mehrwert für die Betriebe, aber auch für Einheimische und Gäste schaffen.”

Richard Rauch

Starkoch Richard Rauch begeistert mit Kreativität

Bereits seit fünf Jahren kocht der 4-Hauben-Koch Richard Rauch Sommer wie Winter gemeinsam mit den Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten der Region Schladming-Dachstein im Rahmen der „Almkulinarik by Richard Rauch“. Mit seiner Kreativität gelingt es dem Spitzenkoch jedes Mal aufs Neue, mit abwechslungsreichen Gerichten zu begeistern, die sich auch durch die Verwendung regionaler Produkte auszeichnen. “Auch hier gilt: Nur wenn alle Akteure der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, können wir einen echten Mehrwert für die Landwirtschaft, die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie für die gesamte Tourismusregion generieren”, betont Schattleitner.

Kaeserei in Schladming Dachstein

Fortsetzung für die Veranstaltung “Ein Abend, fünf Köche”



Herzlichkeit und echte Gastfreundschaft prägten auch die Premiere des neuen Events “Ein Abend, fünf Köche – Die Vielfalt der Region auf dem Teller” im März. Nach dem erfolgreichen Start in der Waldhäuslalm (>> Rückblick hier im YouTube-Video) geht das Event im Herbst in die nächste Runde. Am 17. September findet die Veranstaltung im Wirtshaus und Dorfhotel Mayer in St. Martin am Grimming statt. Die Gäste können sich auf ein fünfgängiges Degustationsmenü von fünf verschiedenen Köchen inklusive steirischer Weinbegleitung vom STK Weingut Maitz freuen. Neben Richard Rauch sind diesmal Stefan Ell-Mayer vom gastgebenden Wirtshaus und Dorfhotel Mayer, Franz Danklmaier (GrafenWirt), Thomas Spielbichler (E42 Mountainsteil) und Andreas Zechmann (Waldhäuslalm) mit dabei. Die Veranstaltung war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

www.schladming-dachstein.at

